被指违法起底港警信息 民主党议员深夜被捕

(德国之声中文网) 香港警方周三 (3月25日) 深夜拘捕香港中西区区议会主席。 香港民主党议员许智峯表示，港警涉嫌以「煽动谣言罪」逮捕郑丽琼，而起因是与郑丽琼先前在脸书上转载公开警方身份的贴文有关。

根据星岛日报报导，郑丽琼转载的贴文内容指控一名港警去年九月在「反送中」运动中，射瞎一名印度尼西亚女记者的眼睛，而贴文内容列出该名警察的照片、姓名、警员编号、驻守警区等个人信息。 该片贴文事后已被删除。

据悉，香港警方在周四 (3月26日) 清晨一点到郑丽琼的住处进行搜查，并在一小时后将带回警署。 民主党与民主派多个立法会议员与区议员周四上午到葵涌警署，要求港警释放郑丽琼。 根据郑丽琼代表律师所公布的消息，港警仅表示会以「煽动意图罪」逮补郑丽琼。 民主党议员许智峯强调，香港中西区区议会之前透过议会制度来揭发香港警队的恶行，而港警此次的拘捕行动是公报私仇。

印尼女记者Veby Mega Indah在报道抗争活动过程中疑似香港警方射中眼睛，导致失明

今年1月，郑丽琼在中西区区议会讨论涉及警方的问题时，当场要求要求未有出示委任证的便衣警离场，包含多名在场支持港警的人士。

网络安全及科技罪案调查科警司莫俊杰周四下午对外针对郑丽琼的案件做说明，他表示近日发现有人在社交媒体非法发布一名警员及其家人的个人资料，警方于周四清晨以「煽动意图罪」逮补一名60岁女子，并在过程中收取了一支手机。 警方同时会查看该女子是否触犯隐私条例罪行及违反高等法院颁布的禁制令。

郑丽琼于周四下午两点已获得释放，她第一时间也感谢各界的关注。

律师：港府以法律打压反对党人士

香港大律师梁允信在接受德国之声采访时表示，港警拘捕郑丽琼一案有四大不寻常之处。 香港警方刻意选在半夜到郑丽琼住处进行拘捕，而警方所使用的罪名也是英国殖民时期所制订的1938 年 9 月 1 日通过的《煽动条例》，该法后来也经过多次修改。

梁允信说：「此外，香港警察选在全球都在关注新冠疫情之际，突然的逮捕郑丽琼。 当警方出面对该案作解释时，也仅模糊的提及几个他们考虑用来起诉郑丽琼的罪名。 」

梁允信强调，香港警方此举延续了过去几年来，香港政府用法律打压或骚扰反对党政治人物的作法，而当香港警察或支持政府的人士违反法律时，他们却往往「从轻发落」。 他告诉德国之声：「郑丽琼的案件显示香港的法治仍在持续倒退。 」

郑丽琼并非近期首位遭逮补的区议员。 香港西贡区议会主席钟锦麟今年2月8日，在将军澳悼念周梓乐的活动上，遭港警以非法集结拘捕。