被捕加拿大女教师回家 案件与另两人不同

（德国之声中文网）加拿大政府发言人周五（12月28日）表示，一名本月在中国遭到拘留的加拿大人获释。这位发言人没有指明被释放者的姓名以及此人是否已经回到加拿大。

加拿大广播公司（CBC）在周五援引加拿大全球事务部称，获得释放的是加拿大女教师萨拉·麦卡福（Sarah McIver），并表示她目前已经回到加拿大。

麦卡福是本月第三名在中国遭到拘留的加拿大公民。不过，中加双方此前均表示，她的被拘与另外两人有所不同。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，这位加拿大公民因"非法就业"被中国的地方公安机关处以行政处罚，表示与此前两起加拿大公民因"危害中国国家安全"而被拘留不同。

加拿大总理特鲁多也在此前对媒体表示，相对另外两起事件，对麦卡福的拘留有所不同，更具"常态性"（routine）。上周，加拿大外长方慧兰(Chrystia Freeland)在呼吁中国政府释放两名加拿大人时，同样没有提到麦卡福的名字。

据加拿大媒体报道，麦卡福来自阿尔伯塔省，此前曾在韩国和马来西亚教书。

针对孟晚舟事件的报复行动？

近来中国针对加拿大人的一系列拘捕事件，被外界普遍看作是对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟的报复行为。孟晚舟一案引发了中国和加拿大之间的外交危机。12月1日，孟晚舟在温哥华转机时被拘，加方应美国要求将其逮捕。目前孟晚舟正取保候审，而特朗普政府寻求将她引渡到美国。

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在孟晚舟被捕后，加拿大前外交官、国际危机组织(ICG)的高级顾问康明凯(Michael Kovrig)，以及同朝鲜关系密切的加拿大商人迈克尔·思巴夫（Michael Spavor）均因为涉嫌"危害中国国家安全"的理由而在中国遭到拘留。不过，目前两人都还没有被正式起诉。

针对这两人的被拘，加拿大、美国、英国、德国、法国以及欧盟均公开发声，要求中方放人。而中方则敦促"有关国家切实尊重中国司法主权"。此外，中方也呼吁加方，"纠正错误，立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法、正当权益"。

加拿大人走私毒品上诉案周六开审

中国最高法院本周公布，大连中级人民法院周六（12月29日）开庭审理谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品罪上诉案。大连政府网稍后证实谢伦伯格为加拿大人，并称，他此前曾被法庭认定向中国境内走私了"相当数量的毒品"。

在中国，走私、贩卖毒品会被处以重刑。2009年，英国公民沙伊克（Akmal Shaikh）因走私海洛因触犯刑法被执行死刑。当时英国方面曾强烈抗议，称中国没有对此人的精神是否健全进行评估。

王凡/雨涵（路透社等）