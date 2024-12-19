美籍华人承认在曼哈顿设立中国海外警站

去年在美国纽约被FBI逮捕的华人陈金平昨天在法庭承认曾在曼哈顿设立了一处未申报的警察站，充当外国代理人的指控由此成立。该案明年5月宣判。

（德国之声中文网）美籍华裔男子陈金平周三（18日）向布鲁克林法院认罪，承认未经授权充当中国政府的代理人，在曼哈顿下城管理一个"中国警察站"，旨在镇压海外反对中国当局的异议人士，让他们噤声。他还承认在美国联邦调查局接触他时隐瞒相关行为。

据美联社报道，现年60岁的陈金平和同案被告卢建旺从2022年初开始，在曼哈顿唐人街开设中国公安部在当地的分支机构，其办公室占据一个楼层。美方调查指出，该单位提供的服务内容除了协助中国公民更新驾照等基本服务外，也涉及追踪居住在美国的中国民主活动人士。

2022年秋季，在美国联邦局调查期间，陈金平及卢建旺被发现删除了与中国公安部官员的手机通讯往来，检方认为此举涉嫌妨害司法。两人最终于2023年4月正式遭到逮捕。

美国司法部助理总检察长奥尔森（Matthew Olsen）周三透过声明表示，"这个非法警察局的设立并不是为了公共安全，而是为了进一步实现中华人民共和国直接侵犯美国主权的邪恶和镇压目的"。

据信，中国在北美、欧洲和其他有华人社区的区域都设立了此类秘密警察哨所，但北京方面否认它们是警察局，将其称之为"警侨事务海外服务站"，表示它们的存在主要是为公民服务。

周三，陈金平的律师拒绝发表评论。陈金平案将于明年5月30日宣判，他面临最高5年的监禁。

被指责设在纽约的海外警察站地点 图像来源: Bing Guan/REUTERS

中国外交部早前回应，中国奉行不干涉他国的政策，美方所指的所谓的警察站并不存在。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇批评道，美方打着跨国打压的幌子起诉中国公民，捏造罪名"行使长臂管辖权"，纯属政治操弄，目的是抹黑中国形象。

美国司法部近年来持续打击北京"跨国镇压"行动。今年8月，美国联邦法院陪审团裁定，涉嫌为中国政府从事间谍活动的华裔美国公民王书君罪名成立，包含在美国为中国政府充当代理人、搜集异议人士情报、向美国政府做出虚假陈述等，最严重将面临25年监禁。

(美联社等)

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