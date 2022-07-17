 被控贩卖人口 一中国男子在马拉维出庭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2022

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被控贩卖人口 一中国男子在马拉维出庭

据当地媒体报道，本周一（7月18日），一名涉嫌从事种族主义、剥削儿童的中国公民在马拉维首都利隆圭出庭，他被控贩卖人口。

Malawi Schulklasse in Zeiten von Corona

疫情期间到校上课的马拉维儿童

（德国之声中文网）被告是在马拉维生活的26岁中国公民陆克。在滥用儿童侮辱非洲人丑闻曝光后，他从马拉维逃逸到邻国，上月，因非法入境在邻国赞比亚落网。他被控拍摄并在中国社交媒体上出售歧视非洲人视频。视频上，他让当地儿童用他们不懂的汉语齐喊自贬口号。  

本周一，陆克在马拉维一家法院出庭。他被控5条罪状，均与贩卖人口有关。检方称，相关调查将在未来两周结束，并将提出更多指控。 

主审法官当庭表示，拒绝保释申请。这意味着，陆克将在15天后被提审，相关调查同时进行。法官称，检方证实，被告有可能逃逸，并可能干扰未成年证人。 

检方在法庭上表示，"我们反对批准被告的保释申请，因为他有潜逃风险，这从他曾逃入赞比亚便可看出。”  检方并强调，反对保释亦为保护他本人，原因是，所涉儿童视频已引起民愤。据悉，被指种族主义色彩浓厚的相关视频在马拉维中部的利隆圭和姆钦吉地区制作，在一视频中，一个约9岁的小孩说： "我是黑鬼，智商低"。 

2007年12月底，马拉维与中国正式建交，并于2008年1月1日与台湾断交。上月，中国驻马拉维大使馆在的一份声明中谴责了被告的行为，强调， "中国政府对种族主义持零容忍态度"。 

（法新社） 

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