被限制出境 周永康儿媳再发声

（德国之声中文网）周永康的儿媳黄婉近日多次发推，透露自己在与律师接触，委托代理其新的案件。她的推文称，自己在服刑结束后面临新的民事诉讼，被限制出境。

今年2月，黄婉因在推特上"忏悔"道歉引起人们的关注。她当时写道："我作为周永康的家属，我要对所有在周永康执掌政法委期间遭受不公平待遇的公民说声道歉，你们维权的路上异常艰难，我也踏上了这条路。"

她介绍自己的情况称："我目前人在北京，接受社区矫正，滞留在中国已经五年。我的处境并不安全，但我愿以无惧做最真诚的忏悔，忏悔当我享受特权的时候对维护司法的健全毫无作为。希望我的遭遇能让当权者有所警醒，维护法律的尊严与公正是为自己也是为家人。"

曾任中共中央政法委书记的周永康2015年以受贿、滥用职权罪等被判处无期徒刑，是习近平主持的反腐运动中落马 的级别最高的官员。2016年6月，周永康的长子、黄婉的丈夫周滨因受贿、非法经营罪被判刑十八年，并处罚金3.5亿元。

刑期结束即被立案

根据黄婉所发布的信息显示，她本人因"职务侵占"罪，被判处有期徒刑两年半、缓刑三年，缓刑期间被执行社区矫正，期限于今年6月初结束。但现在等待她的是一桩新的诉讼。

她于6月25日发推写道，"5月24日申请立案；5月27日朝阳区法院决定立案；5月28日法院决定限制出境；5月29日相关部门作出限制出境决定；6月4日收到诉讼状；6月6日社区矫正结束。这个立案的速度之快，时间之巧合，不是我多想吧。"

有关文件影印件显示，黄婉现在因涉及一宗房屋租赁的民事纠纷被起诉。她已委托维权律师陈建刚代理其案件。陈建刚律师对德国之声表示，目前不能对黄婉的案件置评，但证实黄婉在推特上展示的文件属实。

黄婉与律师的会谈笔录显示，她向律师介绍在此前服刑期间受到酷刑，包括不给喝水、剥夺睡眠、拒绝提供医疗手段等。

"无法沉默"

7月初，黄婉接受《华尔街日报》采访称，法院指令她在今年11月之前不得离开中国，但这桩诉讼不实；因为当局不允许她出境，她别无选择，只能向公众公开此案。

报道认为，黄婉此举是在挑战中共对法律案件的保密要求，并援引乔治城大学法律中心教授Thomas E. Kellogg称，可能有数百名外国和中国公民被限制出境，他们并非都有司法案件在身；而黄婉因与周永康的关系，有可能了解一些权力高层的内幕，这样做的是想让她保持沉默。

黄婉对《华尔街日报》说，她在网上主动发声后，当局已允许她定期探望丈夫周滨，但仍拒绝她探望公公周永康。她说尽管自己的案子前途未卜，但她和11岁的女儿目前"像正常人一样"生活在北京。