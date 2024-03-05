被通缉30年的恐怖分子为何能一直藏匿柏林？

（德国之声中文网）“红军旅”女成员达妮埃拉·柯莱特（Daniela Klette）和最后一代“红军旅”的另两名成员施道普（Ernst-Volker Staub）和加维格（Burkhard Garweg）一起，曾于2015年6月携带冲锋枪和一个火箭筒在德国不来梅试图抢劫一辆运钞车。但是车门没有打开，抢劫没有成功，三人落荒而逃。

在过去近20年里，柯莱特一直住在柏林距离著名景点“查理哨卡”不远处的一座居民楼的公寓里。直到上周警察来敲门，她没有做出任何反抗，束手就擒。

是如何发现关键线索的？

调查性新闻集团Bellingcat的记者科尔伯恩（Michael Colborne）将柯莱特的旧照片输入进在线人工智能面部识别程序，程序扫描输入的照片并分析面部特征、特殊特征、头部形状、几何排列甚至纹理属性。然后识别程序会在互联网上搜索相关人物的信息，例如在照片数据库、网站或在线论坛。

记者科尔伯恩后来说，他使用在线程序只花费了30分钟的时间就找到了网上张贴的一些柯莱特在柏林体育工作室和德国-巴西文化俱乐部的照片。

之后他建议播客“Legion: Most Wanted”继续追踪调查。这个播客按照听众的提示，追踪到柯莱特经常去的巴西文化俱乐部。这些信息为警方最终抓捕到柯莱特提供了最有价值的线索。

女恐怖分子的大量生活、被捕细节曝光

最近几天，德国媒体对柯莱特被捕后的细节进行了详细的报道。

据报道，柯莱特过去近20年一直住在柏林Kreuzberger区一栋6层居民楼里位于5层的小公寓。她从正式租住这间公寓的租户手上转租，没有签署正式的房屋合同。整间公寓不足40平米，配备了一个小厨房和一间小浴室。按照《每日镜报》报道的，这间公寓“不能说一尘不染，但是也打扫得干净”。

警方在公寓里找到一些现金，一些书、杂志和衣物。在一个柜子里存放着一把卡拉什尼科夫自动步枪、一个火箭筒、一把东欧式手枪以及德国枪械制造商黑克勒&科赫制造的手枪。警察还搜查到一些子弹。

被捕之后，她住所内的家具和物品全部被警方搬走调查。

《图片报》说，柯莱特被通缉的这些年，她一直化名克劳蒂亚·伊冯娜（Claudia Ivone）。但是她租住的公寓的门铃上没有她的名字。转租给她公寓的租户已经很久没有露过面了。《图片报》报道说：“在柏林就是这样，没人关心其他人的事。”

《图片报》还采访了柯莱特的邻居。他们都说，柯莱特给人的印象是客气、友善且乐于助人。一位邻居说：“她曾经帮我和我的儿子学德语，还帮我们写过信。”另外一个邻居说：“她以前经常找我喝咖啡。”

“对于左翼极端主义势力来说，‘红军旅’的成员仍是英雄”

在柏林藏匿的这些年，柯莱特喜欢跳卡波耶拉（巴西战舞）。她经常去上文提到的巴西文化俱乐部跳舞。

一名被通缉30年的恐怖分子能够在柏林“大隐隐于市”，逍遥法外这么多年，在很多人看来都是不可思议的事。但是研究恐怖主义的专家辛德勒 (Hans-Jakob Schindler) 在接受IPPEN.MEDIA采访时说：““柏林有一股庞大且非常活跃的左翼极端主义势力。对于这个环境中的许多人来说，‘红军旅’的成员仍然是英雄。对于新一代左翼极端分子来说，那些人是受人尊敬的爷爷奶奶。”辛德勒说，即便是“红军旅”的第一代成员长时间躲起来也不存在困难。

下萨克森州的刑警去柯莱特家敲门的那一天，65岁的柯莱特开门的时候出示的是一本伪造的意大利护照，护照上的名字是“克劳蒂亚·贝尔纳蒂”（Claudia Bernadi）。她曾经使用这本护照出过国，例如去过巴西。

柯莱特被指控的罪名包括谋杀未遂、持械抢劫以及爆炸袭击。据报道，她曾在1990年参加过一起针对德意志银行位于黑森州的一家分支机构的袭击案件。1991年“红军旅”一支突击队冲着当时位于波恩的美国大使馆开了250多枪，柯莱特当时就在现场。她还参与过一场炸毁黑森州一家监狱的恐怖行动。

（综合报道）

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