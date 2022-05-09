 被困马里乌波尔钢厂的乌克兰战士向首富马斯克求援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2022

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时政风云

被困马里乌波尔钢厂的乌克兰战士向首富马斯克求援

被俄军围困在乌克兰马里乌波尔的亚速钢铁厂、拒绝向俄方投降的战斗人员目前情况危急。其中一人在推特上向马斯克求援，希望这位世界首富帮助他们撤离。此前，基辅已经表示不太可能通过军事进攻援救这些守军。

图为3月11日的马里乌波尔亚速钢铁厂。该钢铁厂目前仍处于俄罗斯的猛烈炮火之下

图为3月11日的马里乌波尔亚速钢铁厂。该钢铁厂目前仍处于俄罗斯的猛烈炮火之下

（德国之声中文网）许多平民在上周从亚速钢铁厂（Azovstal）获救。但针对数百名战斗人员的撤离，俄乌双方目前仍未能达成协议，其中一些人还受了伤。

“人们说你来自另一个星球，教人们相信事在人为”，乌克兰海军陆战队指挥官沃利纳（Serhiy Volina）在推特上写道。他表示，正面临“几乎不可能幸存”的处境，“请帮助我们离开亚速钢铁厂到一个调解国。如果你不做的话，还有谁？请给我一个提示”。

世界首富马斯克拥有火箭公司SpaceX、电动汽车制造商特斯拉等多家企业，目前也在收购Twitter。截至发稿，马斯克尚未对这条推特做出回复。

今年2月，当乌克兰互联网在俄罗斯入侵后中断时，马斯克回应了一位乌克兰政府官员寻求帮助的推特。马斯克当时表示，SpaceX的Starlink卫星宽带服务在乌克兰可用，并向该国发送更多终端。

“投降不是选项”

乌克兰官员说，在亚速钢铁厂的许多地下隧道里还有大约1000名战斗人员在坚守，其中数百人受了重伤，需要紧急撤离。俄罗斯方面则称有2500人藏身于该钢铁厂，包括乌方战斗人员和外国雇佣兵。

两个多月来，乌克兰东南部港口城市马里乌波尔一直被俄罗斯军队围困。这里的战斗人员既包括乌克兰军人，也有民族主义武装。

今年4月在经过近两个月的包围和轰炸后，俄罗斯宣布控制了位于亚速海之滨的这个港口城市。不过，一部分乌克兰方面的战斗人员退守该市建于苏联时期的亚速钢铁厂内，继续抵抗。目前，该钢铁厂仍处于俄罗斯的猛烈炮火之下。被围困钢铁厂内的乌克兰守军多次表示拒绝投降，称“投降不是选项”。

马里乌波尔位于2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛和同年被亲俄分离武装占据的顿巴斯地区之间，处在连接上述两个俄方控制地区的关键位置，可用以阻断乌克兰出口运输。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前忙碌的港口

    这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的港口

    在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前充满欢笑的公园

    这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的公园

    从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前人来人往的歌剧院

    这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的歌剧院

    今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前正常运作的钢铁厂

    亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的钢铁厂

    而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战前生气蓬勃的住宅区

    这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟

    战后的住宅区

    现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。

    作者: Greta Hamann


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副总参谋长霍罗莫夫（Olexiy Hromov）说，“这需要相当数量的部队，因为乌克兰军队距离马里乌波尔150至200公里。此外，俄军在此期间已经建立了强大的防御体系，这样的行动会造成很多伤亡”。

(德新社，路透社)

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