 被指支持伊朗核计划 中俄公司遭美国制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2020

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时政风云

被指支持伊朗核计划 中俄公司遭美国制裁

美国宣布对四家被指支持伊朗核计划、向伊朗提供 “敏感技术”的中国和俄罗斯公司实施经济制裁。

Fahnen von USA und Iran

美国指责这四家公司为伊朗核计划提供 "敏感技术"

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周五（11月27日）表示："我们将继续利用制裁手段，防止伊朗增加其核能力。"

本周三开始实施的制裁是针对成都贝斯特新材料有限公司（Chengdu Best New Materials Co., Ltd.）和淄博艾利默贸易有限公司（Zibo Elim Trade Co., Ltd.）两家中国企业；以及尼尔科集团（Nilco Group）和埃勒孔股份（Joint Stock Company Elecon）两家俄罗斯公司。

这四家公司被指为伊朗核计划提供 "敏感技术"。据蓬佩奥介绍，这些公司将在未来两年受到美国政府限制援助和出口。

Mohsen Fakhrizadeh | iranischer Atomwissenschaftler

伊朗资深核科学家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）周五在首都德黑兰附近遇害

DW.COM

伊朗最高领导人哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei)公开表态支持与中国建立双边战略伙伴关系。在伊朗的原油出口受到美国制裁的严重限制下，伊朗原油出口的大市场中国变成更重要的合作伙伴。

在孟晚舟之后，又有一批实体企业和个人被美国指控违反制裁伊朗的禁令，要因此付出代价。

虽然几乎全球其他国家都誓言会无视美国的最新制裁，但违反制裁将面临失去进入美国金融体系的重大风险。

周五（11月27日），一名伊朗资深核科学家在首都德黑兰附近遇害。伊朗认为以色列应对此袭击事件负责。

事实上，2015年达成的伊朗核协议旨在确保伊朗不会获得制造核弹的能力。然而，美国总统特朗普于2018年让美国单方面退出了这份国际协议。此后，华盛顿对德黑兰实施了许多新制裁，而伊朗方面则逐渐退出了该条约。

自2019年6月以来，美伊两国已经两次处于战争边缘。伊朗希望，在拜登上任后能再次实现和解。

安静/王凡（法新社）

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