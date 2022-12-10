被动房 - 21世纪的环保建筑

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住宅楼房迄今为止都是使用化石能源取暖、做饭，维持日常生活。但这并不是一成不变的定律。如今，逆流而上的被动环保房大有成为主流之势。
房屋隔热效果非常好；大块、高品质的玻璃窗可令更多太阳能进入屋内；通过空气源热泵采暖；屋顶太阳能系统发电以供生活所需。自 2000 年以来，弗莱堡这个住宅小区一直是世界各地建筑师的膜拜圣地。
房间更明亮，空气质量更好，温度保持恒定。虽然建造“被动式住宅”（无需主动换热，冬暖夏凉）的成本要高出 5% ~ 6%，但能源成本却节省下来了。总体来说，生活质量提高，成本降低。
阿尔卑斯连锁酒店 Explorer 也开始按照被动式住宅标准建造其酒店，并节省了成本。由于良好的隔热性能，这家阿尔高（Allgäu）酒店即使在冬天也不需要额外供暖。屋顶上的太阳能系统可以满足大部分的电力需求。
与老建筑相比，“被动式住宅”只需要大约十分之一的能源，与普通新建筑相比大约五分之一。这些属于芬兰社会住房公司的房屋隔热效果特别好。窗户有四层玻璃。
这座拥有三套公寓的零耗能住宅是美国费城首批“被动式住宅”之一，被认为是社会住房节能的典范，也使得低能源成本生活成为可能——即使对于较贫困的租户也是如此。
世界上第一座被动式办公大楼已成为勾勒维也纳天际线的一部分。在奥地利和德国，大量的专业知识和技术、成本节约和气候保护均在推动“被动式建筑”的实施。全世界大约有 5 万座被动式房屋，其中一半以上位于奥地利和德国。
这座位于弗赖堡的古老高楼建于 1968 年，并于 2011 年进行了翻新。这是世界上第一座翻新的被动式高层建筑。140 套公寓的能源需求减少了 80%。
这种高效节能的建筑方式在全世界范围内引起关注。图中这位建筑师在向外国同行们解释
法兰克福老住宅区的翻新改造。该市计划将学校、幼儿园、办公楼和8万多套城市住宅改造成被动式建筑。法兰克福希望在2050年实现气候中和。
图为中德两国被动式住宅研究者们在中国哈尔滨的一个工厂模型前，该工厂模型在技术上是基于被动式建筑标准。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（ Sayyas）为被动式房屋建造窗户，是中国节能技术的先驱之一。
位于乌鲁木齐的这座被动式住宅是中国首批被动式建筑之一，于 2014 年完工。政府希望通过高效节能住宅来抑制能源需求。中国正在经历建设热潮。预计到2034 年，建筑数量将翻一番。
在海德堡，一整个城区均按照被动式住宅方式建成。首批居民于 2012 年迁入，主火车站附近的住宅建造于 2022 年完成，共有 7000 人住在这里，以及几乎同样多的人在此工作。它是目前世界上最大的被动式建筑群，也是中国建造大型被动式住宅工程的范例。
德国政府首座“零耗能”办公大楼已于2013年夏天在柏林启用。屋顶的太阳能系统为建筑提供全部所需能源。这样的房子如今仍是一种未来建筑的典范。欧盟规定从现在起，所有新建建筑都应是“近零耗能建筑”（Nearly Zero-Energy Buildings）。
康奈尔大学的万家瑞（Jeremy Wallace）是研究中国和威权政治领域的专家，他最新的著作《寻求真相和隐藏的事实》探讨了中国这样的威权政权是如何统治的。 日前，德国之声采访了万家瑞教授，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作。
德国总理肖尔茨在新年致辞中说，俄罗斯对乌克兰的战争是"对我们和我们国家的严峻考验"。他赞扬了公众在前所未有的能源危机中所做的努力，并表示德国不会被俄罗斯勒索。
中國出台防疫「新十條」後，其放開幅度與速度令部分中國民眾又驚又喜，「吹哨醫生」李文亮的微博「哭牆」也湧入大批網民留言。但極有可能伴隨而來的染疫浪潮也令不少人擔憂，中國是否一下子步子邁開太大？
继美、日等多国宣布对来自中国的旅客进行入境管控后，澳大利亚和加拿大也宣布跟进。摩洛哥则在周六发布声明禁止所有来自中国的旅客进入摩洛哥，无论其国籍为何。另外，中国今天公布的疫情数据中新增了一例来自四川的死亡病例。
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