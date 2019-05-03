「被消失」五个月后　卢广依旧「不知去向」

(德国之声中文网) 著名中国摄影师卢广过去40年来，不断透过他的镜头纪录中国社会底层人民及环保议题，致力藉著摄影聚焦跟關注各種議题。他的作品多次获得国际摄影大奖的肯定，包括长期关注四川大凉山并替当地贫困儿童筹款，獲頒荷兰克劳斯亲王奖。

但自去年11月3日起，他便在新疆与家人跟外界失去联系。他的妻子徐小莉在他失踪近一个月后，在推特上发文向国际社会寻求援助。她写道：「卢广失联30天，我仍没有等到他的消息。结婚整整20年，虽然一直聚少离多，但从未如此煎熬。」

在卢广消失一个月后，徐小莉再度透过推特证实新疆喀什警方用电话通知家属，确认卢广被喀什地区公安局逮捕。然而，家属并未收到任何正式拘捕文件，也没有获知逮捕他的原因和指控。徐小莉当时写道：「家属已委托律师与办案机关接洽，提出会见卢广未获准许，亦未拿到任何正式的书面手续。目前警方没有给出更多信息。」

这也成为徐小莉最后一次对外分享与卢广案相关的消息。德国之声上个月联系到熟知此案详情的中国艺术家吴玉仁，他表示3月联系徐小莉时，能明显感觉到她与卢广的家人目前处于不安全的状态。他告诉德国之声：「目前的情况是她不愿意再对外发声，有可能是中国内部的公安系统已经向他们家庭施压。」

吴玉仁說据他所知，中国公安近期有与卢广的家人联系，表示将与他们分享关于卢广近况的消息，至于消息细节为何，他目前也还不知道。 吴玉仁说：「我与一些朋友目前也在揣测这个可能的变动为何，是把卢广从新疆移到老家浙江，还是在新疆以其他方式让他更加宽松一点。 我们目前还没有收到明确讯息。」

审查控制信息流动

根据国际组织保护记者委员会 (Committee to Protect Journalists) 2018年的统计，中国至少监禁了47名记者，另外有十多名记者目前也处于下落不明的情况。该委员会表示，中国政府透过讯息管制有效防止媒体报导记者遭监禁的事件，这个做法也使他们避免因此遭到国际社会谴责。

保护记者委员会的调查发现，中国政府习惯透过五种方法来管制与记者遭监禁的相关信息。他们經常将這些案件的法庭文件，从公开数据中移除，并审查有关案件的新闻报导。此外，中国政府也会封锁虚拟私人网络 (VPN) 或海外IP地址，让试图从海外搜寻相关公开数据的国际组织无功而返。近期，中国政府也开始切断某些地区警局的电话，或是开始向遭监禁记者的律师、家人或朋友施压，要求他们不得对外发声。

保护记者委员会的中国特派员在近期一篇报导中，下了这样的结论：「中国政府近来已越来越知道如何透过讯息管制，来避免记者遭监禁的事件在国际社会中发酵。 」

容不下言论自由的政权

对国际社会而言，中国政府对卢广实施的秘密监禁，显示中国政府仍以非常「武断且任性的方式」对待记者。保护记者委员会的亚洲部专员巴特勒 (Steven Butler) 告诉德国之声，中国政府长期监禁记者的做法，令各界无法预测在中国政府认知中，记者职权的所謂「合法界线」在哪。他说：「中国政府逮捕并监禁记者的门檻似乎越来越低，我认为这会导致越来越少记者愿意报导真相。」

国际特赦组织的中国研究员潘嘉伟 (Patrick Poon) 接受德国之声采访时表示，卢广的影像一直是国际社会理解中国底层社会情况的重要媒介，因为「人们会开始思考中国底层社会人民的处境」。他認為，中国政府在未正式起诉卢广的情況下强制监禁他的做法，显示北京连最基本的言论自由都容不下。潘嘉伟告诉德国之声：「虽然我们仍不清楚卢广案的许多细节，但看着一个知名摄影师突然在新疆消失踪迹仍是十分令人恐惧的。」

曾在北京与卢广一起教授多媒体新闻课程的荷赛基金会 (World Press Photo Foundation) 计划部主任坎贝尔 (David Campbell) 告诉德国之声， 卢广多年前在中国还享有一定程度的自由，可以拍摄一些地区性的社会议题，所以当他证实在新疆被捕时，不少曾与他在中国共事的人感到错愕。他说：「我认为卢广的案例显示中国政府对记者施压的情况越来越严重。这会在中国记者圈产生寒蝉效应。」

潘嘉伟认为，在中国政府持续向卢广家人施压之下，如果国际社会无法提供足够支持，卢广很可能因此在牢狱中遭遇不人道的对待或受虐。他呼吁：「国际社会应该持续向中国政府施压，要求他们与各界分享卢广的最新状况，并确保他有选择辩护律师的权利。」