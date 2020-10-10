 被指传播“不雅内容” TikTok在巴基斯坦再遭禁 | 文化经纬 | DW | 12.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

被指传播“不雅内容” TikTok在巴基斯坦再遭禁

巴基斯坦方面表示，3月11日封锁了TikTok，此前该国法院下令禁止这一应用，指其“传播不雅、不道德内容”。在邻国印度，这款源自中国的火爆短视频APP早已被禁。

Symbolbild TikTok Logo

（德国之声中文网）周四（3月11日），巴基斯坦一家法院针对TikTok传播不雅内容的投诉做出裁决，下令禁止访问该社交平台。随后，巴基斯坦电信管理局（PTA）表示，已经向服务商们发布指令，立即封锁TikTok。

据路透社报道，在该指令下达后一小时内，该应用已经无法访问。TikTok方面则表示，"采取了强有力的措施，避免平台上出现不合时宜的内容"。

指责TikTok"物化女性"

巴基斯坦总理伊姆兰·汗的一位顾问此前指责TikTok，鼓吹对年轻女性的"剥削、物化和性慾化"。

寻求禁止TikTok的巴基斯坦律师萨拉·阿里·汗（Sara Ali Khan）对法新社说，该国西北部的白沙瓦高等法院表示，TikTok"违背了巴基斯坦的道德标准和价值观"，下令立即禁止该应用程序。

DW.COM

美国前总统特朗普试图禁用中国短视频应用TikTok在美业务，拜登上任后却传出将搁置出售案。专家认为，这显示两位总统处理国安危机的做法不同。

中国科技公司字节跳动先前遭其美国用户指控侵犯数据隐私，该公司虽不同意用户指控，但愿意支付9200万美元和解。

美国总统特朗普因为在社交媒体上发表针对国会大厦冲突的争议性言论，遭脸书、推特等平台禁言。此一做法在网上引爆有关言论自由及审查的激烈讨论。有中国网民讽称，特朗普如今唯一能使用的只剩他想关闭的TikTok。

印度媒体本周一晚间报道，印度电子和信息技术部发布了新通知，将去年6月宣布的针对TikTok和其他58款中国手机应用程序的禁令永久化。

巴基斯坦一直被认为是中国的“铁杆盟友”，但是该国电信部门周五发表声明称，由于TikTok社交平台没能过滤“不道德内容”，将禁用这款广受年轻人欢迎的应用。

TikTok是巴基斯坦下载量最高的APP之一。据路透社报道，其在巴基斯坦的下载量仅次于即時通訊应用程序WhatsApp和Facebook。

目前，TikTok在多国面临危机，印度已经禁用这款应用，称是出于国家安全和保护隐私的考量。美国、澳大利亚等国也对其进行严格审核。在欧洲，也存在消费者组织对TikTok 的多起投诉。

半年内两次被禁

这是巴基斯坦第二次封杀TikTok 。早在2020年10月，巴基斯坦电信部已经对TikTok下达过一次禁令，当时的理由也是该社交平台未能过滤"不道德内容"。不过巴基斯坦电信监管部门当时表示，如果TikTok能够开发一套机制来过滤不恰当内容，将"重新考虑该决定"。" 该禁令很快在几周后被取消，外界怀疑，是巴方受到了来自中方的压力。

中国和巴基斯坦拥有良好的外交关系，互为"铁杆"朋友，是"全天候战略合作伙伴"。巴基斯坦也往往被中国人称为"巴铁"。

长期以来，巴基斯坦当局对于互联网以及纸媒的严格审查和管控一直遭到倡导言论自由的活动人士诟病。据德新社报道，自2018年伊姆兰·汗上台以来，审查愈演愈烈。

去年，巴基斯坦除了曾短暂禁止TikTok外，也封锁了直播应用BigoLive以及约会软件Tinder，并要求YouTube屏蔽所有传播"低俗和仇恨言语"的视频。

王凡/文山（路透社，德新社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 03:25

抖音在印度被禁 网红们怎么说？

相关内容

USA | US-Präsident Donald Trump will App Tiktok verbieten

后院起火? 巴基斯坦也要禁TikTok 10.10.2020

巴基斯坦一直被认为是中国的“铁杆盟友”，但是该国电信部门周五发表声明称，由于TikTok社交平台没能过滤“不道德内容”，将禁用这款广受年轻人欢迎的应用。

China bleibt im Streit mit Google hart

客座评论：中美"不对称" -  美国微信与抖音禁令实施前的戏剧性变化 22.09.2020

中国政府把Google等国际通用的社交媒体以及Youtube赶出中国，才带来了微信与抖音的兴旺。而现在，微信和抖音利用了西方市场的开放，反过来进入国际市场。这就是中国公司在国际上"不对称"的扩展。只要中国政府无法解决在国际社会特别是发达的西方社会的政治信任问题，将自己"关键技术"在国际市场上作为"硬通货"推销，将仍会不断受到阻碍。  

Tik Tok

长平观察：TikTok跳进黄河也洗不清 04.08.2020

TikTok面临美国政府安全审查。时评人长平认为，中国外交部发言人的蛮不讲理，中国大面积网络封禁，以及苛严冷酷的政治环境，都让中国企业在海外遭受质疑顺理成章。

广告
Symbolbild TikTok Logo

被指传播"不雅内容" TikTok在巴基斯坦再遭禁

巴基斯坦方面表示，3月11日封锁了TikTok，此前该国法院下令禁止这一应用，指其“传播不雅、不道德内容”。在邻国印度，这款源自中国的火爆短视频APP早已被禁。  

Zerstörung Buddha-Statuen in Bamiyan | Statue 1997

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

全球最大的立佛像曾在阿富汗巴米扬谷内山崖上耸立千年。遗憾的是，巴米扬大佛在20年前遭塔利班炸毁。  