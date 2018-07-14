被遣返的"本拉登保镖"要不要再接回德国？

（德国之声中文网）如何处置萨米·A（Sami A.）的问题，数周以来占据了德国大众媒体和网络论坛的大量空间。连总理默克尔都在3周前作政府报告时提到这一案件，表示对这样一个人留在德国她感到不能接受。

"本拉登保镖"在德安居乐业？

突尼斯人萨米·A已在德国生活近20年，无刑事犯罪记录，但有诸多嫌疑和指控，包括参与恐怖组织。

围绕是否遣返此人的法律争议则已经延续了多年。1997年，他来德国上大学。2000年，他据信在"基地组织"位于阿富汗的一个营地接受军事训练，并曾充当本·拉登的保镖。2011年，本拉登被美国特种部队在巴基斯坦击毙。此后，萨米·A被指以萨拉菲派教士的身份在德国活动。但A本人始终否认以上指控。

萨米·A及妻子和4名子女一直在波鸿居住，一家人靠德国政府的社会福利金生活。这一点让很多纳税人感到愤愤不平，尤其是在当局将萨米·A定义为所谓的"危险分子"，即对公共安全构成威胁的背景下。他的庇护申请也早已被拒绝。

联邦检察院曾展开对他的刑事犯罪调查程序，但因证据不足而搁置。2014年，联邦移民及难民事务局取消了遣返禁令，因此，这名突尼斯人从那时起就有可能遭遣返。萨米·A通过法律手段予以抵抗，屡获成功。原因是，他在突尼斯可能面临酷刑。

Sami A.被指曾当过本·拉登的保镖

今年4月，德国明斯特高等行政法院判定，当局不应将萨米·A遣返突尼斯。今年6月，联邦移民及难民事务局再度撤消遣返禁令，萨米·A因此被捕，被实施遣返拘押。他又向行政法院提出紧急上诉。

凭理智还是凭法律

上周四（7月12日），盖尔森基兴（Gelsenkirchen）行政法院裁定，暂时不能遣返萨米·A。但周五早晨，北威州有关当局租用专机将萨米·A.运往其家乡突尼斯。降落后，他被转交给了突尼斯当局。

这一行动引来司法界和左派舆论哗然。盖尔森基兴行政法院通报说，遣返萨米·A.是"严重的违法行为、违反了基本法治原则"。该法院的主管分庭裁定，这名突尼斯人必须被接回德国。负责萨米·A.居留身份的波鸿外事局和北威州难民事务部双双宣布，将对该法院的这一裁定提出上诉。

诉讼、遣返、尤其是或许再接回德国，这些花的都是德国纳税人的钱。围绕这一案件司法程序的反复延宕、法院与政府部门的矛盾争执，在很多人看来已经到了荒诞的地步，让人对德国的法治国家丧失信心。但多年来的司法争端，也正是遵循法律、尝试保护基本人权努力的结果。像北威州当局这样有意无视法庭的做法明显是破坏法治国家的行为。

好在，足以让德国人松一口气的是，突尼斯政府并不打算将萨米·A立刻交还德国，而是想将他交由本国司法处理。

叶宣（综合报道）