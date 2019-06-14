被取消贸易特权后 印度对美反制

（德国之声中文网）自周日（6月16日）起，印度对28种进口美国产品征收更高关税，这些产品包括杏仁、苹果、核桃等。此举乃是回应美国政府本月取消了印度享有的一些贸易特权。

自6月5日起，美国总统特朗普取消了印度在"普遍化关税优惠措施"（GSP）机制下的贸易特权。印度是该机制最大的受惠国，可免关税出口价值56亿美元的产品。

印度称美国此举"令人遗憾"，并将捍卫本国利益。

新德里如今的报复措施获奖对美国的农产品出口造成冲击。美国农业部数据显示，印度是美国杏仁最大的买家，2018年的购买量占美国杏仁出口的一半以上，价值5.43亿美元。印度也是美国苹果的第二大买主，2018年的进口量价值1.56亿美元。

预计美印之间的贸易紧张将加剧。6月28-29日，印度总理莫迪将与特朗普在日本G20峰会期间会晤。

美国国务卿蓬佩奥预期本月将访印。他本周表示，美国愿与印度通过对话解决贸易分歧，让美国公司在印度有更大的市场准入权。

"高关税国家"？

过去10年，印美贸易飞速增长，2018年达1421亿美元。两国双边关系紧密，但华盛顿也长期指责印度是"高关税国家"，限制外国企业进入巨大的印度市场。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 我们赢了 特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 被“遗忘”的人 为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 萝卜加大棒 ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 并不是每个人都能完全看懂 ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普做了家庭作业 ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “中国不应该报复！” 特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “瞌睡虫拜登” 特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普坚信 ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！” 作者: 任琛



美国贸易官员也指责新德里设置广泛的贸易壁垒、对美国商业造成严重的消极影响。这导致美国与印度的巨额贸易逆差，2017年达273亿美元。

此外，新德里在电子商务、数据本地化储存方面的新规也令华盛顿不满，对亚马逊、沃尔玛、万事达及Visa信用卡公司带来冲击。

特朗普政府此前对从印度进口的钢征收25%关税，对铝征收10%关税。由于华盛顿拒绝对印度免征钢铝关税，印度去年6月宣布将对一系列美国产品征收高达120%的关税。

然而，随着两国贸易谈判的进行，新德里屡屡推迟关税的落实。

苗子/李鱼（路透社、德新社）