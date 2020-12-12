被拘押近三周  黎智英获保释 

（德国之声中文网）周三，香港《苹果日报》、壹传媒创办人黎智英获准保释。

黎智英今年12月3日被逮捕，当时的指控是欺诈罪：涉违反工业邨用地租约。12月12日，他被加控违反国安法，涉犯有“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”。

黎智英申请保释，23日国安法指定法官之一李运腾批准以1000万港币保释。控方则对法官的保释裁决提起上诉。

法官对黎智英的保释条件还包括：不得从事任何请求外国或境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或中华人民共和国进行制裁、封锁或采取其它敌对行动，即不得会见外国官员、不得接受媒体访问、不得发布文章、不得在社交媒体上发布信息，包括但不限于Twitter。

此外，除每周三次向警署报到外，他不得离开住所；不得离港，须交出旅游证件。

据路透社报道，根据香港原有法律，法庭须允许被告人保释，除非相信被告人会不按时归案等。而根据新的国安法，除非法官有充分理由相信被告人不会继续实施危害国家安全的行为，否则不得准予保释。

观看视频 02:00 香港《苹果日报》：一定撑落去

黎智英此次被控“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”，是指控他在今年7月1日至12月1日期间，在香港请求外国或境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或中华人民共和国进行制裁、封锁或采取其它敌对行动。

今年8月，约200名警察搜查《苹果日报》办公楼。当时，黎智英及其两子被控涉违反国安法被捕，多名壹传媒高管亦被捕。8月12日，黎智英获保释，但被没收旅游证件。12月3日黎智英以涉欺诈罪再次被捕，并被拒绝保释。

近来数月，多名民主派活动人士及其支持者被香港警方逮捕。12月2日，黄之锋、周庭等人因“组织、参与及煽惑他人非法集结”被判刑入狱。

苗子/凝炼（据美联社、路透社）

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