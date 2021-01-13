被捕加人身陷囹圄 孟晚舟与家人温哥华团聚 

(德国之声中文网) 法新社报导， 一名官员周三 (1月13日)证实，加拿大给予孟晚舟的丈夫和两个孩子旅行豁免权，让他们在温哥华与孟晚舟相聚。

去年3月，为了减缓新冠病毒的传播，大部分前往加拿大的非必要旅行被停止，但渥太华近日开始允许特例入境，包括为了家人团聚等理由。

在本周的引渡审判中，庭上可以看见在10月抵达的孟晚舟丈夫刘晓棕，随后也传出她的孩子们在12月抵达的消息。

加拿大外交部长办公室的库里 (Syrine Khoury)在给法新社的一封电子邮件中写道：「孟女士的家人得到了IRCC（加拿大移民、难民和公民身份）官员的授权，可以前往加拿大。」

根据法新社，孟晚舟的处境与两名加拿大人自2018年12月被捕以来在中国不透明的法律体系中苦苦煎熬的情况形成鲜明对比。

孟晚舟不但被保释，还能在她的温哥华豪宅中实行宵禁，只是要戴上GPS监控脚镯，但加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔（Michael Spavor）的领事探视在2020年1月被暂停后，10月才得以恢复。

孟晚舟的律师本周要求卑诗省最高法院放宽她的保释条件，特别是取消私人保安的日间监管。但执行孟晚舟保释条件的保安公司负责人梅纳德（Doug Maynard）警告说，随着孟晚舟的引渡审判进入最后几个月，她逃离该国以避免面临美国欺诈和阴谋指控的风险增加。

他说：「在我看来，风险可能会升高。」他说，放鬆对孟晚舟的监管可能提供机会给想要伤害她或者是想要协助她逃走的人，两种可能都会让她无法出庭。

他指出，孟晚舟的GPS监控脚环已经多次「失灵」，一个精通相关科技的人可以轻易地阻碍或移除该装置。他还透露，在孟晚舟受到人身威胁后，最近开始是由保安协助她拆信。

根据卫报，梅纳德透露，孟晚舟在2020年6月和7月在她的住所收到5、6封威胁信，其中还包括邮寄的子弹。温哥华警察局还在介入调查威胁的相关证据。

不过，孟晚舟的律师斯马特（Bill Smart）则指称，这样的说法有失偏颇。他在盘问中反驳梅纳德的说法，还说如果监督合同终止，梅纳德的公司每月将损失17万加元（13.5万美元）的费用。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、卫报)

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