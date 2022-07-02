被控「煽動」叛亂 香港公務員專頁管理員遭捕

（德國之聲中文網）香港警方國安處週二（8月9日）拘捕兩名公務員，指其透過社交媒體平台發佈引起或加深香港不同階層居民間的「惡感及敵意」的貼文，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」。多家港媒引述警方消息指，被捕者是28歲的民政事務總署文員及29歲資訊科技總監辦公室系統分析主任，兩人皆為網上專頁「公務員Secrets」的管理員。

警方同時調查5名男子，有線新聞引述消息報導他們全是救護員，涉嫌今年初香港第5波疫情時向群組投稿及留言，呼籲其他救護員不要超時工作，其中兩人懷疑騙取假期被捕。警方公佈，在週二早上搜查7人的住所及工作地點，帶走一批電子通訊工具，不排除有更多人被捕。

拘捕行動後，「公務員Secrets」的Facebook及Instagram專頁已無法搜尋，疑被刪除。其Facebook專頁按讚人數達16萬，恆常上載有關公務員心聲和內部資訊的貼文，大多都是公務員的投稿，亦多次獲傳媒跟進報導。

最近在7月31日，專頁上傳一段影片揭露國安公署內一名當值警員卸下佩槍睡覺，該警員被紀律調查並隨後離職。2019年反修例示威期間，專頁曾刊出公務員的匿名聯署公開信，批評港府處理元朗白衣人事件等手法，要求負責的官員下台。

港府新成立的「公務員學院」，由退休警務處副處長郭蔭蔗擔任院長，他在8月初接受港媒訪問時表示，有看過「公務員Secrets」專頁內容，以了解公務員心聲。香港01引述他說：「通常『公務員secrets』都是在說什麼人濫權、徇私之類。我相信大部份，（內容）質素是否一個足以影響政策的層面？我想我知道發生什麼事，就已經很足夠了。」

今年較早時，建制派曾批評有政府「內鬼」向「公務員Secrets」專頁提供訊息，影響政府威信。時任公務員事務局局長聶德權稱，若有公務員發放不實訊息或外泄內部資料，政府會嚴肅追究。

在8月初，有另外兩名公務員因同一罪名被捕，涉嫌於「連登討論區」發布或展示相片和海報等，意圖引起憎恨或藐視中港政府、激起離叛或煽惑他人不守法等。其中一人遭正式起訴，現正還柙候審。

「煽動罪」是港英殖民政府在1938年訂立的古舊法例，最高刑罰監禁兩年，立法時用於針對反英的異議分子，自審判1967年「六七暴動」的左派分子後沒有被閒置多年。直至2020年香港國安法實施後才重新動用。自此，當局引用煽動罪控告立場新聞、《蘋果日報》編採人員、網台主持、出版《羊村》兒童繪本的工會理事等。

聯合國人權委員會於7月底發表關於香港人權狀況的最新審議報告，要求港府廢除煽動罪。委員會批評當局把殖民時代的煽動罪定義不清晰，促請港府立即停止把國安法的審訊和調查規則套用於煽動案件，並重新檢視所有待審案件，確保沒人因為行使合法言論自由而被告。

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