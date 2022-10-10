被指控接触前克格勃成员 德国网络安全负责人被解职

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）解除了联邦信息安全办公室（BSI）主席舍恩博姆（Arne Schönbohm）的职务，此前，媒体报道他与俄罗斯情报部门有牵连的人士有接触。
（德国之声中文网）本次解职事件首先由《明镜》杂志报道，稍后得到联邦内政部证实。该部发言人周二（10月18日）表示，部长决定"立即解除舍恩博姆联邦信息安全办公室主任一职"。
他解释说，罢免的背景不仅是媒体曝光以及在广泛讨论中对其的指责，更重要的是，公众舆论失去了对该职位中立性与超越党派性的必要信任，造成的损失是持久性的。
现年53岁的舍恩博姆自2016年2月以来担任联邦信息安全办公室主席，谁将接任这一职位，目前尚未知晓。
据悉，费泽尔部长十分关切舍恩博姆同一个叫做"德国网络安全委员会"的频繁接触，舍恩博姆于10多年前曾帮助创立了由公共部门与私人企业组成的这一协会，旨在为公司、政客以及政府部门提供有关网络安全领域的咨询。该组织称其政治取向是中立的。
该协会成员中有一家叫做Protelion的德国公司，直到今年3月底之前，它一直以Infotecs GmbH的名义开展业务。这是一家俄罗斯公司O.A.O.Infotecs的子公司，而这家俄罗斯公司的创建者是苏联时代的间谍机构克格勃的一名前雇员，并受到普京总统的青睐。
俄罗斯发动侵乌战争后，德国网络安全委员会因这层关系受到指责。上周末，Protelion已被从德国网络安全委员会除名。
此前有迹象显示，费泽尔正在考虑罢免舍恩博姆事宜。上周四（10月13日）他们二人原定于联合亮相，介绍联邦信息安全办公室2022年的年度报告，但是这次会议被取消了。
至于对舍恩博姆的指责能够构成对其罢免的依据，联邦内政部发言人表示，对舍恩博姆的所有指责将进行彻底调查并深入评估。在这项调查结束前，无罪推论也将适用于舍恩博姆。
（德新社、路透社等）
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