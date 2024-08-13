被扣台湾渔船部分船员获释 船长仍在押

8月13日，被扣押在福建的4名船员先是搭乘中国大陆方面的船只，随后在台海中线换乘到一条台湾渔船上返回澎湖。这艘台湾渔船7月初在福建泉州市海域被中国海警扣押，理由是违反了伏季休渔令。台湾方面则表示中方应务实处理两岸传统共同渔场的事务。

（德国之声中文网）据台湾中央社报导，7月初遭中国海警强制登检扣押的澎湖渔船"大进满88号"，船上1位台籍与3名印尼籍船员已于13日上午获释，从福建围头港被护送至台海中线，接着由另一艘台湾渔船接驳返回澎湖。不过，船长和船只仍被留置，"因涉法律问题，尚待走完法律程序"。

此案主要协调者为台湾前立委林炳坤、澎湖前副议长陈双全等人；12日，他们在泉州探视遭留置的船长等人，并会见福建省台办三通处长李忠惠。中国同意先释放船员，但船长可能须待裁罚确定后才能获释，目前尚不清楚具体时程。

中国海警局及国台办发言人朱凤莲表示，4位获释船员"违法情节轻微，不予追究刑事责任"，但另一位涉案人员"仍在进一步调查中"。

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此案发生时，正值中国单方面宣告的"伏季休渔期"，一般认为该船是因违规越界捕捞而遭扣押。台湾渔业署主张，靠近金门、位于中国领海之内的该水域是两岸渔民共同作业的"传统渔场"，中方应"务实处理"。

今年5月中旬，中国发布"海警3号令"，赋予中国海警可登检、扣押涉嫌非法进入中国领海的外国船只与人员，能未经审判拘留涉嫌非法侵入者最多60日；台湾政府指出，自此新规实施之后，中国海警"在各处生事状况变多，动作变大"，而且"异于以往，在伏季休渔期间，全面强势执法"。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳向德国之声指出，这显示北京欲以海警执法，巩固对台海的"管辖权"。

此外，今年2月两名中国大陆渔民驾驶一艘未注册快艇在金门海域被台湾海巡船追捕，快艇倾覆导致两名渔民不幸身亡，此案加剧了两岸紧张局势。之后，北京方面加大了在金厦水域的海警巡逻力度，金门附近的一艘台湾旅游船还遭到登船临检，引发台北方面的抗议。

包围台湾外岛的中国渔船 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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