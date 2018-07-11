被控盗窃商业机密   张小浪坚称自己无罪

(德国之声中文网) 根据加利福尼亚北部地方法院收到的起诉书，联邦检察官今年7月12日起诉张小浪涉嫌窃取商业机密，指控他在从苹果公司离职、准备前往中国小鹏汽车工作时偷走了一份无人驾驶汽车电路板的25页设计蓝图。根据联邦调查局特工此前的报告，张小浪是在登上一架前往中国的班机前被捕的；他曾经向联邦调查局承认曾经将苹果公司的无人驾驶技术文档下载到妻子的电脑上。根据公诉书，张小浪面临最高10年监禁以及25万美元罚款的处罚。

周一，在加州圣荷塞举行的庭审上，张小浪表示自己无罪。他虽然被指派了一名公设辩护人，但是依然保留了自己的律师奥尔莫斯(Daniel Olmos)。后者在庭审后透露，张小浪已经被准予保释。奥尔莫斯拒绝对案件进行更深入的点评。

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张小浪的新东家、中国初创企业小鹏汽车此前曾表示，公司在获悉案情后正在与有关部门合作，但没有迹象表明张小浪曾将苹果公司无人驾驶技术的敏感信息传送给小鹏汽车。该公司还强调，6月27日获悉美国司法部门对张小浪进行调查时，即按照规定封存了张小浪的电脑和办公用品。

文山/凝炼/(路透社、彭博社)