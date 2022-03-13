被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家

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从欧洲歌唱大赛到迪斯尼，再到戛纳电影节，欧美文化领域对俄罗斯入侵乌克兰做出了反应。撤档、闭馆、取消演出，战争瞬间摧毁了世间一切美好的东西。
戛纳电影节于3月1日宣布， "不欢迎俄罗斯官方代表团 "或与该国政府有关的人。一些电影节也做出了类似的反应，包括格拉斯哥和斯德哥尔摩电影节。洛迦诺电影节宣布不会加入抵制行动，威尼斯电影节将免费放映一部关于2014年顿巴斯地区冲突的电影。
俄罗斯入侵乌克兰后，迪士尼一开始是宣布不再在俄罗斯影院上映电影，而后又宣布停止其在俄罗斯的所有活动，包括关闭电视频道、停止电视内容营销、停止授权以及游戏发行。在一份声明中，迪士尼表示，鉴于 "对乌克兰的无情攻击和不断升级的人道主义危机"而正在采取这些措施。
欧洲歌唱大赛组织者欧洲广播联盟（EBU）2月25日表示，“鉴于乌克兰前所未有的危机，让俄罗斯作品参加今年的比赛会使比赛变得不光彩。" 乌克兰民间说唱乐队Kalush Orchestra（图）有望在比赛中获胜。
伦敦皇家歌剧院已经取消了莫斯科大剧院芭蕾舞团的夏季演出。大都会歌剧院与大剧院联合编排的《罗恩格林》也将受到纽约歌剧院决定与俄罗斯国家支持的艺术家切断关系的影响。莫斯科大剧院院长弗拉基米尔·乌林（Vladimir Urin）迄今仍是普京的拥护者，但他也是反对战争的公开信签署者之一。
许多俄罗斯艺术家都谴责了这场战争。但是，尽管慕尼黑爱乐乐团发出了公开表态的最后通牒，明星指挥家瓦列里·捷杰耶夫（Valery Gergiev）仍然对他的友人普京领导的战争保持沉默。3月1日，慕尼黑爱乐乐团继而解雇了这位受欢迎的首席指挥。他在欧美的众多音乐会也被取消了。
纽约大都会歌剧院和柏林国家歌剧院已暂停与俄罗斯歌剧明星安娜·奈瑞贝科（Anna Netrebko）的合作。她被要求 "摒弃对普京的公开支持"，但却拒绝这样做。大都会歌剧院院长彼得·盖尔布（Peter Gelb）说，“安娜是大都会歌剧院历史上最伟大的歌唱演员之一，但因普京在乌克兰杀害无辜者，这件事没办法继续。”
在要求文化机构将普京的盟友从董事会中除名的呼声中，许多博物馆正在切断与俄罗斯主要资助者的联系。据《纽约时报》报道，亿万富翁弗拉基米尔·波塔宁（Vladimir Potanin）已经退出古根海姆博物馆董事会，而据艺术网Artnet报道，银行巨头彼得·阿文（Petr Aven）也卸任伦敦皇家学院理事。
阿姆斯特丹拥有圣彼得堡著名的冬宫博物馆分馆。此前它从未对普京的政治行动发表过评论，但 "随着俄罗斯军队入侵乌克兰”，该馆3月3日表示，这“已经越过了一个界限。战争摧毁了一切，甚至是30年的合作。"他们也将关闭目前举行的"俄罗斯前卫艺术展"。
抵制俄罗斯的并不总是活动的组织者。俄罗斯的艺术家和策展人就主动宣布退出定于4月23日开幕的威尼斯双年展。他们在Instagram上表示，"俄罗斯馆将关闭"，以抗议平民被导弹杀害以及俄罗斯抗议者被镇压。
继迪士尼之后，华纳兄弟、索尼、派拉蒙影业和环球影业都决定停止在俄罗斯电影院上映电影。《蝙蝠侠》原本定于3月4日在该国上映。其他受该决定影响的影片包括迪士尼的皮克斯动画片《变红》，派拉蒙的 《迷失之城》和 《刺猬索尼克2》以及漫威电影《莫比亚斯》。
摇滚歌手尼克·凯夫（Nick Cave）取消了计划夏季举行的在俄罗斯的巡回演出。他说："乌克兰，我们与你站在一起，与所有反对这一残暴行为的俄罗斯人站在一起。”弗朗茨·费迪南德（Franz Ferdinand）、杀手乐队、伊基·波普（Iggy Pop）和绿日乐队也取消了在俄罗斯的演出。俄罗斯流行说唱歌手奥克美龙（Oxxxymiron）加入这一行列并呼吁开展反战运动。
有评论认为，俄罗斯入侵乌克兰之初，中国改变俄乌两边兼顾之立场，转而偏向俄罗斯的方向发展。不过，随著乌克兰战况紧绷与国际对俄制裁接踵而至，中国对俄罗斯的支持已成为其外交难题，也影响中国对外关系。
在烏克蘭持續傳出傷亡之際，總統澤連斯基要求該國國會延長戒嚴令，而同日再傳有美國記者在烏克蘭報導時受傷送醫。此外，根據聯合國統計，目前已有超過280萬人從烏克蘭逃至鄰國。
俄羅斯13日證實對烏克蘭西部一個軍事設施發動襲擊，稱殺死多名外國傭兵並摧毀外國武器。在各界譴責其襲擊之際，俄烏代表持續會晤，並稱談判有所進展。然而，烏克蘭南部馬里烏波爾的情勢也越來越危急。
继麦当劳、星巴克、宜家家居这类国际企业宣布退出俄罗斯市场后，国际金融银行机构也迈开了逃离俄罗斯的步伐。其中的问题不光是俄罗斯的欠债如何处理？还有像德意志银行这样的“老铁”不愿意离开。
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