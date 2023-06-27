被秦刚教训？新西兰外长：直面讨论

（德国之声中文网）新西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）周二（月27日）表示，她早些时候与中国外长秦刚有过一次“直率有力”的讨论。那是双方政府高层在为新西兰总理访华进行准备工作期间。

据《澳大利亚人报》此前援引知情人士报道，马胡塔今年3月访问北京与中国外长秦刚会面期间，受到了“长篇大论的教导”和“趾高气扬的训诫”，这体现了新西兰与其最大的贸易伙伴中国之间关系的紧张。

知情人士透露，新西兰女外长被秦刚“教导了整整一个小时”，不过马胡塔并没有示弱，而是反驳了秦刚的“战狼”式言论。

“我想说的是，中国表达其利益的方式是非常自信的”，马胡塔本人周二对媒体记者说，她形容与秦刚的会晤“非常直率有力”。她说：“我们能够为总理获得访问中国的邀请这一事实反映了（两国）关系的性质，反映了这一关系的成熟。我们能够直言不讳地进行讨论，而后依然能率领贸易代表团过去访问。”

马胡塔在本周的采访中没有进一步阐述会晤中讨论的议题。

不过马胡塔在与秦刚会面后接受法新社采访时说，她向中方提及了“具有挑战性的问题”，包括人权问题和对台湾局势的担忧。马胡塔说，她与对方讨论了新疆人权问题、香港自由状况以及中国在太平洋地区的影响力：“我们有很多可以达成共识的地方，我们还讨论了一些具有挑战性的问题，在那些意见不一致的地方，比如人权问题，进行了探讨。”

总理访华进行时

新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）本周一抵达中国进行访问。周二，他在天津出席世界经济论坛第十四届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）的活动。当天晚些时候，他将与中国领导人习近平会面。此外，希普金斯还将会晤中国总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际。

出访前，希普金斯在回应有关美国总统拜登称习近平为“独裁者”的言论时，表示并不认同这种说法。“中国的政府形式是中国人民的事情”，他对记者说。

新西兰历来对中国采取比邻国澳大利亚或其他五眼联盟的安全伙伴更为温和的态度。疫情期间，中国与新西兰签署了升级版的自由贸易协定（FTA），去年11月，与希普金斯同党的前总理阿德恩（Jacinda Ardern）会见习近平时，中国领导人也特别提到了新西兰独立自主的外交政策。

随同希普金斯出访的新西兰代表团成员包括该国一些大企业的代表。在27日中国外交部的例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，中国和新西兰是互为重要的合作伙伴，愿意同新方一道相互尊重、合作共赢，加强经贸等领域的交流合作，推动两国关系取得更大的发展。

（路透社、澳大利亚人报、法新社）

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