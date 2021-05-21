 被指违法收集个人信息 “滴滴出行”下架 | 经济纵横 | DW | 04.07.2021

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经济纵横

被指违法收集个人信息 “滴滴出行”下架

在中国使用十分普及的网约车平台“滴滴出行”被网络安全监管部门指违法收集用户信息，应用程序被勒令下架。几天前，滴滴刚刚在美国首次公开募股。

China Mobile Internet Konferenz

（德国之声中文网）7月4日，中国网络信息办公室的公众号“网信中国”发布通报，宣布“滴滴出行”App下架。

通报称，滴滴出行App“存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架‘滴滴出行’App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题“。

此前在7月2日晚间，网络安全审查办公室已宣布对“滴滴出行”实施网络安全审查。当局表示，“为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间‘滴滴出行’停止新用户注册。”这个消息使总部位于北京的滴滴股价周五下跌5.3%。

Didi predicts surging car-pools for Chinese New Year migration

滴滴公司6月30日刚在美国首次公开募股（IPO），以每股14美元的发行价融资44亿美元。上市首日，市值为684.9亿美元。这是自阿里巴巴2014年在美国上市以来，中国企业在美规模最大的一次上市。

有社交媒体用户质疑，滴滴为赴美上市，把中国道路信息和用户数据泄露给美国。滴滴副总裁李敏对此回应称，网上有人说滴滴在海外上市，“把数据打包交给美国”， 是恶意造谣。他表示，“和众多在海外上市的中国企业一样，滴滴国内用户的数据都存放在国内服务器，绝无可能把数据交给美国“。

滴滴成立于2012年，2016年收购了优步的中国大陆业务。滴滴目前在中国及15个国际市场提供服务，收集大量实时移动数据，并将部分数据用于自动驾驶技术和交通分析。根据滴滴的招股书显示的数据，截至2021年一季度末的前12个月里，滴滴全球活跃用户数为 4.93 亿。

     

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