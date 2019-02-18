 被批助纣为虐 美科技公司停止向中国销售产品 | 经济纵横 | DW | 21.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

被批助纣为虐 美科技公司停止向中国销售产品

据《华尔街日报》消息，此前因产品被中国政府用来监控民众而备受批评的赛默飞世尔科技周三表示，将停止在新疆维吾尔自治区销售基因测序仪或相关服务。周四，该公司再次宣布，将停止向中国销售相关设备。

China XinJiang Polizeipatrouillen (Getty Images/AFP/B. Dooley)

防暴警察在新疆巡逻

(德国之声中文网) 总部位于美国东部马萨诸塞州的赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific Inc)在一份声明中强调，这一决定符合公司的价值观、道德观以及相关政策。"公司已经认识到，客户将产品用于何种用途，必须是我们考虑的重点。"

此前，人权组织以及美国的一些律师指责赛默飞世尔科技向中国当局提供相关设备，用于甄别新疆居民的身份。近年来，新疆地区被置于异常严格的安防措施之下，中国当局称，这是为了打击恐怖主义势力、宗教极端势力以及分裂国家势力。

BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang (Imago/VCG)

据美国官员以及联合国方面的估测，先后已有约100万生活在新疆的维吾尔人、哈萨克人等穆斯林少数民族居民被关押入所谓的"职教中心"，或称"再教育营"。中国政府则强调，这些"职教中心"强化学员的语言技能，是消除当地极端势力的积极探索。

西方国家政府已经多次抨击北京当局对维吾尔人的打压。就在去年5月，一些美国国会议员致信商务部，要求阻止美国技术被中国警方滥用。

文山/叶宣(美联社、华尔街日报、法新社)

DW.COM

脸部辨识结合大数据 250万新疆居民难逃中国掌心

根据荷兰研究员吉佛斯取得的数据显示，位于深圳的深网视界科技有限公司利用人脸辨识与大数据分析科技，在中国数个城市协助政府与警方监控人民。 (18.02.2019)  

“我也是维族”：新运动要求中国公开失踪家属影片

就当国际社会仍在激烈讨论维吾尔音乐家黑伊特的「复活」影片之际，一名流亡芬兰的维族人权运动者在推特上发起了一个新的运动。 他告诉德国之声，希望透过这个运动持续向中国政府施压。 (12.02.2019)  

相关内容

China XinJiang Polizeipatrouillen

脸部辨识结合大数据 250万新疆居民难逃中国掌心 18.02.2019

根据荷兰研究员吉佛斯取得的数据显示，位于深圳的深网视界科技有限公司利用人脸辨识与大数据分析科技，在中国数个城市协助政府与警方监控人民。

China Xinjiangs Umerziehungszentrum

挡不住舆论压力 中国再邀外交官访新疆再教育营 22.02.2019

中国近期开始针对新疆争议性十足的再教育营进行「推广」。 自从去年12月以来，中国已开放三团外交官参访新疆的「职训中心」。 然而，人权团体却将这些职训中心视为再教育营。 这样的举动被视为中国驳斥其他穆斯林国家及联合国的批评。

BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang

客座评论: 习近平在引领中国走上危险道路 21.02.2019

当国际社会专注中国沿海地区的发展时，中国一党独大的政府正在该国西北方展示专制政权的实力。专栏作家Alexander Görlach认为，我们不该忽视这一切。

广告
Universitätsklinikum Heidelberg Bluttests bei Brustkrebs (Universitätsklinikum Heidelberg)

德国发明新血检法：通过验血查乳腺癌

在许多国家，乳腺癌都是最常见的女性癌症。乳腺癌早期筛查，如今主要依靠的是放射科医生进行检测。德国科学家现在研究出了一种新方法：不久的将来，有望通过验血来查验是否患上乳腺癌。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 