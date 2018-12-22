被捕加拿大女教师回家 案件与另两人不同

12月初在中国遭到拘留的加拿大女教师萨拉·麦卡福目前已经回到加拿大。不过，中国和加拿大方面之前都已经表示，麦卡福的案件与另外两起加拿大公民被拘案不同。
（德国之声中文网）加拿大政府发言人周五（12月28日）表示，一名本月在中国遭到拘留的加拿大人获释。这位发言人没有指明被释放者的姓名以及此人是否已经回到加拿大。
加拿大广播公司（CBC）在周五援引加拿大全球事务部称，获得释放的是加拿大女教师萨拉·麦卡福（Sarah McIver），并表示她目前已经回到加拿大。
麦卡福是本月第三名在中国遭到拘留的加拿大公民。不过，中加双方此前均表示，她的被拘与另外两人有所不同。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，这位加拿大公民因"非法就业"被中国的地方公安机关处以行政处罚，表示与此前两起加拿大公民因"危害中国国家安全"而被拘留不同。
加拿大总理特鲁多也在此前对媒体表示，相对另外两起事件，对麦卡福的拘留有所不同，更具"常态性"（routine）。上周，加拿大外长方慧兰(Chrystia Freeland)在呼吁中国政府释放两名加拿大人时，同样没有提到麦卡福的名字。
据加拿大媒体报道，麦卡福来自阿尔伯塔省，此前曾在韩国和马来西亚教书。
针对孟晚舟事件的报复行动？
近来中国针对加拿大人的一系列拘捕事件，被外界普遍看作是对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟的报复行为。孟晚舟一案引发了中国和加拿大之间的外交危机。12月1日，孟晚舟在温哥华转机时被拘，加方应美国要求将其逮捕。目前孟晚舟正取保候审，而特朗普政府寻求将她引渡到美国。
在孟晚舟被捕后，加拿大前外交官、国际危机组织(ICG)的高级顾问康明凯(Michael Kovrig)，以及同朝鲜关系密切的加拿大商人迈克尔·思巴夫（Michael Spavor）均因为涉嫌"危害中国国家安全"的理由而在中国遭到拘留。不过，目前两人都还没有被正式起诉。
针对这两人的被拘，加拿大、美国、英国、德国、法国以及欧盟均公开发声，要求中方放人。而中方则敦促"有关国家切实尊重中国司法主权"。此外，中方也呼吁加方，"纠正错误，立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法、正当权益"。
加拿大人走私毒品上诉案周六开审
中国最高法院本周公布，大连中级人民法院周六（12月29日）开庭审理谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品罪上诉案。大连政府网稍后证实谢伦伯格为加拿大人，并称，他此前曾被法庭认定向中国境内走私了"相当数量的毒品"。
在中国，走私、贩卖毒品会被处以重刑。2009年，英国公民沙伊克（Akmal Shaikh）因走私海洛因触犯刑法被执行死刑。当时英国方面曾强烈抗议，称中国没有对此人的精神是否健全进行评估。
王凡/雨涵（路透社等）
在连续三名加拿大公民在中国被拘捕之后，笼罩在加拿大在华社区上空的气氛更加凝重。不少加拿大籍商界人士已经在准备“万不得已”情况下离开中国的应急计划，但也有人表示不会因为三个人被捕就改变自己的生活。 (23.12.2018)
针对加拿大、美国、德国等公开呼吁北京尽快释放被拘押的加拿大前外交官康明凯以及加拿大商人思巴夫，中国外交部发言人华春莹在24日的记者会上予以坚决回绝，强调中方对相关人员是“依法采取强制措施”。 (22.12.2018)