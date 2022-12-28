被指協助「瓦格納」侵略烏克蘭 中企遭美制裁

（德國之聲中文網）美國週四（1月26日）對一家中國公司實施制裁，因為該公司涉嫌提供烏克蘭的衛星圖像，以幫助俄羅斯的瓦格納僱傭軍集團（Wagner mercenary group）持續侵略烏方，同時美國國會議員也在推動更有力的行動來對抗北京。

被制裁的中國公司是長沙天儀空間科技研究院有限公司，以及該公司位於盧森堡的子公司。

美國財政部在一份聲明中表示，這家中國公司向瓦格納集團提供了烏克蘭上空的衛星圖像，且「收集這些圖像是為了讓瓦格納（集團）在烏克蘭開展作戰行動」。

中國是俄羅斯的正式盟友，自俄烏戰爭爆發以來，美國不斷聲稱北京對俄羅斯採取「不溫不火」的支持，因此拒絕向莫斯科提供武器，但仍持續關注中國私營公司的行動。

部份美國參議員更要求，除非中國能遏制對俄羅斯出口飛彈和其他軍事應用至關重要的技術，否則應對中國採取制裁行動。

美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）表示：「我知道有證據顯示，包括透過在香港運作的公司，中企一直在出口包括半導體晶片在內的軍民兩用技術」。

梅南德茲說：「在我看來，如果中國（向俄羅斯）提供關鍵援助，我們不應該放棄對中國制裁的可能性，中國更不應該躲在一些公司後面……我們必須盡一切可能，砍掉領頭者。」

對此，美國國務院負責政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）26日在參議院聽證會上說：「當我們看到中國的企業違反制裁時，我們會提請他們注意。」

北京：美方指控没有事实根据

据路透社报道，中国驻美国大使馆周五（1月27日）表示，指控中方向俄罗斯提供援助的说法没有事实依据。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇说，中国反对单边制裁，并表示北京致力于在乌克兰问题上进行对话以实现和平。他说：“关于中国向俄罗斯提供‘援助’的指控没有事实依据，纯粹是揣测和故意炒作”，他说。

刘鹏宇还补充说，美国在处理乌克兰问题和美俄关系时，“不得以任何形式损害中国的合法权益”。

一系列制裁手段

這項對中國企業的制裁，是美國近期採取的一系列對俄制裁行動的一部份。

美國財政部和國務院26日宣布，正式將瓦格納集團定為重大跨國犯罪組織，並對支持該組織的跨國網絡實施制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中說，新的制裁意在「進一步阻礙克里姆林宮武裝其戰爭機器的能力，這些機器被用來侵略烏克蘭，造成無良的死亡和破壞。」並稱這一行動還能「促進對俄羅斯和其他相關侵權行為負責人的問責，對俄羅斯國防部進一步施壓。」

遭制裁的單位，包括與莫斯科國防工業有關的一些個人和公司，以及普京的盟友和他們的家庭成員，以及參與俄羅斯入侵克蘭部分的相關人等。

其中包含一家位於阿拉伯聯合酋長國的航空公司Krato，該公司被美方指控為瓦格納集團提供飛機，在中非共和國、利比亞和馬里之間運送人員和設備。

美國務院並宣布對3個人進行制裁，他們都是俄羅斯聯邦監獄管理局的負責人，據說該局為瓦格納集團招募俄羅斯囚犯參戰提供了便利管道。

此外，美國國務院宣布將採取措施，對「威脅或侵犯烏克蘭主權、領土完整或政治獨立的行動」的531名俄羅斯聯邦軍隊成員實施簽證限制。

瓦格納集團

所謂瓦格納集團，是由與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切的商人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）所領導的組織，在侵略烏克蘭的戰事之中扮演著越來越重要的角色，並在中非共和國境內特別活躍。

「隨著俄羅斯軍隊在戰場上的掙扎，普京不得不依靠瓦格納集團繼續其入侵行動。」美國財政部在一份新聞稿中說：「瓦格納集團還插手並破壞非洲國家的穩定，廣泛侵犯人權並從其人民手中勒索自然資源。」

瓦格納集團以特赦為交換條件，將多名俄羅斯囚犯送上戰場。白宮上週五（20日）表示，瓦格納在烏克蘭有大約5萬名戰士，其中80%來自監獄。

（法新社、美國CNN、路透社）

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