 被拘加籍女教师有望回国 欧盟或卷入康明凯案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2018

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时政风云

被拘加籍女教师有望回国 欧盟或卷入康明凯案

近日，中国当局接连拘留了三名加拿大公民。其中前两人——前外交官康明凯和商人思巴夫的被拘原因均是“危害国家安全”，第三名被捕的加拿大女教师则被指“非法就业”。 而康明凯的加匈双国籍身份更是增加了事态的复杂性。

Kanada Inhaftierung Meng Wanzhou (Reuters/D. Ryder)

（德国之声中文网）加拿大女教师麦克莱弗(Sarah D. McIver)是孟晚舟被捕后三周以来，第三名在中国被拘的加拿大人。中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，这位加拿大公民因"非法就业"被中国的地方公安机关处以行政处罚，与此前两起加拿大公民因"危害中国国家安全"而被拘留不同。

加拿大《全国邮报》(National Post)报道称，麦克莱弗来自阿尔伯塔省，此前曾在韩国和马来西亚教书。报道还援引消息人士称，这位女教师有望近期获释返回加拿大

该国总理特鲁多也在此前对媒体表示，相对另外两起事件，对麦克莱弗的拘留更具"常态性"（routine）。

近来一系列针对加拿大人的拘捕被外界看作是对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟的报复行为。孟晚舟一案引发了中国和加拿大之间的外交危机。12月1日，孟晚舟在温哥华转机时被拘，加方应美国要求将其逮捕。目前孟晚舟取保候审，而特朗普政府正在寻求将她引渡到美国。

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陷入外交战的加拿大人

康明凯据称拥有匈牙利国籍

上周，加拿大前外交官、国际危机组织(ICG)的高级顾问康明凯(Michael Kovrig)以及同朝鲜关系密切的加拿大商人迈克尔·思巴夫（Michael Spavor）均因为涉嫌"危害中国国家安全"的理由而遭到拘留。不过，目前两人都还没有被正式起诉。
延伸阅读——思巴夫：游走于中朝之间的加拿大人

据路透社独家报道，康明凯同时具有匈牙利国籍，这可能将欧盟也牵扯进来。消息人士表示，匈牙利驻北京大使馆一直在寻求探访康明凯。而欧盟已经直接向中国外交部提出关于康明凯的问题，也与加拿大驻北京大使保持密切联系。

Kanada Pass Flagge (picture-alliance/All Canada Photos)

另一名消息人士则对路透社称，康明凯是以加拿大护照进入中国，因此匈牙利外交官员不太可能介入。另外匈牙利总理欧尔班与中国建立了密切关系，欧尔班执政下的匈牙利不愿为了人权问题批评中国。

周四，六家位于柏林的智库共同呼吁中国当局公正对待三名在押的加拿大人。联合声明的签字人之一贝纳(Thorsten Benner)对德国之声表示，这不只是中国与加拿大之间的事情，而是关系到每一个与中国相关的学者。此事件让许多学者感到担心，所以要向那些被中国拘捕的研究人员进行声援。这位柏林全球公共政策研究所所长还表示，目前中国问题学者在华的工作环境，已经到了近四十年来最艰难的时刻之一。

 

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德国六智库声援在华被拘加拿大公民

六家位于柏林的智库共同呼吁中国当局公正对待三名在押的加拿大人。这些德国学者，为何要对一起看似与德国无关的事件发声？ (20.12.2018)  

第三名被捕加拿大人涉「非法就业」

第三名被捕的加拿大人是谁？加拿大和中国政府异口同声指无关国安，也撇清与华为风波的关连。但特鲁多的处理手法，仍遭国内微言。 (20.12.2018)  

第三名加拿大人被捕 华为风波未了

孟晚舟被捕后三周内，传出第三名加拿大人在中国被拘。在这场角力中，华为自称为地缘政治攻击的受害者，并表示在全球移动网进入5G时代之际，将华为排除在电信基础设施之外的国家将处于严重劣势。 (19.12.2018)  

思巴夫：游走于中朝之间的加拿大人

加拿大商人思巴夫被捕发生在中加两国关系的敏感时期，自然引发关注。但更为引起关注的是，思巴夫同平壤政府的特殊关系。 (13.12.2018)  

加拿大获准探视第二名遭北京羁押公民

第二大经济体的中国是加拿大第二大出口市场和第二大进口来源地。这使得渥太华在两公民被拘留事件上显得无能为力，深怕触怒北京。 (15.12.2018)  

外部链接

https://nationalpost.com/news/third-detained-canadian-is-alberta-teacher-working-in-china-who-could-be-returned-home

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