被困马里乌波尔钢厂的乌克兰战士向首富马斯克求援

被俄军围困在乌克兰马里乌波尔的亚速钢铁厂、拒绝向俄方投降的战斗人员目前情况危急。其中一人在推特上向马斯克求援，希望这位世界首富帮助他们撤离。此前，基辅已经表示不太可能通过军事进攻援救这些守军。
（德国之声中文网）许多平民在上周从亚速钢铁厂（Azovstal）获救。但针对数百名战斗人员的撤离，俄乌双方目前仍未能达成协议，其中一些人还受了伤。
“人们说你来自另一个星球，教人们相信事在人为”，乌克兰海军陆战队指挥官沃利纳（Serhiy Volina）在推特上写道。他表示，正面临“几乎不可能幸存”的处境，“请帮助我们离开亚速钢铁厂到一个调解国。如果你不做的话，还有谁？请给我一个提示”。
世界首富马斯克拥有火箭公司SpaceX、电动汽车制造商特斯拉等多家企业，目前也在收购Twitter。截至发稿，马斯克尚未对这条推特做出回复。
今年2月，当乌克兰互联网在俄罗斯入侵后中断时，马斯克回应了一位乌克兰政府官员寻求帮助的推特。马斯克当时表示，SpaceX的Starlink卫星宽带服务在乌克兰可用，并向该国发送更多终端。
乌克兰官员说，在亚速钢铁厂的许多地下隧道里还有大约1000名战斗人员在坚守，其中数百人受了重伤，需要紧急撤离。俄罗斯方面则称有2500人藏身于该钢铁厂，包括乌方战斗人员和外国雇佣兵。
两个多月来，乌克兰东南部港口城市马里乌波尔一直被俄罗斯军队围困。这里的战斗人员既包括乌克兰军人，也有民族主义武装。
今年4月在经过近两个月的包围和轰炸后，俄罗斯宣布控制了位于亚速海之滨的这个港口城市。不过，一部分乌克兰方面的战斗人员退守该市建于苏联时期的亚速钢铁厂内，继续抵抗。目前，该钢铁厂仍处于俄罗斯的猛烈炮火之下。被围困钢铁厂内的乌克兰守军多次表示拒绝投降，称“投降不是选项”。
马里乌波尔位于2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛和同年被亲俄分离武装占据的顿巴斯地区之间，处在连接上述两个俄方控制地区的关键位置，可用以阻断乌克兰出口运输。
乌克兰总统泽连斯基在上周日承认，乌军没有足够军事手段来解救对马里乌波尔的围困。
乌克兰军方领导层在周三（5月11日）再次表示，收复马里乌波尔要动用大量军力，这会付出很大代价。
副总参谋长霍罗莫夫（Olexiy Hromov）说，“这需要相当数量的部队，因为乌克兰军队距离马里乌波尔150至200公里。此外，俄军在此期间已经建立了强大的防御体系，这样的行动会造成很多伤亡”。
(德新社，路透社)
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经过近两个月的围城战斗，俄罗斯总统普京宣布”解放“了乌克兰南部海港城市马里乌波尔，下令放弃强攻乌军仍未撤出的亚速钢铁厂，缩小包围圈，不让一只苍蝇飞出来。