被拘加籍女教师有望回国 欧盟或卷入康明凯案

（德国之声中文网）加拿大女教师麦克莱弗(Sarah D. McIver)是孟晚舟被捕后三周以来，第三名在中国被拘的加拿大人。中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，这位加拿大公民因"非法就业"被中国的地方公安机关处以行政处罚，与此前两起加拿大公民因"危害中国国家安全"而被拘留不同。

加拿大《全国邮报》(National Post)报道称，麦克莱弗来自阿尔伯塔省，此前曾在韩国和马来西亚教书。报道还援引消息人士称，这位女教师有望近期获释返回加拿大。

该国总理特鲁多也在此前对媒体表示，相对另外两起事件，对麦克莱弗的拘留更具"常态性"（routine）。

近来一系列针对加拿大人的拘捕被外界看作是对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟的报复行为。孟晚舟一案引发了中国和加拿大之间的外交危机。12月1日，孟晚舟在温哥华转机时被拘，加方应美国要求将其逮捕。目前孟晚舟取保候审，而特朗普政府正在寻求将她引渡到美国。

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康明凯据称拥有匈牙利国籍

上周，加拿大前外交官、国际危机组织(ICG)的高级顾问康明凯(Michael Kovrig)以及同朝鲜关系密切的加拿大商人迈克尔·思巴夫（Michael Spavor）均因为涉嫌"危害中国国家安全"的理由而遭到拘留。不过，目前两人都还没有被正式起诉。

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据路透社独家报道，康明凯同时具有匈牙利国籍，这可能将欧盟也牵扯进来。消息人士表示，匈牙利驻北京大使馆一直在寻求探访康明凯。而欧盟已经直接向中国外交部提出关于康明凯的问题，也与加拿大驻北京大使保持密切联系。

另一名消息人士则对路透社称，康明凯是以加拿大护照进入中国，因此匈牙利外交官员不太可能介入。另外匈牙利总理欧尔班与中国建立了密切关系，欧尔班执政下的匈牙利不愿为了人权问题批评中国。

周四，六家位于柏林的智库共同呼吁中国当局公正对待三名在押的加拿大人。联合声明的签字人之一贝纳(Thorsten Benner)对德国之声表示，这不只是中国与加拿大之间的事情，而是关系到每一个与中国相关的学者。此事件让许多学者感到担心，所以要向那些被中国拘捕的研究人员进行声援。这位柏林全球公共政策研究所所长还表示，目前中国问题学者在华的工作环境，已经到了近四十年来最艰难的时刻之一。