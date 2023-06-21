被控擁槍與逃稅 拜登之子達成認罪協議

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biedn）之子亨特（Hunter Biden）週二（6月20日）與美國檢方達成認罪協議，結束了過去5年對他非法擁有槍枝和逃漏稅的調查。法律專家認為，亨特入獄的機率不高，這也成為共和黨陣營批評的議題。

法新社報導，檢察官週二表示，現年53歲的亨特已同意承認兩項未繳納聯邦所得稅的罪名，並承認吸毒且非法持有槍支。

不過，拜登與其家鄉特拉華州的美國檢察官辦公室之間的這項認罪協議，將需要得到聯邦法官的批准。

亨特可能不需要面對任何監禁。據美國《華盛頓郵報》報導，檢察官將尋求對稅收和槍支指控的緩刑。

週二，當被問及認罪協議時，80歲的拜登在加州的一次活動中告訴記者，他說：「為我的兒子感到非常自豪。」

亨特犯了什麼罪

路透社報導，年輕的亨特曾擔任說客、律師、外國公司顧問、投資銀行家和藝術家，並公開詳述了他曾濫用藥物的過往。

根據法庭文件，亨特在2017年和2018年的應稅收入超過150萬美元，卻並沒有繳納所得稅，欠下了超過10萬美元的稅款。

美國司法部表示，亨特還被控在在2018年10月12日至10月23日期間非法擁有槍支，當時他正在使用並沉迷於一種管制物質。對於這項指控，他簽訂了審前改造協議，這是起訴的替代方案，有時用來讓被告免於入獄或刑事定罪。

「據我了解，對亨特的5年調查已經落幕」，亨特的律師克拉克（Christopher Clark）在一份聲明中指出。「我知道亨特認為，為他在生活動盪和成癮期間犯下的這些錯誤承擔責任很重要。他期待著繼續康復並繼續前進」，克拉克說。

法律專家洛佩茲 (Tess Lopez) 表示，亨特可能因稅收指控面臨12至18個月的刑期。但他被判入獄的可能性很低，因為逃稅金額不高，且他是初犯，也願意為自己的行為承擔責任。

白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）在一份聲明中表示，「總統和第一夫人愛他們的兒子，並支持他繼續重建他的生活。我們不會再發表評論」。

共和黨抨擊此案

路透社報導，共和黨人週二嚴厲批評該認罪協議有利於總統的兒子。

美國眾議院監督委員會的共和黨籍主席科默（James Comer）代表一直領導眾議院共和黨人對拜登的家人進行調查，他稱認罪協議是「一記耳光」，並表示調查工作將不會因此停止。

最近因控在離任時非法保存國家安全文件，而面臨刑事責任的美國前總統特朗普（Donald Trump）也批評了這項認罪協議。

「哇！腐敗的拜登司法部只是給亨特一張『交通罰單』，就洗清了數百年（刑期）的刑事責任」， 特朗普在他創辦的社交平台真實社群（Truth Social）上說，「我們的體制壞了」。

拜登總統目前有兩個孩子，亨特和女兒阿什莉（Ashley Biden）。他的另一個兒子博（Beau Biden）於2015年死於癌症，另一個女兒內奧米（Naomi Biden）則在嬰兒時期因一場車禍而去世；拜登第一任妻子也在同場車禍中喪生。

美國田納西大學專門研究總統歷史的學者克勞福德（Aaron Crawford）表示，亨特可能是第一個被起訴的現任美國總統的子女。

（綜合報導）

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