 被指霸凌 德国剧院是安全的工作场所吗？ | 文化经纬 | DW | 16.07.2023

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被指霸凌 德国剧院是安全的工作场所吗？

根据ARD的一项调查，90%的受访者都表示，在德国剧院工作期间曾遭遇过口头威胁、性骚扰等权力霸凌。但是，这项调查是否可靠？剧院新制定的行为准则又是否有效？

图为柏林剧团2018年的舞台剧“战争”

图为柏林剧团2018年的舞台剧“战争”

（德国之声中文网）柏林马克西姆-高尔基剧院在德国享有另类政治剧院的美誉。近期的演出聚焦于伊朗妇女争取自由的斗争，并汇集了一批"流亡"艺术家。

但在2021年，这所知名剧院笼罩上了一层阴云，一些当权者以及执行董事朗霍夫（Shermin Langhoff）被指控霸凌和滥用权力，制造了德国《明镜》周刊所称的"恐惧气氛"。

该剧院和德国其他政府资助的舞台一样，承诺将认真对待这些指控，并在必要时做出改变。

德国公共广播联盟（ARD）最近的调查显示，90%的匿名受访者--显然包括马克西姆-高尔基剧院的前任和现任员工--都声称曾遭受过权力霸凌。在大多数情况下，这些指控都是关于口头威胁、辱骂的，但也有一些关于身体虐待和性骚扰的指控。

剧院老板们质疑这项调查的代表性，因为它是匿名进行的，没有经过独立的事实核查。但据德国最大的戏剧工作者工会--德国舞台协会（GDBA）称，该调查所强调的问题是真实存在的。

"我们非常认真地对待这项调查。需要明确的是：这不是一项科学研究。调查本身也明确表示，其结果不具有代表性。但这并不会降低其意义"，德国舞台协会秘书长舒伯（Lauren Schubbe）告诉记者德国之声。

他说：（ARD子公司）RBB团队的研究表明，数百名剧院专业人士愿意花时间并感到有必要分享他们在剧院遭受霸凌的经历，已经有"400个具体案例的详细描述，即便只有一个都太多了"。

德国舞台协会秘书长舒伯（LaurenSchubbe）表示，即便是匿名调查，其结果也反应德国剧院权力滥用的情况值得重视。图为高尔基剧院2015年上演的话剧

德国舞台协会秘书长舒伯（LaurenSchubbe）表示，即便是匿名调查，其结果也反应德国剧院权力滥用的情况值得重视。图为高尔基剧院2015年上演的话剧

他提到#MeToo运动和经历新冠疫情是人们现在可能更愿意发声的原因。"然而，我们并不能由此得出结论，过去剧院滥用权力的情况较少。"他补充道，"相反，现在已经采取了一些遏制措施并取得了初步的成功。"

行为准则是否有效？

为了应对#MeToo浪潮，一些剧院在过去几年中推出了行为准则。但到目前为止，还不能精确地衡量这些行为准则的有效性。

"这种情况是不可容忍的。"代表430家德国剧院的组织德国剧院协会（DeutscherBühnenverein）主任克施密茨（ClaudiaSchmitz）在一份声明中表示，"问题是如何继续。我的答案是，必须始终如一地继续2018年以来各阶段所走的道路。"

她的解决方案参考了许多德国剧院在2018年和2021年达成的基于价值观的行为准则。

例如，柏林另一家主要公立剧院之一的人民剧院告诉德国之声："人民剧院的员工委员会和女性代表定期邀请员工参加行为准则工作组会议。这是人民剧院的一个开放委员会，员工们为自己设定了促进无骚扰工作环境的任务。"

柏林人民剧院演出《奥德赛》的一个场景

柏林人民剧院演出《奥德赛》的一个场景

德国剧院协会（DeutscherBühnenverein）主任施密茨清楚地意识到，此类计划是可行的："这不仅仅是协会的一纸文件，而是包括剧院导演和艺术总监在内的所有成员的意见表达，他们表示，我们有责任确保剧院是一个没有恐惧的空间，并且以不会导致歧视或伤害的方式处理权力。"她还表示，某些剧院的新一代管理者上任可能有助于实施这些行为准则。

与最近在其他行业被指控行为不当的德国明星有关的组织也提出了行为准则，这些明星包括德国战车（Rammstein）乐队的主唱林德曼（Till Lindemann）和演员、制片人兼导演施威格（Til Schweiger）。

合同期限与权力滥用

不过，德国舞台协会秘书长舒伯表示，除非"有具体的、有约束力的措施，如咨询服务、投诉程序和制裁方案"，否则这些行为准则是"无效的"。

他补充说："为了实现根本性的改善，我们还必须质疑是什么使得剧院滥用权力的现象在结构上有利可图，然后改变这些结构。"

调查受访者提出的问题之一与合同期限有关。合同通常每隔几个剧季才会续签一次，这意味着那些签证和居住权与工作挂钩的人可能更容易受到虐待，也更不可能站出来说话。

代表雇主的德国剧院协会和代表雇员的德国舞台协会之间一直存在争议，在6月份再次未能就这一问题达成任何结论。

与所有表演艺术行业一样，由于新冠疫情和通货膨胀的打击，德国剧院一直在努力恢复元气。

注：德国之声就本报道与马克西姆-高尔基剧院进行了联系，但由于该剧院正值暑假，无法立即置评。

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