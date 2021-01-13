 被捕加人身陷囹圄 孟晚舟与家人温哥华团聚  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

被捕加人身陷囹圄 孟晚舟与家人温哥华团聚 

根据最新的庭訊资料，孟晚舟去年夏天收到了死亡威胁信，其中一封还有子弹，恐吓意味浓厚。 

Kanada Prozess Meng Wanzhou

孟晚舟律师正在争取放宽她的保释条件，包括让她日间可以不需在保安人员的陪同下外出。

(德国之声中文网) 法新社报导， 一名官员周三 (1月13日)证实，加拿大给予孟晚舟的丈夫和两个孩子旅行豁免权，让他们在温哥华与孟晚舟相聚。

去年3月，为了减缓新冠病毒的传播，大部分前往加拿大的非必要旅行被停止，但渥太华近日开始允许特例入境，包括为了家人团聚等理由。

在本周的引渡审判中，庭上可以看见在10月抵达的孟晚舟丈夫刘晓棕，随后也传出她的孩子们在12月抵达的消息。

加拿大外交部长办公室的库里 (Syrine Khoury)在给法新社的一封电子邮件中写道：「孟女士的家人得到了IRCC（加拿大移民、难民和公民身份）官员的授权，可以前往加拿大。」

根据法新社，孟晚舟的处境与两名加拿大人自2018年12月被捕以来在中国不透明的法律体系中苦苦煎熬的情况形成鲜明对比。

孟晚舟不但被保释，还能在她的温哥华豪宅中实行宵禁，只是要戴上GPS监控脚镯，但加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔（Michael Spavor）的领事探视在2020年1月被暂停后，10月才得以恢复。

Kanada Vancouer | Menschen fordern Freilassung von Michael Kovrig und Michael Spavor

身在狱中，被分别关押的康明凯还有迈克尔只有在12月被允许视频领事会面，两人在去年1月到11月都未获任何探视。

DW.COM

数周前媒体曾报道美国当局向孟晚舟提出“认罪换自由”。一位曾为孟晚舟团队工作的加拿大引渡法专家指出，这项所谓交易很可能是一个陷阱。

华为财务长孟晚舟因涉嫌欺诈和阴谋罪可能被加拿大引渡到美国。她目前在温哥华被法院下令软禁，其律師團繼續為她爭取自由行動的權利。

在华春莹声称两名被关押的加拿大人的案件已开始审理後，加拿大政府10日发布声明，表示中国官员後来澄清，两人的案件尚未开始受审，而华春莹在记者会上的描述也不准确。

孟晚舟的律师本周要求卑诗省最高法院放宽她的保释条件，特别是取消私人保安的日间监管。但执行孟晚舟保释条件的保安公司负责人梅纳德（Doug Maynard）警告说，随着孟晚舟的引渡审判进入最后几个月，她逃离该国以避免面临美国欺诈和阴谋指控的风险增加。

他说：「在我看来，风险可能会升高。」他说，放鬆对孟晚舟的监管可能提供机会给想要伤害她或者是想要协助她逃走的人，两种可能都会让她无法出庭。

他指出，孟晚舟的GPS监控脚环已经多次「失灵」，一个精通相关科技的人可以轻易地阻碍或移除该装置。他还透露，在孟晚舟受到人身威胁后，最近开始是由保安协助她拆信。

根据卫报，梅纳德透露，孟晚舟在2020年6月和7月在她的住所收到5、6封威胁信，其中还包括邮寄的子弹。温哥华警察局还在介入调查威胁的相关证据。

不过，孟晚舟的律师斯马特（Bill Smart）则指称，这样的说法有失偏颇。他在盘问中反驳梅纳德的说法，还说如果监督合同终止，梅纳德的公司每月将损失17万加元（13.5万美元）的费用。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、卫报)

©️ 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Kanada | Vancouver | Finanzvorstand von Huawei Technologies | Meng Wanzhou | Gerichtsverhandlung

加拿大检察官: 中国曾包机准备接孟晚舟回国 13.01.2021

孟晚舟律师在12日庭上争取放宽保释条件，反被检方揭露孟晚舟在防疫期间参加多人聚会，显然不怕病毒。此外，检方也发现在去年5月，中国领事馆曾包机待命接孟晚舟回中国。

Kanada Prozess Meng Wanzhou

律师：孟晚舟 “认罪协议”可能是陷阱 05.01.2021

数周前媒体曾报道美国当局向孟晚舟提出“认罪换自由”。一位曾为孟晚舟团队工作的加拿大引渡法专家指出，这项所谓交易很可能是一个陷阱。

Kanada Prozess Meng Wanzhou

孟晚舟案：加边境服务局官员指分享信息做法欠妥 12.12.2020

华为副董事长兼首席财务官孟晚舟引渡案相关聆讯继续展开。出庭作证的加拿大边境服务局官员指出她眼中的该机构在孟晚舟被捕事件中的不当行为。

广告

媒体看中国

Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

德语媒体：欧洲人打错了算盘

欧盟同中国就投资协定所开展的谈判，进行了七年之久，但一直毫无进展。然而，就在欧盟政治家们几乎放弃希望的最后关头，中方突然展现出了妥协的意愿。  