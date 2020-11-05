 被控假新闻 福克斯台“挺川”主播下课 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

被控假新闻 福克斯台“挺川”主播下课

特朗普下台后，与总统选举结果有关的争议和官司还没有都结束。保守派电视媒体福克斯新闻遭到诽谤起诉后，与一位长期为特朗普背书的招牌主播说再见。

Lou Dobbs | Moderator bei Fox News

多布斯是特朗普的铁杆支持者，一直坚称特朗普赢得了选举

（德国之声中文网）福克斯新闻（Fox News）上周五宣布，取消知名主播多布斯（Lou Dobbs）主持的高收视率节目“多布斯今夜秀”（Lou Dobbs Tonight）。

此前，福克斯被投票机制造商Smartmatic指控传播假新闻。原因是多布斯和另外两名主播声称，该公司的投票机在去年总统大选中遭人操控，但未能拿出证据。Smartmatic认为这严重损害了公司的业务和声誉。

Venezuela Wahlbetrug Smartmatic

“对公司的业务造成了不可挽回的损害”

这家总部设在英国的公司要求福克斯做出澄清。多布斯不得不在节目中播放一段更正此前说法的影片，但他始终没有承认自己错了，还辩解称，“对于选举的可信度，对于信件投票、投票机和选举软件的不规范，有诸多不同看法”，而“每个人都知道” 这场选举受到了操控。

Smartmatic对这一结果并不满意，对福克斯提起诽谤诉讼，称“毫无根据的有关选举舞弊的阴谋论和不实信息，对公司的业务造成了不可挽回的损害”，要求福克斯赔偿27亿美元的损失。起诉的第二天，福克斯就宣布多布斯不再主持节目。

特朗普：没有人比他更爱国

多布斯是特朗普的铁杆支持者，到最后都一直坚称特朗普赢得了选举，他的胜利是“被偷走”的，并鼓励观众不要放弃翻盘的希望。

USA | Washington | Donald Trump während einer Fernsehaufzeichnung mit dem US-Sender Fox News im Lincoln Memorial

特朗普是福克斯新闻的常客

福克斯新闻表示，结束与多布斯合作跟Smartmatic的天价官司无关，而是电视台内部就节目整体调整进行讨论的结果。有美国媒体指出，或许福克斯新闻早已想让多布斯走人，因为他虽然拥有高收视率，却是个麻烦不断的人物，甚至被认为是“广告杀手”。

福克斯电视台还反驳了对其的指控。在取消多布斯节目的前一天，福布斯新闻发表声明说：“我们为自己对2020年大选的报道感到自豪，将在法庭上积极为这个毫无价值的诉讼辩护”。

特朗普在得知这一消息进展后，也罕见地从前总统办公室发出官方声明、力挺多布斯。“无论现在还是过去，卢‧多布斯都很棒。没有人比多布斯更爱美国。他有一大批忠实的粉丝，他们将密切关注他的下一步动作，这群粉丝中也包括我。”

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

US Wahl 2020 | Atlanta, Wahllokal

德国之声事实核查：民主党各种作弊？ 05.11.2020

美国总统大选选情胶着，网上各种传言不断，现任总统特朗普本人也通过推特推波助澜。德国之声对种种流言进行一番审视。

USA Wahlen 2020 | Stimmauszählung | Florida

Dominion为何成特朗普阵营攻击对象？ 17.11.2020

特朗普一再称本次大选中有舞弊现象，最新指控指向为大选提供投票机和投票软件的Dominion公司。但这些指责都没有真凭实据。

USA Präsident Donald Trump

特朗普要佐治亚州官员帮忙「找出」选票 04.01.2021

根据一段录音，美国总统特朗普要求佐治亚州选举首席官员「找出」11780张选票，让该州选举结果对他有利。

广告

媒体看中国

武汉眼科医生李文亮被看作是中国新冠疫情中的吹哨人之一。

德语媒体：从吹哨医生到党的英雄

一年多以前，眼科医生李文亮因发文警告亲朋好友注意一种新出现的病毒，曾被警方严厉训诫。而在他本人因感染新冠病毒去世后，当局又追授他各种荣誉，使他成了中国制度优越性的代言人。  