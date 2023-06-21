 被控擁槍與逃稅 拜登之子達成認罪協議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

被控擁槍與逃稅 拜登之子達成認罪協議

美國總統拜登的兒子亨特被控非法擁槍和逃漏稅的案件，週二與檢察官達成認罪協議，但共和黨為何批評這項認罪協議有問題？

美國總統拜登之子與檢方達成認罪協議，圖為2022年8月他出席一場教會活動

美國總統拜登之子與檢方達成認罪協議，圖為2022年8月他出席一場教會活動

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biedn）之子亨特（Hunter Biden）週二（6月20日）與美國檢方達成認罪協議，結束了過去5年對他非法擁有槍枝和逃漏稅的調查。法律專家認為，亨特入獄的機率不高，這也成為共和黨陣營批評的議題。

法新社報導，檢察官週二表示，現年53歲的亨特已同意承認兩項未繳納聯邦所得稅的罪名，並承認吸毒且非法持有槍支。

不過，拜登與其家鄉特拉華州的美國檢察官辦公室之間的這項認罪協議，將需要得到聯邦法官的批准。

亨特可能不需要面對任何監禁。據美國《華盛頓郵報》報導，檢察官將尋求對稅收和槍支指控的緩刑。

週二，當被問及認罪協議時，80歲的拜登在加州的一次活動中告訴記者，他說：「為我的兒子感到非常自豪。」 

美國司法部示意圖（資料照）

美國司法部示意圖（資料照）

亨特犯了什麼罪

路透社報導，年輕的亨特曾擔任說客、律師、外國公司顧問、投資銀行家和藝術家，並公開詳述了他曾濫用藥物的過往。

根據法庭文件，亨特在2017年和2018年的應稅收入超過150萬美元，卻並沒有繳納所得稅，欠下了超過10萬美元的稅款。

美國司法部表示，亨特還被控在在2018年10月12日至10月23日期間非法擁有槍支，當時他正在使用並沉迷於一種管制物質。對於這項指控，他簽訂了審前改造協議，這是起訴的替代方案，有時用來讓被告免於入獄或刑事定罪。

「據我了解，對亨特的5年調查已經落幕」，亨特的律師克拉克（Christopher Clark）在一份聲明中指出。「我知道亨特認為，為他在生活動盪和成癮期間犯下的這些錯誤承擔責任很重要。他期待著繼續康復並繼續前進」，克拉克說。

法律專家洛佩茲 (Tess Lopez) 表示，亨特可能因稅收指控面臨12至18個月的刑期。但他被判入獄的可能性很低，因為逃稅金額不高，且他是初犯，也願意為自己的行為承擔責任。

白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）在一份聲明中表示，「總統和第一夫人愛他們的兒子，並支持他繼續重建他的生活。我們不會再發表評論」。

美國總統拜登在2021年1月宣誓就職後，與夫人吉兒和亨特擁抱

美國總統拜登在2021年1月宣誓就職後，與夫人吉兒和亨特擁抱

共和黨抨擊此案

路透社報導，共和黨人週二嚴厲批評該認罪協議有利於總統的兒子。

美國眾議院監督委員會的共和黨籍主席科默（James Comer）代表一直領導眾議院共和黨人對拜登的家人進行調查，他稱認罪協議是「一記耳光」，並表示調查工作將不會因此停止。

最近因控在離任時非法保存國家安全文件，而面臨刑事責任的美國前總統特朗普（Donald Trump）也批評了這項認罪協議。

「哇！腐敗的拜登司法部只是給亨特一張『交通罰單』，就洗清了數百年（刑期）的刑事責任」， 特朗普在他創辦的社交平台真實社群（Truth Social）上說，「我們的體制壞了」。

美國前總統特朗普和共和黨人抨擊這項認罪協議，圖為川普6月13日出席一場高爾夫俱樂部的演講

美國前總統特朗普和共和黨人抨擊這項認罪協議，圖為川普6月13日出席一場高爾夫俱樂部的演講（資料照）

拜登總統目前有兩個孩子，亨特和女兒阿什莉（Ashley Biden）。他的另一個兒子博（Beau Biden）於2015年死於癌症，另一個女兒內奧米（Naomi Biden）則在嬰兒時期因一場車禍而去世；拜登第一任妻子也在同場車禍中喪生。

美國田納西大學專門研究總統歷史的學者克勞福德（Aaron Crawford）表示，亨特可能是第一個被起訴的現任美國總統的子女

（綜合報導）

© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

19.06.2023**230619 -- BEIJING, June 19, 2023 -- Chinese President Xi Jinping meets with visiting U.S. Secretary of State Antony Blinken in Beijing, capital of China, June 19, 2023. CHINA-BEIJING-XI JINPING-U.S.-BLINKEN-MEETING CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

布林肯告诉习近平：拜登认为美中有义务处理好关系 19.06.2023

美國國務卿布林肯週一展開在中國的第2天訪問，先與中共中央外事辦主任王毅會晤，並在周一晚些時候與中國黨和國家領導人習近平會面。究竟如何看待布林肯的訪問，中方的態度成為外界關注的焦點。

The logo of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is seen during the 39th session of the General Conference at the UNESCO headquarters in Paris, Saturday, Nov. 4, 2017. (AP Photo/Christophe Ena) |

美国申请重返联合国教科文组织 12.06.2023

2017年，美国在时任总统特朗普领导下退出联合国教科文组织。时隔近六年，拜登政府表示将重返该组织，以抗衡中国影响力。

India's Prime Minister Narendra Modi talks with U.S. President Joe Biden as they arrive for the first working session of the G20 leaders summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

印度總理莫迪訪美 兩國關係有望更上層樓 20.06.2023

隨著中國在印太影響力漸增，美國與印度越走越近；20日，印度總理莫迪出訪美國，他此行具有哪些重大意義？

广告

媒体看中国

中国总理李强受到德国总理肖尔茨的欢迎

德语媒体：柏林铺开红地毯

本周一，习近平会见美国国务卿布林肯是国际舆论聚焦的话题。而同一天在柏林举行的德中政府最高层的一场对话，则得到了德国媒体的关注。