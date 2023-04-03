被控34項罪名 特朗普拒認罪

（德國之聲中文網）美國前總統特朗普（Donald Trump）週二（4月4日）就封口費案赴紐約曼哈頓刑事法院出庭應訊，對他被控34項偽造商業紀錄及共謀罪名做出無罪抗辯。

對特朗普的起訴書列舉34項1級偽造商業紀錄重罪，每項最高可判處4年監禁。據路透社報導，每項罪名都涵蓋了特朗普在2017年2月至當年年底間，向他的前私人律師科恩（Michael Cohen）付款的個人記錄。

據該案件檢察官布拉格（Alvin Bragg）說法，這些款項並非如特朗普所稱用於法律服務，而是用於支付科恩於2016年美國總統大選期間，向豔星丹尼爾斯（Stormy Daniels）付13萬美元的封口費，要求她曾與特朗普在2006年有過婚外關係保持沉默。特朗普否認與丹尼爾斯有過接觸。

根據起訴書隨附的另一份法律文件，特朗普與科恩等人涉嫌在2016年大選期間，為掩蓋對其不利的事實而偽造紀錄。有法律專家認為，特朗普若被判違反選舉法，最可能的情況是罰款，入獄可能性不高。另外，美國憲法並未要求總統參選人必須無前科紀錄才能競選。

布拉格在特朗普出庭後的記者會上表示，特朗普的案子類似當地檢察官慣常處理的白領犯罪，檢方將「確保法律之前，人人平等」，「再多的錢與再大的權力，也不能改變美國長期以來的原則」。

特朗普案法官宣布，下次開庭日定於12月4日。出於維安因素，特朗普律師已要求讓特朗普不必親自出庭。檢方要求審判於2024年1月開始，接下來的法律程序可能長達數月。法官並未下達禁言令，未限制特朗普及其法律團隊公開談論此案。

特朗普出庭時，法院外聚集大批媒體，他的支持者及反對者不時互相叫囂，但在紐約警方戒備森嚴管控下，並未爆發嚴重衝突。出庭後，特朗普向他的支持者表示他在接受的是「假調查」。

特朗普新聘律師布蘭契（Todd Blanche）透露，特朗普在出庭應訊後，感到「挫敗且沮喪」。布蘭契稱，檢方將1個「純屬政治的議題」變成「政治起訴」，沒預料此事竟會發生在美國、前美國總統身上。

共和黨籍的美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在推特上批評檢察官布拉格，「試圖以聯邦法律干預我們（美國）民主程序，對川普作政治化指控」，並揚言國會將追究布拉格把法律「武器化」的責任。

現年76歲的特朗普在紐約出庭後，隨即乘飛機返回佛羅里達的海湖莊園（Mar-a-Lago），並向支持者發表演說。他表示：「我從沒想過這樣的事會發生在美國……我犯下的唯一罪行，就是一直致力於無畏地捍衛我們的國家免受試圖摧毀它的人侵害。」

特朗普也批評民主黨人對他的打擊。白宮對此案未做出正面回應，先前曾表示這並非拜登關注重點。

《華盛頓郵報》資深編輯費捨爾（Marc Fisher）告訴DW，特朗普是個「能夠用法律體系為自己謀利的人，他能通過濫用法律體系、拖延、攻擊追捕者的策略，來溜之大吉」。

特朗普遭到起诉意味着什么？

（綜合報導）

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