被批助纣为虐 美科技公司停止向中国销售产品

(德国之声中文网) 总部位于美国东部马萨诸塞州的赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific Inc)在一份声明中强调，这一决定符合公司的价值观、道德观以及相关政策。"公司已经认识到，客户将产品用于何种用途，必须是我们考虑的重点。"

此前，人权组织以及美国的一些律师指责赛默飞世尔科技向中国当局提供相关设备，用于甄别新疆居民的身份。近年来，新疆地区被置于异常严格的安防措施之下，中国当局称，这是为了打击恐怖主义势力、宗教极端势力以及分裂国家势力。

据美国官员以及联合国方面的估测，先后已有约100万生活在新疆的维吾尔人、哈萨克人等穆斯林少数民族居民被关押入所谓的"职教中心"，或称"再教育营"。中国政府则强调，这些"职教中心"强化学员的语言技能，是消除当地极端势力的积极探索。

西方国家政府已经多次抨击北京当局对维吾尔人的打压。就在去年5月，一些美国国会议员致信商务部，要求阻止美国技术被中国警方滥用。

文山/叶宣(美联社、华尔街日报、法新社)