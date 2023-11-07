被指逃税 意大利没收Airbnb7.8亿欧元

（德国之声中文网）意大利警方没收了民宿预订平台Airbnb（中文名"爱彼迎"）7.795亿欧元，指控其逃税。

意大利检方称，该公司在2017年至2021年期间未能按规定向意大利房东收取租金收入的21%作为税款。

此次行动的目标是Airbnb位于爱尔兰的欧洲总部以及在此期间担任管理职务的三人。

Airbnb方面表示，对这一行动感到"惊讶和失望"，并称自6月以来一直在与意大利税务部门商讨解决此事。

该公司在给法新社的一份声明中说："我们相信，我们的行为完全符合法律规定，并打算就这一问题行使我们的权利。"

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 柏林：短租房的详细规定 从5月1日起柏林的民众可以无限期地租赁主要居住地。第二住所房子每年最多可以出租90天，前提是，房主的主要居住地不在柏林，或者在柏林没有其他的公寓。户主得在政府相关部门注册。这些举措显然不会给柏林本已紧张的房屋市场带来缓解。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 巴塞罗那：对游客说不 当游客变为瘟疫。瑞士一家媒体用这样的标题形容巴塞罗那的游客浪潮。每年都有数百万游客涌入巴塞罗那——许多人都选择Airbnb住宿。这也让当地的租户叫苦，因为租金因此上涨了不少。因为这里的房屋登记系统并不完善，人们难以统计哪些公寓是合法出租的。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 里斯本：抬高租金 每年葡萄牙首都里斯本接待的大量游客中，不少人都选择了Airbnb。以前本来是一个人少景美的小众城市，现今已经成为接待大批游客的旅游地点。造成的结果是：度假公寓越来越多，居住公寓越来越少。户主平均每月正常收租收租能够拿到900欧元，如果通过Airbnb平台出租，一个月收入比这个数字翻三倍绰绰有余。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 马略卡：丰富多彩的夜生活和德国人的休闲栖身地 在马略卡首府帕尔马，民众不允许私自将公寓出租给游客。游客数量过多给马略卡带来了许多问题：缺乏水资源、夜夜笙歌过于吵闹、直线上升的租金。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 阿姆斯特丹：欧洲享乐园 仅仅是在2016年，Airbnb在阿姆斯特丹的订单就达到了170万的规模。这个城市开始警觉起来。一到周末，大街小巷充斥着来自英国和德国的专门来喝酒找乐的游客。今年起阿姆斯特丹开始收紧管制，规定从2019年起，房主的公寓一年最多能出租30天。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 新加坡：一如既往的严格管理 新加坡的法律一向严厉，不仅涉毒会被重罚，如果偷偷将租房另外再租赁给他人也得付出代价。该国一家法院判两名租房供他人度假的Airbnb房主缴纳罚款3.7万欧元。原因是：新加坡的租房都有政府补助。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 巴黎：游客万磁王 巴黎将Airbnb和全球第二大旅游租房网站Wimdu告上法庭，指责这两家公司不遵守短租规定。房主需要登记，但政府发现，6万间公寓登记的只有16%。过去5年中，将近2万所出租公寓变成了度假公寓。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 维也纳：没有空房 向游客出租房屋的问题早就成了这个奥地利首都的眼中之砂。Airbnb上维也纳房源超过7500个。奥地利《小报》（Kleine Zeitung）以后，私家住房不允许以这种形式出租。

Airbnb在城市——资源共享的英雄，还是巨型非法酒店？ 多特蒙德：Airbnb帮忙收税 除了球迷之外，多特蒙德并非是一个吸引游客的旅游胜地。不过Airbnb还是在这里站稳了脚跟，甚至愿意帮助政府向客人收取7.5%的床位税。多特蒙德也成了德国首个让网络服务商接管这个任务的城市。 作者: Carsten Grün



持续的税务法纠纷

Airbnb此前曾试图通过欧盟法院挑战2017年的意大利法律，但未能成功。

欧盟法院在2022年裁定，成员国可以要求短租平台征收所得税。

Airbnb表示，但法院还认定，意大利相关法律所依据的任命税务代表的要求违反了欧盟法律。

这一最新进展凸显了数字平台在纳税义务方面所面临的持续审查。

（路透社，法新社）

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