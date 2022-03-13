被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家

艺人纷纷取消在俄罗斯的音乐会

摇滚歌手尼克·凯夫（Nick Cave）取消了计划夏季举行的在俄罗斯的巡回演出。他说："乌克兰，我们与你站在一起，与所有反对这一残暴行为的俄罗斯人站在一起。”弗朗茨·费迪南德（Franz Ferdinand）、杀手乐队、伊基·波普（Iggy Pop）和绿日乐队也取消了在俄罗斯的演出。俄罗斯流行说唱歌手奥克美龙（Oxxxymiron）加入这一行列并呼吁开展反战运动。