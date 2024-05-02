被囚作家排名 中国仍霸榜 以色列首入围

5月1日，美国笔会发布了本年度的全球自由写作指数：2023年，在纳入统计的33个国家中，总共有339名作家身陷囹圄，比上一年猛增了62人。其中，中国连续第五年排名第一，以色列则首度入围前十。

（德国之声中文网）根据美国笔会(PEN)的统计，2023年，中国总共囚禁了107名作家，位列全球第一。排名其后的则是伊朗（49人）、沙特阿拉伯（19人）、越南（19人）、以色列及被占巴勒斯坦领土（17人）、白俄罗斯（16人）、俄罗斯（16人）、土耳其（14人）、缅甸（12人）、厄立特里亚（7人）。

该机构的数据来源是2023年的新闻报道以及作家的社交媒体认证账号，纳入统计范围的是被拘捕时间超过48小时的作家。按照此统计方法，美国笔会总共录得分布在33个国家的339名被囚作家。此外，该组织还认为至少有分布在88个国家的923名作家面临各种威胁。

美国笔会/芭比写作自由中心(PEN/Barbey Freedom to Write Center)主任格恩霍尔茨(Liesl Gerntholtz)在声明中表示，尤其是在战争冲突时期，“专制政权、侵占者、民主倒退国家认识到作家在鼓励批判性思维、跨越国界与不同人民构建团结、激发对更美好世界之愿景方面发挥的关键作用。”格恩霍尔茨还说，囚禁作家不仅仅是压制了一个人的声音，“而是对每个人的言论自由和人权的侵犯”；“侵犯言论自由也常常导致其他方面人权的恶化，从而为专制国家扼杀人权扫除障碍。这就是为什么我们必须大声反对囚禁作家、噤声作家的原因。”

中国的被囚作家数量连续五年位于榜首 图像来源: Wang Zhao/AFP/Getty Images

美国笔会从五年前开始统计这项数据，中国的被囚作家数量始终位于榜首，今年更是首度突破100人。其中50人是在网络上发表政治、经济相关言论且表达支持民主观点的“网络评论者”。此类案件往往套用“寻衅滋事”等模棱两可的罪名。此外，还有若干名维吾尔作家因“分裂国家”罪名被捕。一些香港作家也从2023年开始面临“国家安全”审判。

伊朗以49名被囚作家排名第二，其中有15人为女性，为女作家被捕数量最多的国家。许多人被捕的原因是发表支持女性权利的言论，抨击强制头巾令等歧视性法律。

在排名第三的沙特阿拉伯，一些社交媒体用户因发布有关失业问题的言论而被判处长期监禁，同样身陷囹圄还有若干名更新维基百科页面的网民。在并列第三的越南，当局则经常使用过于宽泛的立法来压制言论、监控社媒平台、打压不同政见者。

值得注意的是，以色列的被囚作家数量快速蹿升到第5位，2023年总共有17人被囚，其中14名是去年10月7日后被捕的巴勒斯坦作家。这些作家大多来自被以色列非法侵占的约旦河西岸地区。通常，以色列当局不会给出这些作家被捕的原因。在其他一些案例中，以色列还将目标对准记者、作家、网络评论员、音乐人的网络言论。

美国笔会在声明中表示，随着地缘政治局势持续变化，专制倾向正在蔓延到曾被认为开放的国家。“我们预计言论自由以及作家将在更多国家中日益面临威胁。”

同样排名蹿升迅速的还有位列第六的俄罗斯，2023年共有16名入狱作家，其中11人是因发表反战言论。俄罗斯当局往往指控他们是“外国代理人”。

（综合报道）

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