被控受贿1446万 孟宏伟当庭认罪

（德国之声中文网）据中国媒体报道，天津第一中级人民法院周四（6月20日）一审公开开庭审理了孟宏伟受贿案。孟宏伟被指控2005年至2017年利用职权受贿人民币1446万余元。报道称，孟宏伟当庭表示认罪悔罪。中国人大代表、政协委员、新闻记者以及各界群众数十人旁听了庭审。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

在中国官媒的报道中，没有提及孟曾担任国际刑警组织主席职务。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 孟宏伟（原国际刑警组织主席） 孟宏伟2016年成为国际刑警组织（Interpol）首位来自中国的主席，同时兼任中国公安部副部长。在孟宏伟今年9月底前往中国失踪、其妻在法国报案后，中国方面10月8日宣布，这位公安系统高官正因腐败等问题接受调查。国际刑警组织也在同一时间宣布，收到了来自孟宏伟的辞呈。目前，这一事件仍在发酵。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 刘振民（联合国副秘书长） 2017年6月，联合国秘书长古特雷斯任命中国外交部副部长刘振民，担任联合国负责经济和社会事务的副秘书长。在中国外交部，刘振民主管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务。而刘振民的前任吴红波（2012年至2017年）也是中国人。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 徐浩良（联合国助理秘书长） 2013年，时任联合国秘书长潘基文任命来自中国的徐浩良为联合国助理秘书长、联合国开发计划署助理署长兼亚太局局长。值得注意的是，徐浩良并非由中国政府委派，他在当时也成为非中国政府委派在联合国任职级别最高的中国籍官员。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 林建海（国际货币基金组织秘书长） 2012年3月，国际货币基金组织（IMF）任命林建海为该机构秘书长，这是IMF第一位来自中国的秘书长（但并非中方推荐出任）。此前，林建海已经在IMF工作了20余年。另外，目前IMF的副总裁张涛是一名中共官员，在IMF任职前在央行系统工作。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 李勇（联合国工业发展组织总干事） 2013年6月，受到中国政府推荐的时任财政部副部长李勇当选为联合国工业发展组织（简称“工发组织”）新任总干事，并于2017年当选蝉联。李勇在今年8月接受《人民日报》采访时表示，目前国际组织中的中国人才通过一线工作，可以更好理解国际通行做法，并熟练掌握和运用各种规则和技巧。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 易小准（世贸组织副总干事） 2013年8月，前中国商务部副部长易小准出任世界贸易组织（WTO）副总干事，成为首位担任WTO副总干事的中国官员。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 赵厚麟 （国际电信联盟秘书长） 赵厚麟2014年10月当选国际电信联盟（简称“国际电联”）秘书长，于2015年1月1日上任，任期4年。他成为国际电联150年历史上首位中国籍秘书长。中国方面当时报道称，这改变了“一直由西方发达国家人士形成电联领导层的格局”。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 金立群（亚投行行长） 2016年1月，金立群当选亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行）首位行长。他此前曾经出任中国财政部副部长、亚洲开发银行副行长、中投公司监事长以及中金公司董事长等要职。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 杨少林（世界银行首任常务副行长兼首席行政官） 自2016年2月起，中国财政部官员杨少林开始担任世界银行常务副行长兼世界银行集团首席行政官，主管世界银行机构战略、预算、风险管理、廉政等业务。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 柳芳 （国际民航组织秘书长） 2017年3月，柳芳在国际民用航空组织第204届理事会上被选举为秘书长，同年8月上任，任期三年。她成为了国际民航组织历史上首位中国籍秘书长，也是首位女性秘书长。此前，她曾在中国民航局任职20年。

不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人 薛捍勤 （国际法院副院长） 在2018年初的换届选举中，薛捍勤当选位于荷兰海牙的国际法院副院长，从2月起正式履职。薛捍勤也是国际法院历史上首位女性副院长。这位中国资深女外交官此前已担任国际法院法官数年。



去年9月，时任国际刑警组织主席孟宏伟出差回中国后失去音讯。他的妻子Grace Meng在法国报案。孟妻在接受国际媒体采访时表示，此案疑有政治动机。中国官方则表示，孟宏伟因涉嫌腐败而接受调查。

今年3月，中纪委、国家监委发布声明，称中国公安部原副部长、原国际刑警主席孟宏伟将被检察机关审查起诉，并决定给予其"双开"（开除党籍开除公职）处分，其涉嫌犯罪问题移交检察机构依法起诉。4月底，中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪对孟宏伟作出逮捕决定；最高检5月发布消息，称孟宏伟"涉嫌受贿"一案已由天津检察院第一分院向天津一中院提起公诉。

1953年11月出生的孟宏伟，在国际刑警组织任职前一直在中国公安系统工作。他2004年被提拔为中国公安部副部长，时任部长是后被判处无期徒刑的周永康。2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席，成为该组织成立以来的第一位中国主席。

孟宏伟落马之后，他曾经领导的公安部与他划清界限，称要"彻底肃清周永康、孟宏伟的遗毒遗害"。

孟宏伟是习近平反腐运动中倒下的又一名高级官员。习近平自2012年底上台以来，展开轰轰烈烈的反腐斗争。到目前为止，在习近平六年任期内，已有超过一百万官员以反腐的名义受到惩治。在去年年底的中共中央政治局会议上，习近平提出，反腐败斗争"取得压倒性胜利"。