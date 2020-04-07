被解封的中国使馆帐号批评推特搞言论自由“双标”

（德国之声中文网） 中国驻斯里兰卡大使馆在推特（Twitter）上的官方帐号两天前被系统冻结。这一帐号的名称是@ChinaEmbSL， 今年3月注册，目前有2100多名粉丝，且尚未经过认证。帐号的自我介绍为“中华人民共和国驻斯里兰卡民主社会主义共和国大使馆官方推特 ”。

昨天（4月14日）该帐号发表推文称， “4月13日上午，推特公司在未告知任何具体原因的情况下，冻结了中国驻斯里兰卡大使馆官方推特账号(@ChinaEmbSL)。使馆两次向推特公司提出交涉，要求对方澄清具体原因。4月14日凌晨，推特公司正式向使馆致歉，表示只是系统“技术失误”，并随后恢复了使馆账户正常使用。”这篇帖文下面附加了一份中国驻斯里兰卡大使馆消息发布的公告。之后使馆帐号又将公告的内容分段转贴在推特上。

公告中表示，“ 使馆对此类‘技术失误’深感遗憾，并重申，‘言论自由’既不应该被滥用，沦为蓄意散布虚假信息和仇恨言论的‘挡箭牌’，也不应该具有双重标准，只对某一方、某一种声音有利 ”。

中文推文下的评论留言多为中文，有不少用户表达了对中国驻斯里兰卡大使馆的支持，并认为推特是在搞言论自由的“双标”。

这一帐号同样也使用英文发表了公告推文。有一些英语评论质疑为什么这个帐号没有经过推特的认证。还有评论讽刺中国“没有任何特殊的理由”就将整个Twitter屏蔽在防火墙之外。还有一个用户在评论中写道：“我对推特很是不屑。不过中国大使馆引用‘言论自由’却听起来很搞笑。”

中国驻斯里兰卡大使馆的帐号回复了一名自称为作家的斯里兰卡用户提出的问题。这位用户名为@indica问，现在推特解封了你的帐户，那么你可以为推特在中国解封吗？中国使馆回应称：“我们遵守推特的规则，所以他们道了歉，恢复了帐号。我们相信，如果推特能够遵守中国的法律和规则，（中国的）市场也会对他们开放。微信和微博上有着上亿的用户。如果推特违反斯里兰卡国内的法律，斯里兰卡也会封锁它。”



网络上有猜测认为，中国驻斯里兰卡使馆推特用户被封可能和该帐号上周曾与其他推特用户之间发生过口水战有关。4月9日，一个自称为斯里兰卡人权活动人士的90后青年在其推特帐号@chirantha7777下发推文称，“低级专制的中国政府是中国人民的祸害，又成为全世界的祸害。这就是现实，中国驻斯使馆必须理解。”中国大使馆回应说：“没错，低级的中国政府为14亿中国人服务，甚至包括草根或者‘下层’民众。到今天为止，中国疫情的总死亡人数是3344人，比你们西方的‘高级’政府少得多。到底谁是祸害？”