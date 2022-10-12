被控制造爆炸 四名香港学生被判

（德国之声中文网）法庭对这四人中年龄最大的一人判处了5年零8个月的监禁，并将其他三人送入教导所感化。此案是香港司法机关在国安法的框架下处理的，中国在2020年对香港实施了该法。

这四名被告犯案时年龄17至21岁不等，是一个鲜为人知的名为"光城者"组织的成员，该组织主张香港独立，并在香港国安法实施后呼吁进行抵抗。

该组织被控2021年曾计划使用TATP炸药制造炸弹，并在公共区域--包括在法院大楼引爆。在他们采购到材料之前，香港的国家安全警察在那一年的7月逮捕了他们。

香港高院法官李运腾认为，21岁的被告欧文"显然需要承担更大的责任。据称他"参与了租房、计划和准备以及侦察目标建筑的工作"，因此被判处5年零8个月的监禁。

法官说，其他三名17至18岁的被告"基本是阴谋计划中的普通士兵"，没有成功采购到TATP炸药原料。他们将被送入教导所。一个以康复为主的关押青少年的设施，可以容纳14至20岁的青少年，他们在那里居住的最长时限可达三年。

承认“阴谋制造爆炸”

具体多久需要根据教导所管教官员的评估。"光城者"组织本月承认了"阴谋制造爆炸"的罪名，而不是之前控方提出的"阴谋实施恐怖活动"的罪名。

前者可以根据香港犯罪条例被判处最高20年的监禁，但后者可以根据安全法被判处终身监禁。

对于炸弹阴谋案中的另外四名19至26岁的个人，还有进一步的法律程序待定。这是依据香港的国家安全法审判的第二个涉及未成年人被定罪并判刑的案件。

第一个涉及未成年人的国家安全法案件于2022年10月结束，四名同样也是"光城者"组织的少年因在公开演讲中谈论革命而被判有罪，被送往教导所。

香港国安法全名为《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，是在香港2019年遭受巨大且经常有暴力冲突发生的民主抗议活动后实施的。

当局表示，这是为了恢复稳定和秩序，但批评者称，自该法生效以来，香港的自治地位和公民自由权利不断被削弱。

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（法新社等）

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