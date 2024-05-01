被“赶出”实验室的中国病毒学家回归岗位

2020年最早发布新冠病毒基因序列、为全球抗疫做出贡献的中国病毒学家张永振被从实验室“驱逐”的消息在网络上引发关注。周三他的团队得以重回工作岗位。

（德国之声中文网）英国《卫报》周二（4月30日）报道，实验室设在上海公共卫生临床中心的张永振周一在网上发帖称，他和他的团队突然接到了通知不得进入他们的实验室，保安在上周末不允许他进入实验室。据美联社报道，这个发表在微博上的帖子后来被删除。

张永振称自己自周日起一直坐在实验室外面，他的微博账号发布了他在研究所门外地上露宿的照片。

5月1日凌晨，张永振发微博表示，“经上级相关部门协调，现初步同意先恢复我们实验室的正常科研活动，目前团队成员暂时可以自由进出实验室。”

他还表示，将“与公卫中心就实验室未来搬迁方案、过渡期学生正常生活和科研工作的保障、团队与中心两项科研合作协议中未完成的部分，以及我个人的人事关系等尚未落实的相关问题，进一步沟通协商解决”。

从张永振近日的微博发文看，他与上海公共卫生中心之间，就研究项目以及实验场地使用的协议发生了纠纷。

据中国媒体报道，上海公卫中心方面称，医院部分实验室需要进行改造，因安全原因进行封闭施工，并称为张永振团队提供了另外的办公及实验场所。

但张永振团队表示，于2024年4月25日突然得到通知，要求研究团队两日内搬离实验室，令该团队措手不及。报道称这一团队的在研项目包括新冠病毒等多个生物安全项目，仓促搬离恐有未知风险。而且新实验室也不符合团队要求的安全标准。

张永振团队在2020年1月对新冠病毒进行了基因测序，并在未经官方授权的情况下率先发表了病毒基因组序列。随后他的实验室被卫生部门暂时关闭。

张永振团队及时发布的新冠病毒基因序列，为包括研发测试药剂以及疫苗在内的全球抗疫提供了关键资讯。同年12月张永振入选《自然》杂志（Nature）年度十大最有影响的人物。

美联社报道称，此后张永振遭遇一系列挫折和打压，他被禁止与一些前研究伙伴合作，并被解除了在中国疾病预防控制中心的职务。

报道认为，尽管如此，张永振还是得到政府中一些人的支持。 虽然张最初披露此次实验室“驱逐”事件的帖子被删除，但此后他静坐抗议的图片和贴文在微博上仍可以看到，有关后续情况也被中国媒体广泛报道，这表明对如何处理张及其团队，官方内部存在分歧。

（综合报道）

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