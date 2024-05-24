被控从事间谍活动 港驻英官员明年2月受审

被控在英国从事外国情报及外国干涉行为的香港驻伦敦经济贸易办事处经理和另一名男子将于明年二月受审。中国外交部称这起“港谍案”是“以国家安全为名行政治操弄之实”。

（德国之声中文网）香港驻伦敦经济贸易办事处行政经理袁松彪（Chung Biu Yuen）和另一名男子因涉嫌帮助香港当局在英国收集情报，将于明年二月受审。

现年63岁的袁松彪和38岁的卫志梁（音译，Chi Leung Peter Wai）周五（5月24日）在伦敦中央刑事法庭初步聆讯，两人被指控的罪名包含在去年12月至今年5月“展开资讯搜集、监视与欺骗行为”，以及在5月企图闯入民宅、从事“外国干涉”等工作。

香港当局证实袁松彪是香港驻伦敦经济贸易办事处行政经理。

第三名被告、英籍男子特克里特（Matthew Trickett）5月19日被发现陈尸在公园中，警方称死因不明。

据警方消息，特克里特的遗体是在伦敦西边城镇梅登黑德（Maidenhead）的一座公园内被民众发现，死因仍在调查当中。

检察官马利克（Kashif Malik）在早些时候的听证会上表示，特里克特据信担任过移民执法官员，曾是英国皇家海军陆战队员，他在被指控后曾试图自杀。他还是一家安保公司的主管。

法官将审判日期定于2025年2月10日，为期约五周。法官表示，两人获得保释的条件是遵守宵禁和其他限制。

袁松彪被指控的罪名包含在去年12月至今年5月“展开资讯搜集、监视与欺骗行为” 图像来源: Ben Stansall/AFP

香港呼吁调查死亡真相

本月早些时候，三人在伦敦和英格兰北部的约克郡被反恐警察逮捕。逮捕行动是依据一项新法的条款，允许在没有逮捕令的情况下拘留国安和间谍案件嫌疑人。

此案引起了北京和香港官员的强烈批评。

中国外交部发言人汪文斌周五表示，该起案件“是以国家安全为名行政治操弄之实，严重侵犯在英中国公民的合法权益，严重损害中英关系，严重违反国际法原则和国际关系基本准则，也严重损害英国自身形象” 。

据香港媒体报道，香港商务及经济发展局局长丘应桦周四下午与英国驻港副总领事会晤，再次表明对该案的关注。丘应桦要求英国当局尽快公开一名“据报是英国政府入境部门人员死亡事件的详情”，让公众了解事实真相。他也呼吁英国政府公正处理事件，保障被捕人的合法权益，确保经贸办的正常运作。丘应桦强调，所有香港经贸办的活动一直依法进行。

海外港人忧跨境镇压

据《南华早报》、《明报》、《光传媒》等媒体此前报道，袁松彪过去曾任职香港警务处反黑组、交通部和水上警察；英国港人组织“港援”有成员接触过袁松彪，遭对方“数次在碰面时作出恐吓及挑衅”。此外，网络上还流传香港特首李家超与袁松彪的合照；对此，李家超称该照片“看起来只是毕业照”，而他对此人印象仅此而已。

至于另一被告Chi Leung Peter Wai，媒体消息称他是私人保安公司创办人，提供保镳服务。

台湾中央社引述伦敦西敏区治安法庭起诉资料，称3名被告“涉嫌在英国跟踪监视遭港府通缉的罗冠聪、刘祖廸等香港流亡异议人士”。

北京继续收紧对香港的箝制 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

刘祖廸透过社交媒体平台X表示，他跟此案“直接相关”，因此无法多作评论，但他确信此案呈现出“好的迹象”，显示英国政府准备积极应对北京政府和港府的“跨国镇压与干涉”。

英国保安国务大臣董勤达（Tom Tugendhat，又译图根哈特）也在X平台上回应此案，形容英国的《国家安全法》“大大改变局势”，有助于英方打击外国情报机关与敌对势力，而英国将会“不计一切代价，保卫国家安全”。

对华政策跨国议会联盟（IPAC）行政总裁裴伦德（Luke de Pulford）指出，英国与香港的国安法不同之处在于，前者是用来“阻止中国和香港政府在海外威吓异见者”，后者却是用来让异议人士噤声。

总部位于英国的人权团体“香港监察”（Hong Kong Watch）共同创办人罗杰斯（Benedict Rogers）则说，乐见英国的《国家安全法》派上用场，而“在英国的每个人都应该享有自由，安全受保障，不受北京政府侵害”。

今年初，“香港监察”曾针对海外港人面臨中国政府“跨境镇压”一事，向英国议会提交证明文件。“警方骚扰海外港人在家乡的亲人，让很多在英港人对于参与公共事务感到焦虑……他们担心被拍到，因为一旦被认出来，亲人就会遭到报复。”

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。