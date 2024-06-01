被欧盟列为超大平台 Temu须遵守更严格规定

中国电商巨头拼多多旗下的跨境平台Temu今后必须遵守欧盟更严格的规定。根据《数字服务法案》，欧盟委员会将其归类为“超大型在线平台”。

（德国之声中文网）欧盟委员会周五（5月31日）宣布，根据新的《数字服务法案》（DSA），中国跨境电商平台Temu将被归类为“超大型在线平台”，因为其在欧盟的月均用户已超过4500万。这意味着，Temu将必须遵守该法案最严格的规则和义务，其中包括评估和降低“系统性风险”。

欧盟的执行机构欧盟委员会在一份新闻稿中指出：“Temu必须将措施落实到位，以应对以下风险，如展示和出售假冒伪劣品以及侵犯知识产权的商品。”欧盟委员会补充道，该公司可以通过采取下列措施来实现这一目标，例如，修改用户界面，以便更好地报告和发现可疑的产品展示；改善审核流程，以便迅速删除非法商品；改进算法，以防止推广和销售违禁商品。

针对欧盟委员会的最新决定，Temu在一份声明中表示：“我们完全致力于遵守《数字服务法案》的规则和规定，以确保安全与透明以及保护我们在欧盟境内的用户。”

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平台越大 责任越大

原则上，《数字服务法案》要求“超大型在线平台”比其他平台遵守更多的规则，例如，“超大型在线平台”必须比以往更快地删除其网站上的非法内容，用户也应该更容易举报此类内容。根据欧盟委员会的规定，Temu现在有四个月的时间来履行相应的义务并提交报告。欧盟委员会随后将对报告进行审查。

中国电商巨头拼多多从2022年开始拓展海外市场，其海外版Temu意为“Team Up, Price Down”，即买的人越多，价格就越便宜。虽然低廉的定价使其迅速占领了可观的市场份额，但是Temu也面临诸多挑战，例如来自环保和消费者保护组织的质疑和批评。

自去年《数字服务法案》生效以来，欧盟已将美国电商巨擘亚马逊（Amazon）、中国科技巨头阿里巴巴旗下电商平台全球速卖通（AliExpress）和分别来自中国和德国的时尚网购平台Shein和Zalando，以及社交平台Facebook、TikTok、YouTube、Instagram和谷歌搜索（Google）等二十多家科技公司列为“超大型在线平台”。其他在欧盟运营的在线服务商也需要遵守这部法律的一般要求。一旦被认定违反了法案，相关企业将面临最高可达全球营业额6%的罚款。

（美联社，德新社）

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