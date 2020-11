被指支持伊朗核计划 中俄公司遭美国制裁

(德国之声中文网)美国国务卿蓬佩奥周五(11月27日)表示:"我们将继续利用制裁手段,防止伊朗增加其核能力。"

本周三开始实施的制裁是针对成都贝斯特新材料有限公司(Chengdu Best New Materials Co., Ltd.)和淄博艾利默贸易有限公司(Zibo Elim Trade Co., Ltd.)两家中国企业;以及尼尔科集团(Nilco Group)和埃勒孔股份(Joint Stock Company Elecon)两家俄罗斯公司。

这四家公司被指为伊朗核计划提供 "敏感技术"。据蓬佩奥介绍,这些公司将在未来两年受到美国政府限制援助和出口。

周五(11月27日),一名伊朗资深核科学家在首都德黑兰附近遇害。伊朗认为以色列应对此袭击事件负责。

事实上,2015年达成的伊朗核协议旨在确保伊朗不会获得制造核弹的能力。然而,美国总统特朗普于2018年让美国单方面退出了这份国际协议。此后,华盛顿对德黑兰实施了许多新制裁,而伊朗方面则逐渐退出了该条约。

自2019年6月以来,美伊两国已经两次处于战争边缘。伊朗希望,在拜登上任后能再次实现和解。

安静/王凡(法新社)

