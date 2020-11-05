被控假新闻 福克斯台“挺川”主播下课

（德国之声中文网）福克斯新闻（Fox News）上周五宣布，取消知名主播多布斯（Lou Dobbs）主持的高收视率节目“多布斯今夜秀”（Lou Dobbs Tonight）。

此前，福克斯被投票机制造商Smartmatic指控传播假新闻。原因是多布斯和另外两名主播声称，该公司的投票机在去年总统大选中遭人操控，但未能拿出证据。Smartmatic认为这严重损害了公司的业务和声誉。

这家总部设在英国的公司要求福克斯做出澄清。多布斯不得不在节目中播放一段更正此前说法的影片，但他始终没有承认自己错了，还辩解称，“对于选举的可信度，对于信件投票、投票机和选举软件的不规范，有诸多不同看法”，而“每个人都知道” 这场选举受到了操控。

Smartmatic对这一结果并不满意，对福克斯提起诽谤诉讼，称“毫无根据的有关选举舞弊的阴谋论和不实信息，对公司的业务造成了不可挽回的损害”，要求福克斯赔偿27亿美元的损失。起诉的第二天，福克斯就宣布多布斯不再主持节目。

特朗普：没有人比他更爱国

多布斯是特朗普的铁杆支持者，到最后都一直坚称特朗普赢得了选举，他的胜利是“被偷走”的，并鼓励观众不要放弃翻盘的希望。

特朗普是福克斯新闻的常客

福克斯新闻表示，结束与多布斯合作跟Smartmatic的天价官司无关，而是电视台内部就节目整体调整进行讨论的结果。有美国媒体指出，或许福克斯新闻早已想让多布斯走人，因为他虽然拥有高收视率，却是个麻烦不断的人物，甚至被认为是“广告杀手”。

福克斯电视台还反驳了对其的指控。在取消多布斯节目的前一天，福布斯新闻发表声明说：“我们为自己对2020年大选的报道感到自豪，将在法庭上积极为这个毫无价值的诉讼辩护”。

特朗普在得知这一消息进展后，也罕见地从前总统办公室发出官方声明、力挺多布斯。“无论现在还是过去，卢‧多布斯都很棒。没有人比多布斯更爱美国。他有一大批忠实的粉丝，他们将密切关注他的下一步动作，这群粉丝中也包括我。”

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