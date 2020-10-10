被指传播“不雅内容” TikTok在巴基斯坦再遭禁

（德国之声中文网）周四（3月11日），巴基斯坦一家法院针对TikTok传播不雅内容的投诉做出裁决，下令禁止访问该社交平台。随后，巴基斯坦电信管理局（PTA）表示，已经向服务商们发布指令，立即封锁TikTok。

据路透社报道，在该指令下达后一小时内，该应用已经无法访问。TikTok方面则表示，"采取了强有力的措施，避免平台上出现不合时宜的内容"。

指责TikTok"物化女性"

巴基斯坦总理伊姆兰·汗的一位顾问此前指责TikTok，鼓吹对年轻女性的"剥削、物化和性慾化"。

寻求禁止TikTok的巴基斯坦律师萨拉·阿里·汗（Sara Ali Khan）对法新社说，该国西北部的白沙瓦高等法院表示，TikTok"违背了巴基斯坦的道德标准和价值观"，下令立即禁止该应用程序。

TikTok是巴基斯坦下载量最高的APP之一。据路透社报道，其在巴基斯坦的下载量仅次于即時通訊应用程序WhatsApp和Facebook。

目前，TikTok在多国面临危机，印度已经禁用这款应用，称是出于国家安全和保护隐私的考量。美国、澳大利亚等国也对其进行严格审核。在欧洲，也存在消费者组织对TikTok 的多起投诉。

半年内两次被禁

这是巴基斯坦第二次封杀TikTok 。早在2020年10月，巴基斯坦电信部已经对TikTok下达过一次禁令，当时的理由也是该社交平台未能过滤"不道德内容"。不过巴基斯坦电信监管部门当时表示，如果TikTok能够开发一套机制来过滤不恰当内容，将"重新考虑该决定"。" 该禁令很快在几周后被取消，外界怀疑，是巴方受到了来自中方的压力。

中国和巴基斯坦拥有良好的外交关系，互为"铁杆"朋友，是"全天候战略合作伙伴"。巴基斯坦也往往被中国人称为"巴铁"。

长期以来，巴基斯坦当局对于互联网以及纸媒的严格审查和管控一直遭到倡导言论自由的活动人士诟病。据德新社报道，自2018年伊姆兰·汗上台以来，审查愈演愈烈。

去年，巴基斯坦除了曾短暂禁止TikTok外，也封锁了直播应用BigoLive以及约会软件Tinder，并要求YouTube屏蔽所有传播"低俗和仇恨言语"的视频。

王凡/文山（路透社，德新社，法新社）

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