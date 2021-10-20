被指抗疫政策犯错 巴西总统或被控“危害人类罪” 

（德国之声中文网）巴西议会参议院新冠疫情调查委员会建议，因政府应对新冠肺炎疫情政策严重犯错，对总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)提起诉讼。

该调查委员会对巴西政府应对新冠肺炎疫情政策进行了约6个月的调查，发布了一份长达1200页的报告，建议以大规模谋杀、危害人类罪等10项罪名起诉总统博索纳罗。

除了这些指控建议之外，该委员会还说，总统博索纳罗应该被弹劾。

接下来会发生什么？

博尔索纳罗否认自己有任何不当行为，并声称该调查是一种政治工具，被用来对他进行损毁。

巴西的新冠病毒感染率居全球第三位，仅次于印度和美国，有60多万人因感染该病毒而死亡。

这名右翼民粹主义领导人轻视了这种病毒的严重性。在疫情早期阶段，他称这是一种 "小流感"。

这份调查报告将于10月26日在国会进行表决，在此之前还可提交补充意见。 获得多数票支持之后，这些指控建议将提交给总检察长办公室，由总检察长决定是否对总统进行起诉。

不过，鉴于博尔索纳罗总统在国会仍有多数支持，巴西总检察长也是总统亲信，因此，这份严厉的报告最终可能不会对总统产生真正具有威胁性的后果。

(美联社、法新社、德新社、路透社)

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