 被指弄虚作假 库什纳家族被罚 | 经济纵横 | DW | 28.08.2018

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经济纵横

被指弄虚作假 库什纳家族被罚

特朗普一家又出风波：女婿库什纳家族拥有的房地产公司本周一被纽约监管机构处以罚款，这一事件与美联社的调查报告有关。这家通讯社发现，该公司曾向市政府提交含有不实内容的文件。

Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | US-Berater Jared Kushner (Reuters/R. Zvulun)

资料图片：美国“第一女婿”库什纳

（德国之声中文网）库什纳家族房地产公司本周一（8月27日）被纽约监管机构处以21万美元的罚款。在此之前，美联社年初曾曝光该公司经常向纽约市上交含有虚假内容的文件，声称没有"租金管制" （rent-regulated）住户，实际上大楼内有数百家这种住户。这类住户有特殊租金待遇，政策限制租金上涨，防止房客被赶走。

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前美国国家安全顾问弗林承认在特朗普就职前曾与俄罗斯建立联络，令特朗普女婿库什纳再次面临压力。据媒体报道，库什纳至少鼓动弗林与俄罗斯方面联络。而特朗普本人则试图与弗林撇清关系。 (02.12.2017)

特朗普女婿库什纳被美国联邦调查局列为调查目标后，知情人士再爆料，库什纳与俄驻美大使的关系比想象中更复杂。而克里姆林宫和华盛顿据称也都有"新动作"应对指控。 (27.05.2017)

白宫官员表示，中国政府邀请特朗普总统的女儿伊万卡·特朗普和女婿库什纳在今年年底访华。“第一千金”和“第一女婿”与中国都有着千丝万缕的关系。 (20.06.2017)

与此同时，有监督组织周一指出，曾担任过特朗普律师的迈克尔·科恩(Michael Cohen)更加大胆地隐瞒事实，他告诉纽约市，他拥有的大楼是空的，但是税务记录却显示，楼内住满了租户，其中不少都是"租金管制"住户。

纽约市建筑部门对库什纳家族房地产公司处提起诉讼，指出特朗普女婿贾里德·库什纳(Jared Kushner)在负责公司经营期间，递交了42份含虚假内容的建筑工程申请，涉及十多处房屋。

美联社调查发现，这些虚假文件可以让库什纳家族逃脱额外审查，审查的目的是阻止房东借房屋修缮为名，让低收入、受租金管制保护的租户生活在不堪忍受的条件下，把他们赶走。 

库什纳家族房地产公司表示曾把施工许可证的准备工作交给"第三方顾问"，错误"已被纠正或即将得到纠正"。新闻发言人泰勒（Christine Taylor）表示："在任何情况下，公司都不会无视租户的安全。我们期待在行政法法官面前陈述事实，在此之前不会缴纳罚金。"

美联社发现，库什纳家族房产公司递交虚假施工申请的皇后区三幢大楼中，租户认为施工过程中的撞击、钻孔、灰尘和漏水等都是为了达到让他们离开的目的。许多租户只能离开。受"租金管制"保护的住户数量在逾一年的时间里急剧下降，为支付更高租金的房客入住铺平了道路，使得建筑大楼升值。

2017年，这家公司以6000万美元的价格出售了皇后区的大楼，比两年前他们购置房产时候支付的费用高出近50%。

监督机构"住房权利倡议"(Housing Rights Initiative)周一发布的关于科恩的报告显示，这名特朗普前律师和他的合作伙伴递交了超过20份内有不实的申请，声称三栋大楼内无人居住，其实楼内有人居住。"住房权利倡议"指出，楼内的租户曾在施工期间向纽约市投诉，表示确实有人住在那里。

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    特朗普一家

    说到“第一家庭”，很多人立刻想到的是当今美国总统特朗普一家。确实，这一家人的曝光率实在太高了。除了老爸唐纳德外，“第一女儿”伊万卡、“第一女婿”库什纳也频上新闻头条。

  • Familie Obama (picture-alliance/dpa)

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    “吾家有女初长成”

    这位前总统的家庭生活让不少人羡慕不已。前第一夫人米歇尔曾经被誉为“最酷第一夫人”，两个女儿也遗传了父母的好基因，总是笑容满面、长腿逆天，而大女儿玛利亚今秋将进入哈佛大学。今年国际家庭日的主题是“家庭、教育和福祉”——奥巴马一家似乎做得很不错。

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/P. Wojazer)

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    法国浪漫故事

    这个“第一家庭”新鲜出炉：5月7日，马克龙当选法国总统。他与年长24岁的妻子间的“忘年恋”也成为媒体热门话题。24年前，身为学生的马克龙爱上了比自己大24岁的老师布里吉特。如今，两人以总统和总统夫人的身份入住爱丽舍宫。

  • Deutschland Bayreuth Festspiele 2011 Merkel (picture-alliance/dpa/D. Ebener)

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    妇唱夫随？

    别国有“第一夫人”，德国有“第一先生”。德国总理默克尔的先生绍尔（Joachim Sauer）教授是一位享有国际声誉的量子化学家。两人没有小孩。这位“第一先生”不喜欢抛头露面，也从未出席过妻子的总理就职仪式。他有时陪同默克尔出访，给人留下一种妇唱夫随的印象。

  • APEC Bali Chinas Präsident Xi Jinping (Reuters)

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    红二代与歌唱家

    这对组合人们再熟悉不过。在中国民间，他们被称为“习大大”、“彭麻麻”。彭丽媛是中国著名女歌唱家，在80年代成名后嫁给开国元老习仲勋之子习近平。两人育有一女，但几乎从未看到这位中国“第一女儿”出现在公众视野。

  • Screenshot Facebook: Präsidentin Tsai Ing-wen und Ihre Mutter zum Muttertag (Facebook/蔡英文 Tsai Ing-wen)

    高颜值、有文化?家庭日围观“第一家庭”

    一个人的精彩

    当今台湾总统蔡英文来自一个台湾富商家庭。据台湾媒体报道，其父娶过4位老婆，蔡英文在家排行老幺，有10位同父的兄姐。上图是蔡英文今年母亲节（上周日）在脸书上发布的与母亲的合影。蔡英文一直未婚，目前也没有公开交往的对象。不过她收养了多只流浪猫和退休的导盲犬。

  • Kim Jong Un ist verheiratet (dapd)

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    神秘的“金氏王朝”

    在其父金正日2011年年底去世后，金正恩接任成为“金氏王朝”的第三代执政者。不久前，其同父异母的长兄金正男在马来西亚离奇遇刺，也让金氏家族再次成为了外界议论的话题。当今朝鲜“第一夫人”是李雪主（图右）。访问过朝鲜的美国前NBA篮球明星罗德曼曾向媒体透露称，金正恩夫妇有一个女儿名叫朱爱（音）。

    作者: 王凡


"住房权利倡议"的执行董事卡尔（Aaron Carr）指出，科恩有预谋地用破坏、危险和非法的建筑行为骚扰住户，这样他就能大幅提高租金。" 科恩的律师拒绝置评。

"住房权利倡议"还指出，在曼哈顿亨利街的一栋建筑物中，有租户投诉施工造成的过度噪音和灰尘。楼内所有20所公寓都享有特殊租金待遇。但施工完毕后，这种租户的数量降到了5个。

科恩购买这座大楼大约1年半后，2014年以900万美元的价格转手出让，卖出的价格几乎是他和合作伙伴当初支付价格的3倍。

 

文木 / 叶宣（美联社）

 

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5月15日是国际家庭日，是值得几乎所有人庆祝的一天，各国首脑也不例外。现在就让我们围观一下这些“第一家庭”。 (15.05.2017)  

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