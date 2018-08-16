 被指“涉黑” 梁振英控告学者“诽谤” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2018

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时政风云

被指“涉黑” 梁振英控告学者“诽谤”

香港学者钟剑华本月在网媒《立场新闻》撰文，提及全国政协副主席、前特首梁振英的特首竞选团队曾出席有江湖背景的饭局，引起梁振英不满，控告钟和《立场新闻》诽谤。

Professor - Chung Kim Wah (DW/V. Wong)

学者钟剑华被梁振英控告“诽谤”

（德国之声中文网）《立场新闻》于本月11日刊出香港理工大学应用社会科学系助理教授钟剑华的文章《五年前的这件事与梁振英的红线论》，文章提及2012年特首选举时的"小桃园饭局"、以及 "江湖人物拖马 ( 动员 ) 撑梁"等事件，梁振英发律师信要求钟及立场删文及道歉后，于24日入禀高等法院，控告钟剑华和立场诽谤，并要求法庭发出禁令，禁止《立场新闻》及钟以任何方式再发布有关内容。

钟剑华其后在脸书上反驳，重申其文章所陈述皆是事实，并扬言不惜发起筹款运动打官司，有心理准备去打一场持久战。《立场新闻》总编辑钟沛权呼吁梁振英作为具影响力的香港政治人物，不要动辄兴讼，试图逼使评论人和传媒噤声。

多次兴讼

《立场新闻》报导中指称，梁振英自2012年当选特首以来，曾先后多次因被指与黑社会牵上关系、以及收取澳洲UGL公司5000万元等事件，而向评论员、传媒以及立法会议员发律师信及兴讼。

China Peking Kommunistischer Parteitag Leung Chun-ying (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

其中以梁指控评论人练乙铮及《信报》的诽谤、以及向澳洲通讯社 Fairfax Media发律师信最为具有标志性。前者指2013年2月，评论人练乙铮在《信报》撰写一篇题为"诚信问题已非要害梁氏涉黑实可双规"的评论文章，内容谈及曾是梁振英选举时头号支持者、全国政协前委员刘梦熊访问时透露自己如何协助梁振英当选特首，并质疑梁振英"涉黑"。梁振英向《信报》及练乙铮发律师信指对方涉嫌诽谤，《信报》其后向读者致歉。后者指2014年10月，梁振英向澳洲通讯社 Fairfax Media发律师信，指Fairfax Media准备刊出有关他涉嫌收取UGL公司5000万元的报道涉及诽谤。 其后，《苹果日报》、一些立法会议员及评论人亦先后获梁振英律师信。

"黑金政治"疑云

所谓"小桃园饭局"事件，发生于2012年2月、特首选举竞选活动期间。候选人梁振英与唐英年的竞争已进入白热化，多名梁振英竞选阵营中人，与黑社会人物，绰号"上海仔"在内的多名江湖中人在香港一家名为"小桃园"的酒家举行饭局。席间梁营向多名乡事选委介绍政纲，游说他们支持梁振英，饭局令人质疑特首选举与"黑金政治"扯上关系，受到社会广泛讨论。

梁上周正式入禀控告钟剑华及《立场新闻》诽谤后， 香港"守护公义基金"宣布，将为钟剑华筹款进行司法抗辩。钟剑华接受德国之声访问时， 强调完全无惧打这场官司，并表示文章是基于事实的陈述，因此不可能道歉，"如果我就这样跪下了，那么香港真的很糟糕。"

钟剑华对德国之声表示， 感谢众多的支持者, 除了"守护公义基金"外，不少来自社工界及教育界的人士也公开表支态。他也坦陈，这可能是一场漫长的战役，强调已有充分心理准备去打一场持久战，甚至可能要拖上五、六年。"所以不单我自己要坚持，我希望所有支持我的朋友，都一起坚持。"

Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Yeung)

2017年7月1日反对梁振英的示威者贴出讽刺海报

钟剑华告诉德国之声，"守护公义基金"可能会先拨出一个数额让他先应付现阶段的开支。然而，"打官司等于是烧钞票" ，他表示自己两袖清风，没有资产， 因此仍会考虑众筹，以应付之后的漫长的战役。

继梁振英入禀控告钟剑华及《立场新闻》,后，香港大学法律学院首席讲师张达明亦证实曾于今年5月两度接获梁振英律师信。

两条"红线"

香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权接受德国之声访问时表示，从梁振英过往对不同人发律师信或采取的法律行动看，被指控的人或媒体都是因为曾评论或触及梁振英的两条"红线"：涉黑及UGL的利益事件，显示这是梁所忌讳的。

对于梁表英就UGL跟涉黑的事件中控告传媒及评论人，建制派阵营并没有像其他事件如反占中运动这般出力护航，吕认为这个情况值得公众去思考，既然梁这么有道理，他的支持者为什么不去全力声援而似乎保持距离?

吕秉权认为，梁振英的身份是国家领导人（中国政协副主席），具有影响力的人物。当他运用自己地位及身份，动辄控告兴讼，将会对其他传媒或评论员造成寒蝉效应。

香港记者协会也发表声明，表示极度关注事件，并对梁振英的做法表示遗憾。声明表示，具官职的人以诽谤为理由，向媒体及所登载文章的作者兴讼，会对维护香港社会言论多元、讨论自由等核心价值，产生负面效果和影响；而高昂的诉讼费用亦会对媒体带来不必要压力。

 

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