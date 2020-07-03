 被指曾性虐待12岁女童 鲍勃·迪伦遭起诉 | 文化经纬 | DW | 17.08.2021

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被指曾性虐待12岁女童 鲍勃·迪伦遭起诉

曾获诺贝尔文学奖的美国歌手鲍勃·迪伦被指控曾在1965年性虐待12岁女孩，目前他已被起诉。这位殿堂级民谣歌手否认了这一指控。

如今已经80岁的鲍勃·迪伦是美国殿堂级民谣歌手

如今已经80岁的鲍勃·迪伦是美国殿堂级民谣歌手

(德国之声中文网）美国民谣歌手兼词曲作者鲍勃·迪伦 (Bob Dylan) 受到署名"J.C."、不愿透露姓名的女子起诉。这名女性指控迪伦在她12岁时多次性侵她，时间是1965 年。

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75岁的鲍勃·迪伦是音乐传奇、时代符号。对于这个世界而言，他似乎是不可替代的。如今，他又荣获了2016年诺贝尔文学奖。

诺贝尔文学奖公布后，摇滚鲍勃·迪伦始终保持沉默，仿佛与世界"失联"，诺奖委员会也无法与其取得联系。到底他会不会现身下月的颁奖典礼，一时成为舆论关注的热门话题。

鲍勃·迪伦是歌手，作曲家，画家还是诗人？即使他已经70岁了，可对他的艺术却还是不能下一个清晰的定义，不过可以肯定的是，迪伦的音乐风靡了整个60年代，而且影响了几代的摇滚音乐人。不过这位奇才也因其孤僻、离经叛道的行为让活动组织者又爱又恨。

根据该女子上周五（８月１３日）晚些时候在纽约高法提起的民事诉讼，现年 80 岁的迪伦56年前在其纽约公寓对她有过性虐待，为时６星期以上，"使她直到今天仍在情感上、心理上感觉受伤。"

起诉书称，迪伦"利用音乐家的身份为 J.C. 提供酒精及毒品，多次对她性侵。"

迪伦发言人否认指控

迪伦发言人驳斥这一指控称："说56年前发生过这一事件，与事实不符，将受到坚决反驳。"56年前，迪伦 24岁。

迪伦案原告要求获得数目不详的赔偿费。

对迪伦的诉讼是在纽约州根据《儿童受害者法》规定的索赔截止期前一天提起的。2019 年出台的该法允许虐待受害者在因诉讼时效过期而无法追究的案件中仍能起诉行为人。

上周，已故美国金融家杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案的一受害人也援引该法，起诉英国安德鲁斯王子（Prince Andrews）也有性虐待行为。安德鲁斯是伊丽莎白二世女王的次子。

2012 年，时任美国总统奥巴马授予他该国最高的公民荣誉：总统自由勋章

鲍勃·迪伦 (Bob Dylan) 拥有两个荣誉博士学位，并于 2008 年获得普利策奖。2012 年，时任美国总统奥巴马授予他该国最高的公民荣誉：总统自由勋章

1960 年代，迪伦出道纽约民谣舞台，迅速蹿红，在全球销售了 1.25 亿张唱片。 2016 年，他因为"在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗意表达"而获诺贝尔文学奖。

他最广为人知的热门歌曲中有《在风中飘扬》（Blowin' In The Wind,）"、"《他们正在改变的时代"》（The Times They Are a-Changin）和《像滚石一样》（Like A Rolling Stone）。

（路透社，法新社）

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