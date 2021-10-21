被提名为美国驻华大使  伯恩斯何许人也？

（德国之声中文网）美国总统拜登8月20日宣布提名资深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）为美国驻华大使，周三（10月20日）他在美国国会出席人事案听证会。更早前，今年65岁的伯恩斯表示，期待重返公共服务，并称任命获确认后会展开工作，应对“美中之间的策略性竞争，以及两国关系处于重要路口下所面对的其他困难和复杂挑战”。

路透社分析认为，伯恩斯的提名表明在美中关系日益紧张之际，美国政府可能寻求让这一角色发挥更核心的作用。

何许人也？

美国白宫在8月的相关声明中介绍，伯恩斯大使是一位受人尊敬的退休职业外交官，目前在哈佛大学肯尼迪政府学院（Harvard University’s Kennedy School of Government）担任外交与国际关系实践教授。

他也是阿斯彭战略集团 （Aspen Strategy Group）、安全论坛的执行董事和科恩集团（Cohen Group）的高级顾问。在国务院任职期间，伯恩斯曾担任负责政治事务的国务次卿、美国驻北约和希腊大使、国务院发言人，并在国家安全委员会负责苏联和俄罗斯事务。

路透社还指出，提名伯恩斯标志着美国驻华大使这一角色的转变。过去10年，该职位一直由前政客担任，而非经验丰富的外交官。这一职位尚需获得美国国会参议院的批准。

批准后，伯恩斯将在美中关系处于数十年来最低谷之际走马上任。分别为全球第一和第二大经济体的美中两国在诸多问题上存在严重分歧，其中包括贸易、科技、新冠病毒溯源、台湾、南中国海和新疆等。

作为前总统奥巴马政府的亚洲专家，乔治城大学的麦艾文（Evan Medeiros）向路透社分析道，美中两国在意识形态加剧竞争下，定期高层对话遭遇瓶颈，这次伯恩斯的任命反映拜登正寻求与北京沟通的新模式。“我们需要的是一匹会干活的马，而不是一匹只能被展示的马，”他接着表示，“我们希望我们的大使成为美中关系的关键一员，我们需要理解大国政治的人。”

曾多次被派驻到驻华大使馆的前美国官员郭嘉明（James Green）也注意到美国驻华大使的角色转变。他在接受路透社采访时指出：“美国驻华大使可以重新成为美国和中方官员之间的传信人和传声筒。”他还认为，拜登政府将受惠于伯恩斯“深入了解外交官僚架构，亦可以清晰在美中之间传达讯息”，他曾于1990年代中期担任美国国务院发言人。

“非中国政策专家”的“中国经验”

自去年10月前总统特朗普任命的布兰斯塔德(Terry Branstad)离职后，美国驻华大使的职位一直空缺。 正如之前四任美国驻华大使，伯恩斯也并不被认为是一位中国政策专家。

白宫的声明还特别提到伯恩斯在中国议题上的经历：“在担任国务次卿时，伯恩斯曾经与中国政府在阿富汗、联合国对伊朗制裁、朝鲜制裁、美国的印太政策等领域一起工作过。在阿斯彭战略集团工作期间，他曾组织过一场与中国政府的中央党校的政策对话。他教授过当前的美中关系，并就这个话题撰写过文章和发表过讲话。”

中国外交学院教授李海东称自己在美国听过伯恩斯的一次演讲，他向中国官媒《环球时报》表示：“他（伯恩斯）在对华问题上的观点相对而言是比较平衡和全面的。而且他说话非常得体，并不像彭斯、蓬佩奥等前政府外交安全团队成员那样生硬极端。尽管伯恩斯以前没有担任过专门处理中国事务的官职，但在国务院担任副国务卿期间处理的众多事务涉及中国，而且他在哈佛教书时许多主题聚焦中国，因此对中国是比较了解的。”

美联社则将伯恩斯即将开展的工作称作“可能是一项最困难的外交任务”，并指出，拜登反复称中国是美国最重要的经济竞争对手和不断增长的国家安全担忧，并在上任后不久便宣布将外交重心转移至印太地区。

对华立场

今年1月，伯恩斯曾接受德国《商报》采访，针对新疆人权问题、香港局势以及匈牙利民主受到威胁等议题表示，美国应与德国、法国和欧盟合作，共同捍卫民主和人权。他也建议，美国、欧洲和日本应该共同联手就中国的非法贸易行为与其进行对话，因为美日欧共占全球一半以上的经济体量，共同发声便能有足够分量，促使中国尊重国际贸易规则。

伯恩斯同时也指出，对美国、欧洲、日本和印度而言，与中国经济脱钩不是现实选项。“但我也确信，我们与中国的关系正来到一个关键点。在经济、军事和价值观上存在重大竞争。民主对上威权。中国激起了这种敌对竞争。”与此同时，伯恩斯认为有必要与北京在某些领域合作，例如气候变迁及对抗新冠疫情。

一个月后，伯恩斯在接受美国有线新闻网络（CNN）访问时表示，美中关系对美国“最重要和最具挑战性”，他强调美国不能够把二战以来在印太地区的军事主导地位让给中国，并且在知识产权及贸易上，要更加保护美国企业。 伯恩斯也认同拜登的说法，即美中之间除了有贸易、军事上的竞争，也是民主与威权政权的对抗，所以他认同拜登的对华政策，认为美国应该和盟友紧密合作抗衡中国。



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