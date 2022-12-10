被动房 - 21世纪的环保建筑

世界上最大的被动式住宅群

在海德堡，一整个城区均按照被动式住宅方式建成。首批居民于 2012 年迁入，主火车站附近的住宅建造于 2022 年完成，共有 7000 人住在这里，以及几乎同样多的人在此工作。它是目前世界上最大的被动式建筑群，也是中国建造大型被动式住宅工程的范例。