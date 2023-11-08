被習近平玩弄？ 澳媒看阿爾巴尼斯訪華

（德國之聲中文網）澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週二（11月7日）結束了4天的訪華行程，成為7年來首度訪問中國的澳洲總理。澳洲媒體認為本次的訪問回歸澳洲的基本外交政策，並且讓中澳關係恢復到正常接觸的狀態。澳洲媒體也關注中國國家主席習近平與阿爾巴尼斯的私下談話內容。

《衛報》澳洲版7日發表評論指出，中澳雙方會晤期間的討論氣氛輕鬆，這反映了這次訪問的成功。經過經過多年的激烈爭執後，澳洲和中國之間已經恢復了正常的外交慣例。而中國顯然也希望重新與世界接觸，並重新定位自己的外交政策。

《衛報》評論認為，這是一場雙方的和解之旅，過去幾天中方對澳洲代表團展現了熱情好客的態度。就阿爾巴尼斯個人而言而言，評論指出，他喜歡中國總理李強在兩國總理會晤時所說，「第三次見面時成為老朋友」的想法。顯然，阿爾巴尼斯接受了李強在會面時的不拘禮節。

《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）7日發表評論指出，「澳洲對中國面臨一個選擇：要嘛跪下，要嘛站起來」，而澳洲做了正確的決定。文章提到，截至2019年新冠疫情爆發時，中國購買了澳洲全部出口產品的38%，是日本的兩倍多。因此澳洲將成為世界上所有已開發經濟體中，最容易受到中國影響的國家。

此外，澳洲被中國視為西方聯盟的薄弱環節。但歷屆澳洲政府都勇敢地面對北京，因此文章認為，阿爾巴尼斯此次對北京的訪問，是中國對澳洲霸凌行為的終點。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review，簡稱AFR）7日的評論則認為，中方提到了中澳兩國之間的全面戰略夥伴關係（CSP）。不過，阿爾巴尼斯也只是勉強承認了它的存在。評論說，這顯示中國領導層緊緊抓住這項關係，但澳洲人民很可能只希望它消失在迷霧之中。

澳洲工黨籍的前總理惠特拉姆（Edward Whitlam）曾在1973年10月31日至11月4日舉行了首次的訪華行程，也是史上首位訪華的澳洲總理。因此，同為工黨籍的阿爾巴尼斯這次訪華行，被中方視為是惠特拉姆訪華50週年的紀念，別具意義。對此，《AFR》則認為，這表明澳洲工黨仍然對惠特拉姆奠定中澳外交關係的基礎，感到滿意。然而，中澳雙方的關係早已脫離了單純的「接觸政策」（Engage）的時代。

《AFR》的分析認為，阿爾巴尼斯顯然與中國領導人建立了某種個人聯繫，中方還不遺餘力地讓阿爾巴尼斯的這次訪問取得了成功，且對他讚不絕口，但外界很難預測十年後各界會怎麼看待這次訪問的成果。

與習近平的會晤內容受到關注

天空新聞（Sky News）澳洲版則報導，該台媒體人博特（Andrew Bolt）則質疑了阿爾巴尼斯與習近平會面時的私下的討論內容，並稱阿爾巴尼斯在訪問中國期間被中國「玩弄了」。

博爾特警告澳洲人，要「非常小心地解讀」阿爾巴尼斯和習近平會面的任何內容。因為阿爾巴尼斯「被允許去與獨裁者交談，而獨裁者微笑著並沒有給他任何東西」。

博爾特説：「習近平似乎只想向世界展示，它可以在7年的時間裡把澳大利亞視為泥土」，「而我們仍然會隨時被召喚到北京。」

澳洲政治人物怎麼看

澳洲反對陣營負責網路安全和內政領域的自由黨參議員帕特森（James Paterson），7日在接受天空新聞採訪時說，雖然澳洲的執政黨和反對黨都對阿爾巴尼斯的訪華行程給予了支持，但外界不會確切地知道阿爾巴尼斯和習近平之間的那次私⼈會⾯，到底談了什麼。

帕特森說，而澳洲而言⾄關且重要的是，被拘留的澳⼤利亞⼈（指楊恆均）、中國對澳洲的制裁、中國對外國的⼲涉和間諜活動，以及雙邊關係中的所有這些問題，阿爾巴尼斯都必須向中方提出有力的主張。

不過，2007年至2011年擔任澳洲駐華大使的雷比（Geoff Raby），6日則在《AFR》撰文並肯定這次的訪華行程，他強調中澳雙方關係應該繼續前進。

雷比同意，要說中澳兩國關係已經「正常化」，並不意味著兩國已經、或將回到以前的熱鬧狀態。中澳兩國關係在歷史上從未完全擺脫緊張局勢。

但他也強調，雖然中澳兩國的貿易、領事、軍事和戰略問題上，仍然存在懸而未決的問題，而後者正因中美地緣政治競爭而加劇。但如果中澳之間沒有持續的高層政治對話，澳洲在這些領域的利益也將無法推進。

（《衛報》澳洲版、《雪梨先驅晨報》、《澳洲金融評論報》、天空新聞澳洲版）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。