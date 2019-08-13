被怀疑支持“反送中” Zara急表态撇清

（德国之声中文网）国际时装连锁品牌Zara在香港的多家零售店本周一停业。当天正值香港民间号召举行罢工、罢课、罢市的"三罢"，此举引起大陆网民和媒体的注意。

香港《明报》周一的一条即时新闻用"'反逃犯例？'部分Zara分店今日暂停营业"的标题，将Zara关门与抗议运动联系起来。报道称，Zara证实港岛区和九龙区的大部分店面歇业，但没有解释原因。路透社报道指出，近来在香港，在大型示威集会活动举办地点附近，商家关门歇业是常有的事。

尽管如此，Zara的举动在大陆社交媒体上成为热门话题。在新浪微博上，"Zara声明"的关键词条下，到周二下午的阅读人数已超过3亿。很多网友对Zara的声明并不买账。有人说："有些事情不是你发个声明或者公告就能摆脱嫌疑甩锅彻底的，要看你具体做了什么，而不是自说自话。"

"如果真的有诚意表态应该上fb和ig。一群外国企业要么你就在中国诚心诚意表明态度做生意赚rmb，要是妄图干涉我国内政那么rmb再香也轮不到你捞。"还有人反思"在这种什么品牌都向我国道歉，什么品牌都发声明的时候，中国市场不是应该逆袭转卖自己的本土品牌吗？"

9月2日香港中环的罢课集会

"什么意思！？"

官媒《环球时报》在周二发表社评"Zara香港门店周一停业，什么意思？"评论提问："Zara在香港的一些门店为什么在这样的敏感时刻关店一天？舆论对此提出质疑是有理由的，Zara方面没有为迅速消除这一质疑积极采取行动，客观上已经形成"三罢"势力所期待的某种呼应。"

作者接着质问："香港有那么多国际品牌，那么多连锁店，Zara是被发现的第一家疑似迎合"三罢"动员的国际知名品牌，无论原因是什么，它客观上做了非常负面的示范。"文章还指出："Zara善意回应香港止暴制乱的努力是其应有的一份表现，它不应在这方面发出令人怀疑的信号。然而Zara的表现令人失望。"

Zara当晚在微博发表声明试图"灭火"，表示公司"从未支持罢工，也从未发表与此相关的任何言论或进行与此相关的任何行为"，并强调拥护中国领土主权的完整，一贯支持"一国两制"。Zara是西班牙Inditex集团旗下的品牌。

中国的痛点

《环球时报》还特别提到，"Zara去年曾因将港澳台标注成"国家"而在中国内地网民中引起强烈不满"。去年以来，已有一系列国际时尚品牌因同样的原因在中国"触雷"，招致中国大陆舆论指责"挑战中国领土主权"，被迫发声明澄清、表态、道歉。这些品牌包括范思哲（Versace）、蔻驰（Coach）、纪梵希（Givenchy）、Calvin Klein、施华洛世奇（Swarovski）等。

影星杨幂与范思哲解约

最集中的8月12日到13日，几乎仅在24小时之内，就有5家品牌在中国社交媒体上发表道歉，表态支持"一个中国"原则。这被一些网友戏称为"道歉日"。同时，杨幂、刘雯、易烊千玺、江疏影等一众中国明星迅速与品牌进行"切割"，大量中国网友也在社交媒体上呼吁抵制这些西方品牌。中国市场对国际时尚行业十分重要，全球奢侈品销售量的三分之一，来自中国消费者。

香港品牌战略咨询师Fox Luk Chi-Kong对英文《南华早报》表示，在涉及"一个中国"这样与意识形态相关，或香港、台湾、新疆、西藏等敏感议题时，中国易被触到"痛点"。他说，这些公司很担心产生多米诺效应，不过更紧迫的任务是，"思考如何重建品牌形象，平息愤怒的批评，安抚粉丝，并在未来建立更好的产品品质检验机制"。