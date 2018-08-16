被指弄虚作假 库什纳家族被罚

（德国之声中文网）库什纳家族房地产公司本周一（8月27日）被纽约监管机构处以21万美元的罚款。在此之前，美联社年初曾曝光该公司经常向纽约市上交含有虚假内容的文件，声称没有"租金管制" （rent-regulated）住户，实际上大楼内有数百家这种住户。这类住户有特殊租金待遇，政策限制租金上涨，防止房客被赶走。

与此同时，有监督组织周一指出，曾担任过特朗普律师的迈克尔·科恩(Michael Cohen)更加大胆地隐瞒事实，他告诉纽约市，他拥有的大楼是空的，但是税务记录却显示，楼内住满了租户，其中不少都是"租金管制"住户。

纽约市建筑部门对库什纳家族房地产公司处提起诉讼，指出特朗普女婿贾里德·库什纳(Jared Kushner)在负责公司经营期间，递交了42份含虚假内容的建筑工程申请，涉及十多处房屋。

美联社调查发现，这些虚假文件可以让库什纳家族逃脱额外审查，审查的目的是阻止房东借房屋修缮为名，让低收入、受租金管制保护的租户生活在不堪忍受的条件下，把他们赶走。

库什纳家族房地产公司表示曾把施工许可证的准备工作交给"第三方顾问"，错误"已被纠正或即将得到纠正"。新闻发言人泰勒（Christine Taylor）表示："在任何情况下，公司都不会无视租户的安全。我们期待在行政法法官面前陈述事实，在此之前不会缴纳罚金。"

美联社发现，库什纳家族房产公司递交虚假施工申请的皇后区三幢大楼中，租户认为施工过程中的撞击、钻孔、灰尘和漏水等都是为了达到让他们离开的目的。许多租户只能离开。受"租金管制"保护的住户数量在逾一年的时间里急剧下降，为支付更高租金的房客入住铺平了道路，使得建筑大楼升值。

2017年，这家公司以6000万美元的价格出售了皇后区的大楼，比两年前他们购置房产时候支付的费用高出近50%。

监督机构"住房权利倡议"(Housing Rights Initiative)周一发布的关于科恩的报告显示，这名特朗普前律师和他的合作伙伴递交了超过20份内有不实的申请，声称三栋大楼内无人居住，其实楼内有人居住。"住房权利倡议"指出，楼内的租户曾在施工期间向纽约市投诉，表示确实有人住在那里。

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"住房权利倡议"的执行董事卡尔（Aaron Carr）指出，科恩有预谋地用破坏、危险和非法的建筑行为骚扰住户，这样他就能大幅提高租金。" 科恩的律师拒绝置评。

"住房权利倡议"还指出，在曼哈顿亨利街的一栋建筑物中，有租户投诉施工造成的过度噪音和灰尘。楼内所有20所公寓都享有特殊租金待遇。但施工完毕后，这种租户的数量降到了5个。

科恩购买这座大楼大约1年半后，2014年以900万美元的价格转手出让，卖出的价格几乎是他和合作伙伴当初支付价格的3倍。

文木 / 叶宣（美联社）