 被困岩洞2周 泰国少年获救 | 科技环境 | DW | 08.07.2018

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科技环境

被困岩洞2周 泰国少年获救

多天被围困在岩洞里的12名泰国少年和他们的足球教练中，已有多人被营救出洞口。这场极为复杂的技术战、体力战与精神战有望获得胜利。

Thailand Höhle | Rettungsaktion Jugendliche (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

获救少年上了等候在洞口的救护车

（德国之声中文网）数天来，复杂的营救行动在紧张地进行中，周五，一名退役的潜水员在营救返回途中，因出现缺氧而死亡。周日，18名运动潜水员参加了营救行动。这个被称为"睡美人"的岩洞很深，长达数公里，有的地段被水淹没，只能靠潜水向前移动。周日，12名足球少年中，已经有多人成功离开了"睡美人"，重新获得了自由。

过去数天里，被困的青少年都接受了潜水或其它训练。营救行动开始后，两名潜水员护送一名被困少年出洞，一个接着一个，直到所有人都被救出岩洞。

营救行动的危险程度极高，即便是有经验的潜水员从洞口到达被困地点也需要5、6小时，而被困的人们已在洞里待了近两个星期。最近数天以来，泰国抢险机构不间断地从洞里抽水，但天气预报说，未来数天将再降大雨，洞里的水位还要提高，被淹没的部分还要增多，因此营救行动将比现在更难。

Thailand Höhle | Rettungsaktion Jugendliche (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

泰国军方出动参与营救被困少年的行动

今年6月23日，这个由25岁的足球教练率领的少年足球队在岩洞里失踪。据信他们进洞时天气干燥，进洞后因突降暴雨而归路被阻，只有再往深处走，一直到被困在那里。7月2日，搜救人员在离洞口4公里的地方发现了失踪的13人。

过去几天，营救人员为孩子们送去了4个月所需的食品。泰国的雨季还要持续4个月，而只有在雨季之后，洞内的水位才能下降，那时被困者甚至可以徒步走出洞口。

周六至周日夜间，泰国政府清理了岩洞入口处的媒体营地。那里一度聚集着超过1000家泰国以及外国的媒体单位。

 

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