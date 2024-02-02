 被疑为中国间谍 台湾赛鸽遭印度扣留后“获释” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2024

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新闻广角

被疑为中国间谍 台湾赛鸽遭印度扣留后“获释”

一只因被怀疑是“中国间谍”的鸽子在遭到印度扣留8个月后获释。根据调查，这只鸽子其实是来自台湾的赛鸽。

Indien | Taube

（德国之声中文网）印度警方释放了一只因被怀疑是中国间谍而被扣留逾八个月的鸽子。

这只鸽子2023年在印度孟买郊区切尔布林（Chemburin）的一个港口被捕获。

据《印度时报》报道，鸽子双脚绑着的两个脚环，上面写着"看起来是中文的文字"。

警方扣留了鸽子，随后将其送往孟买的一家动物医院。

赛鸽来自台湾

这只鸽子被怀疑从事间谍活动，但该案在调查结束后已撤销。

警方发现，这是一只从台湾开放水域逃脱后飞到印度的赛鸽。非营利组织"善待动物组织"（PETA）代表与警方取得联系，要求释放这只鸽子。

这只鸽子被从动物医院转移到孟买防止虐待动物协会，该协会的医生于本周二（1月30日）将其放生。

这不是印度警方第一次怀疑鸟类从事间谍活动。克什米尔警方曾在2020年捕获一只涉嫌从事间谍活动的鸽子，这只鸽子飞越了印度和巴基斯坦之间戒备森严的边境，后来被释放。

2016 年，另一只鸽子因被发现携带威胁印度总理莫迪的纸条而被扣留。

（法新社、美联社）

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