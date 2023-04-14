被卡在窨井盖上心烦意乱的红松鼠

（德国之声中文网）德国多特蒙德市，一位过路的女人发现一只红松鼠卡在窨井盖的孔洞中，她试图帮助它脱险，然而无济于事。于是她拨打了紧急求救电话。消防队员迅速赶到，然后发现他们面对着一场艰难的救援行动。

消防部门在一份声明中说，这只松鼠在困境中变得如此心烦意乱，以至于它试图咬它的救命恩人。

"救援它的女士很快意识到需要进一步的帮助。"声明说道，"她用围巾盖住这只动物，让它平静下来，然后打电话给消防部门求助。"

匆匆赶来的消防队员掀开井盖，小心翼翼地试图将受惊的动物从井盖的孔中救出。"然而，事实证明这很复杂，因为松鼠不肯合作。"消防部门说。"不过，消防员最后成功解救了这只动物。它没有受伤，径直从旁边的树上消失了。"

这是四年前的那只松鼠吗？

这不是多特蒙德的消防员第一次从窨井盖中救出受困的松鼠。

2019 年，他们也曾被紧急电话呼救，前往处理同类事件。当时，一个兽医小组还被请到现场，给那只松鼠注册镇静剂并治疗它受的轻伤。消防部门周一（4月10日）表示："无法证实这是不是四年前从同样的困境中解救出来的同一只松鼠。"

2019 年2月，在德国本斯海姆镇，一只下水道老鼠大概过冬的脂肪准备得有点太充分了，肥嘟嘟地被卡在窨井盖的孔洞里。所幸这并非是专门为它设置的捕鼠器，消防员接到求助电话之后及时赶到，将它解救出来。

（综合报道）

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