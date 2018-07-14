 被遣返的″本拉登保镖″要不要再接回德国？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2018

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时政风云

被遣返的"本拉登保镖"要不要再接回德国？

“遣返”成了德国今年夏天的热点词。上周五，德国当局将一名伊斯兰主义“危险分子”遣返突尼斯后，司法部门指责当局的做法是“知法违法”，要求将此人送回德国。

Deutschland Abschiebung von Asylsuchenden nach Afghanistan (picture alliance/dpa/B. Roessler)

突尼斯人萨米·A已在德国生活近20年

（德国之声中文网）如何处置萨米·A（Sami A.）的问题，数周以来占据了德国大众媒体和网络论坛的大量空间。连总理默克尔都在3周前作政府报告时提到这一案件，表示对这样一个人留在德国她感到不能接受。

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据德国法院裁定，遣返涉嫌据信为本·拉登前保镖、伊斯兰分子萨米·A.的行动属于违法，应予纠正。尽管有驱逐禁令，这名42岁男子在一天前却被用空运方式遣返突尼斯。 (14.07.2018)

德国官员称，一名据信曾是已故基地恐怖组织首领本拉登保镖的突尼斯男子将被遣返回国。德国当局认为他对公共安全构成威胁。此人迄今一直得以逃避遣返的命运。 (26.06.2018)

"本拉登保镖"在德安居乐业？

突尼斯人萨米·A已在德国生活近20年，无刑事犯罪记录，但有诸多嫌疑和指控，包括参与恐怖组织。

围绕是否遣返此人的法律争议则已经延续了多年。1997年，他来德国上大学。2000年，他据信在"基地组织"位于阿富汗的一个营地接受军事训练，并曾充当本·拉登的保镖。2011年，本拉登被美国特种部队在巴基斯坦击毙。此后，萨米·A被指以萨拉菲派教士的身份在德国活动。但A本人始终否认以上指控。

萨米·A及妻子和4名子女一直在波鸿居住，一家人靠德国政府的社会福利金生活。这一点让很多纳税人感到愤愤不平，尤其是在当局将萨米·A定义为所谓的"危险分子"，即对公共安全构成威胁的背景下。他的庇护申请也早已被拒绝。

联邦检察院曾展开对他的刑事犯罪调查程序，但因证据不足而搁置。2014年，联邦移民及难民事务局取消了遣返禁令，因此，这名突尼斯人从那时起就有可能遭遣返。萨米·A通过法律手段予以抵抗，屡获成功。原因是，他在突尼斯可能面临酷刑。

Osama Bin Laden Afghanistan (Getty Images/AFP/)

Sami A.被指曾当过本·拉登的保镖

今年4月，德国明斯特高等行政法院判定，当局不应将萨米·A遣返突尼斯。今年6月，联邦移民及难民事务局再度撤消遣返禁令，萨米·A因此被捕，被实施遣返拘押。他又向行政法院提出紧急上诉。

凭理智还是凭法律

上周四（7月12日），盖尔森基兴（Gelsenkirchen）行政法院裁定，暂时不能遣返萨米·A。但周五早晨，北威州有关当局租用专机将萨米·A.运往其家乡突尼斯。降落后，他被转交给了突尼斯当局。

这一行动引来司法界和左派舆论哗然。盖尔森基兴行政法院通报说，遣返萨米·A.是"严重的违法行为、违反了基本法治原则"。该法院的主管分庭裁定，这名突尼斯人必须被接回德国。负责萨米·A.居留身份的波鸿外事局和北威州难民事务部双双宣布，将对该法院的这一裁定提出上诉。

诉讼、遣返、尤其是或许再接回德国，这些花的都是德国纳税人的钱。围绕这一案件司法程序的反复延宕、法院与政府部门的矛盾争执，在很多人看来已经到了荒诞的地步，让人对德国的法治国家丧失信心。但多年来的司法争端，也正是遵循法律、尝试保护基本人权努力的结果。像北威州当局这样有意无视法庭的做法明显是破坏法治国家的行为。

好在，足以让德国人松一口气的是，突尼斯政府并不打算将萨米·A立刻交还德国，而是想将他交由本国司法处理。

 

叶宣（综合报道）

 

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