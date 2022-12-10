 被动房 - 21世纪的环保建筑 | 所有节目 | DW | 01.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

被动房 - 21世纪的环保建筑

住宅楼房迄今为止都是使用化石能源取暖、做饭，维持日常生活。但这并不是一成不变的定律。如今，逆流而上的被动环保房大有成为主流之势。

  • 房屋隔热效果非常好；大块、高品质的玻璃窗可令更多太阳能进入屋内；通过空气源热泵采暖；屋顶太阳能系统发电以供生活所需。自 2000 年以来，弗莱堡这个住宅小区一直是世界各地建筑师的膜拜圣地。

    弗莱堡太阳能住宅区成为典范

    房屋隔热效果非常好；大块、高品质的玻璃窗可令更多太阳能进入屋内；通过空气源热泵采暖；屋顶太阳能系统发电以供生活所需。自 2000 年以来，弗莱堡这个住宅小区一直是世界各地建筑师的膜拜圣地。

  • 房间更明亮，空气质量更好，温度保持恒定。虽然建造“被动式住宅”（无需主动换热，冬暖夏凉）的成本要高出 5% ~ 6%，但能源成本却节省下来了。总体来说，生活质量提高，成本降低。

    更舒适，成本更低

    房间更明亮，空气质量更好，温度保持恒定。虽然建造“被动式住宅”（无需主动换热，冬暖夏凉）的成本要高出 5% ~ 6%，但能源成本却节省下来了。总体来说，生活质量提高，成本降低。

  • 阿尔卑斯连锁酒店 Explorer 也开始按照被动式住宅标准建造其酒店，并节省了成本。由于良好的隔热性能，这家阿尔高（Allgäu）酒店即使在冬天也不需要额外供暖。屋顶上的太阳能系统可以满足大部分的电力需求。

    连锁酒店采用被动式住宅标准

    阿尔卑斯连锁酒店 Explorer 也开始按照被动式住宅标准建造其酒店，并节省了成本。由于良好的隔热性能，这家阿尔高（Allgäu）酒店即使在冬天也不需要额外供暖。屋顶上的太阳能系统可以满足大部分的电力需求。

  • 与老建筑相比，“被动式住宅”只需要大约十分之一的能源，与普通新建筑相比大约五分之一。这些属于芬兰社会住房公司的房屋隔热效果特别好。窗户有四层玻璃。

    同样适用于冬季

    与老建筑相比，“被动式住宅”只需要大约十分之一的能源，与普通新建筑相比大约五分之一。这些属于芬兰社会住房公司的房屋隔热效果特别好。窗户有四层玻璃。

  • 这座拥有三套公寓的零耗能住宅是美国费城首批“被动式住宅”之一，被认为是社会住房节能的典范，也使得低能源成本生活成为可能——即使对于较贫困的租户也是如此。

    租户成本降低

    这座拥有三套公寓的零耗能住宅是美国费城首批“被动式住宅”之一，被认为是社会住房节能的典范，也使得低能源成本生活成为可能——即使对于较贫困的租户也是如此。

  • 世界上第一座被动式办公大楼已成为勾勒维也纳天际线的一部分。在奥地利和德国，大量的专业知识和技术、成本节约和气候保护均在推动“被动式建筑”的实施。全世界大约有 5 万座被动式房屋，其中一半以上位于奥地利和德国。

    德国和奥地利成为先驱

    世界上第一座被动式办公大楼已成为勾勒维也纳天际线的一部分。在奥地利和德国，大量的专业知识和技术、成本节约和气候保护均在推动“被动式建筑”的实施。全世界大约有 5 万座被动式房屋，其中一半以上位于奥地利和德国。

  • 这座位于弗赖堡的古老高楼建于 1968 年，并于 2011 年进行了翻新。这是世界上第一座翻新的被动式高层建筑。140 套公寓的能源需求减少了 80%。

    翻新改造是值得的

    这座位于弗赖堡的古老高楼建于 1968 年，并于 2011 年进行了翻新。这是世界上第一座翻新的被动式高层建筑。140 套公寓的能源需求减少了 80%。

  • 这种高效节能的建筑方式在全世界范围内引起关注。图中这位建筑师在向外国同行们解释 法兰克福老住宅区的翻新改造。该市计划将学校、幼儿园、办公楼和8万多套城市住宅改造成被动式建筑。法兰克福希望在2050年实现气候中和。

    全球许多国家都感兴趣

    这种高效节能的建筑方式在全世界范围内引起关注。图中这位建筑师在向外国同行们解释 法兰克福老住宅区的翻新改造。该市计划将学校、幼儿园、办公楼和8万多套城市住宅改造成被动式建筑。法兰克福希望在2050年实现气候中和。

  • 图为中德两国被动式住宅研究者们在中国哈尔滨的一个工厂模型前，该工厂模型在技术上是基于被动式建筑标准。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（ Sayyas）为被动式房屋建造窗户，是中国节能技术的先驱之一。

    中国在迎头赶上

    图为中德两国被动式住宅研究者们在中国哈尔滨的一个工厂模型前，该工厂模型在技术上是基于被动式建筑标准。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（ Sayyas）为被动式房屋建造窗户，是中国节能技术的先驱之一。

  • 位于乌鲁木齐的这座被动式住宅是中国首批被动式建筑之一，于 2014 年完工。政府希望通过高效节能住宅来抑制能源需求。中国正在经历建设热潮。预计到2034 年，建筑数量将翻一番。

    中国希望抑制能源需求

    位于乌鲁木齐的这座被动式住宅是中国首批被动式建筑之一，于 2014 年完工。政府希望通过高效节能住宅来抑制能源需求。中国正在经历建设热潮。预计到2034 年，建筑数量将翻一番。

  • 在海德堡，一整个城区均按照被动式住宅方式建成。首批居民于 2012 年迁入，主火车站附近的住宅建造于 2022 年完成，共有 7000 人住在这里，以及几乎同样多的人在此工作。它是目前世界上最大的被动式建筑群，也是中国建造大型被动式住宅工程的范例。

    世界上最大的被动式住宅群

    在海德堡，一整个城区均按照被动式住宅方式建成。首批居民于 2012 年迁入，主火车站附近的住宅建造于 2022 年完成，共有 7000 人住在这里，以及几乎同样多的人在此工作。它是目前世界上最大的被动式建筑群，也是中国建造大型被动式住宅工程的范例。

  • 德国政府首座“零耗能”办公大楼已于2013年夏天在柏林启用。屋顶的太阳能系统为建筑提供全部所需能源。这样的房子如今仍是一种未来建筑的典范。欧盟规定从现在起，所有新建建筑都应是“近零耗能建筑”（Nearly Zero-Energy Buildings）。

    欧洲模式：接近零耗能建筑

    德国政府首座“零耗能”办公大楼已于2013年夏天在柏林启用。屋顶的太阳能系统为建筑提供全部所需能源。这样的房子如今仍是一种未来建筑的典范。欧盟规定从现在起，所有新建建筑都应是“近零耗能建筑”（Nearly Zero-Energy Buildings）。


  • 房屋隔热效果非常好；大块、高品质的玻璃窗可令更多太阳能进入屋内；通过空气源热泵采暖；屋顶太阳能系统发电以供生活所需。自 2000 年以来，弗莱堡这个住宅小区一直是世界各地建筑师的膜拜圣地。

    弗莱堡太阳能住宅区成为典范

    房屋隔热效果非常好；大块、高品质的玻璃窗可令更多太阳能进入屋内；通过空气源热泵采暖；屋顶太阳能系统发电以供生活所需。自 2000 年以来，弗莱堡这个住宅小区一直是世界各地建筑师的膜拜圣地。

  • 房间更明亮，空气质量更好，温度保持恒定。虽然建造“被动式住宅”（无需主动换热，冬暖夏凉）的成本要高出 5% ~ 6%，但能源成本却节省下来了。总体来说，生活质量提高，成本降低。

    更舒适，成本更低

    房间更明亮，空气质量更好，温度保持恒定。虽然建造“被动式住宅”（无需主动换热，冬暖夏凉）的成本要高出 5% ~ 6%，但能源成本却节省下来了。总体来说，生活质量提高，成本降低。

  • 阿尔卑斯连锁酒店 Explorer 也开始按照被动式住宅标准建造其酒店，并节省了成本。由于良好的隔热性能，这家阿尔高（Allgäu）酒店即使在冬天也不需要额外供暖。屋顶上的太阳能系统可以满足大部分的电力需求。

    连锁酒店采用被动式住宅标准

    阿尔卑斯连锁酒店 Explorer 也开始按照被动式住宅标准建造其酒店，并节省了成本。由于良好的隔热性能，这家阿尔高（Allgäu）酒店即使在冬天也不需要额外供暖。屋顶上的太阳能系统可以满足大部分的电力需求。

  • 与老建筑相比，“被动式住宅”只需要大约十分之一的能源，与普通新建筑相比大约五分之一。这些属于芬兰社会住房公司的房屋隔热效果特别好。窗户有四层玻璃。

    同样适用于冬季

    与老建筑相比，“被动式住宅”只需要大约十分之一的能源，与普通新建筑相比大约五分之一。这些属于芬兰社会住房公司的房屋隔热效果特别好。窗户有四层玻璃。

  • 这座拥有三套公寓的零耗能住宅是美国费城首批“被动式住宅”之一，被认为是社会住房节能的典范，也使得低能源成本生活成为可能——即使对于较贫困的租户也是如此。

    租户成本降低

    这座拥有三套公寓的零耗能住宅是美国费城首批“被动式住宅”之一，被认为是社会住房节能的典范，也使得低能源成本生活成为可能——即使对于较贫困的租户也是如此。

  • 世界上第一座被动式办公大楼已成为勾勒维也纳天际线的一部分。在奥地利和德国，大量的专业知识和技术、成本节约和气候保护均在推动“被动式建筑”的实施。全世界大约有 5 万座被动式房屋，其中一半以上位于奥地利和德国。

    德国和奥地利成为先驱

    世界上第一座被动式办公大楼已成为勾勒维也纳天际线的一部分。在奥地利和德国，大量的专业知识和技术、成本节约和气候保护均在推动“被动式建筑”的实施。全世界大约有 5 万座被动式房屋，其中一半以上位于奥地利和德国。

  • 这座位于弗赖堡的古老高楼建于 1968 年，并于 2011 年进行了翻新。这是世界上第一座翻新的被动式高层建筑。140 套公寓的能源需求减少了 80%。

    翻新改造是值得的

    这座位于弗赖堡的古老高楼建于 1968 年，并于 2011 年进行了翻新。这是世界上第一座翻新的被动式高层建筑。140 套公寓的能源需求减少了 80%。

  • 这种高效节能的建筑方式在全世界范围内引起关注。图中这位建筑师在向外国同行们解释 法兰克福老住宅区的翻新改造。该市计划将学校、幼儿园、办公楼和8万多套城市住宅改造成被动式建筑。法兰克福希望在2050年实现气候中和。

    全球许多国家都感兴趣

    这种高效节能的建筑方式在全世界范围内引起关注。图中这位建筑师在向外国同行们解释 法兰克福老住宅区的翻新改造。该市计划将学校、幼儿园、办公楼和8万多套城市住宅改造成被动式建筑。法兰克福希望在2050年实现气候中和。

  • 图为中德两国被动式住宅研究者们在中国哈尔滨的一个工厂模型前，该工厂模型在技术上是基于被动式建筑标准。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（ Sayyas）为被动式房屋建造窗户，是中国节能技术的先驱之一。

    中国在迎头赶上

    图为中德两国被动式住宅研究者们在中国哈尔滨的一个工厂模型前，该工厂模型在技术上是基于被动式建筑标准。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（ Sayyas）为被动式房屋建造窗户，是中国节能技术的先驱之一。

  • 位于乌鲁木齐的这座被动式住宅是中国首批被动式建筑之一，于 2014 年完工。政府希望通过高效节能住宅来抑制能源需求。中国正在经历建设热潮。预计到2034 年，建筑数量将翻一番。

    中国希望抑制能源需求

    位于乌鲁木齐的这座被动式住宅是中国首批被动式建筑之一，于 2014 年完工。政府希望通过高效节能住宅来抑制能源需求。中国正在经历建设热潮。预计到2034 年，建筑数量将翻一番。

  • 在海德堡，一整个城区均按照被动式住宅方式建成。首批居民于 2012 年迁入，主火车站附近的住宅建造于 2022 年完成，共有 7000 人住在这里，以及几乎同样多的人在此工作。它是目前世界上最大的被动式建筑群，也是中国建造大型被动式住宅工程的范例。

    世界上最大的被动式住宅群

    在海德堡，一整个城区均按照被动式住宅方式建成。首批居民于 2012 年迁入，主火车站附近的住宅建造于 2022 年完成，共有 7000 人住在这里，以及几乎同样多的人在此工作。它是目前世界上最大的被动式建筑群，也是中国建造大型被动式住宅工程的范例。

  • 德国政府首座“零耗能”办公大楼已于2013年夏天在柏林启用。屋顶的太阳能系统为建筑提供全部所需能源。这样的房子如今仍是一种未来建筑的典范。欧盟规定从现在起，所有新建建筑都应是“近零耗能建筑”（Nearly Zero-Energy Buildings）。

    欧洲模式：接近零耗能建筑

    德国政府首座“零耗能”办公大楼已于2013年夏天在柏林启用。屋顶的太阳能系统为建筑提供全部所需能源。这样的房子如今仍是一种未来建筑的典范。欧盟规定从现在起，所有新建建筑都应是“近零耗能建筑”（Nearly Zero-Energy Buildings）。


多媒体中心更多内容

102-jährige Lubov Yarosh aus dem ukrainischen Dorf Khodorkiv bei Zhytomyr.

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争 10.12.2022

這位深具影響力的德國建築大師11月30日逝世於漢堡，享壽87歲。1965年，馮·格康（Meinhard von Gerkan）與其夥伴成立了gmp建築師事務所（Gerkan, Marg und Partner），發展至今已有超過300名員工，在世界多地設有辦公室。當年令馮·格康打響國際名號的，正是1965年至1975年建造的柏林泰格爾機場。

德國建築大師馮・格康逝世 02.12.2022

中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻

中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻 13.11.2021

台灣和國際企業對於過度依賴中國經濟以及兩岸軍事衝突風險感到擔憂。隨著中國領導人習近平邁入第三個任期，中國市場的可預測性和可靠性都在降低。

台商對中國市場憂心忡忡 11.11.2022

相关文章

Zwei Flaggen symbolisieren die Beziehungen zwischen China und den USA. (Themenbild, Symbolbild)

专访：中美关系的和与不同 11.12.2022

康奈尔大学的万家瑞（Jeremy Wallace）是研究中国和威权政治领域的专家，他最新的著作《寻求真相和隐藏的事实》探讨了中国这样的威权政权是如何统治的。 日前，德国之声采访了万家瑞教授，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作。

SPERRFRIST BEACHTEN | Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt bei der Aufzeichnung der Neujahrsansprache im Kanzleramt. SPERRFRISTEN: Zeitungen: Frei für Samstagszeitungen, 31. Dezember 2022. Agenturen: Frei nach Veröffentlichung unter Angabe der Sperrfrist: 31. Dezember 2022, 00:00 Uhr +++ dpa-Bildfunk +++

肖尔茨新年致辞：凝聚力是德国最大的资产 31.12.2022

德国总理肖尔茨在新年致辞中说，俄罗斯对乌克兰的战争是"对我们和我们国家的严峻考验"。他赞扬了公众在前所未有的能源危机中所做的努力，并表示德国不会被俄罗斯勒索。

BEIJING, CHINA - DECEMBER 03: Epidemic control workers wear PPE as they walk by the Huangsi Temple on their way to perform nucleic acid tests on people under lockdown or health monitoring for COVID-19 on December 3, 2022 in Beijing, China. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

中國防疫「新十條」：專家和輿論怎麼看？ 08.12.2022

中國出台防疫「新十條」後，其放開幅度與速度令部分中國民眾又驚又喜，「吹哨醫生」李文亮的微博「哭牆」也湧入大批網民留言。但極有可能伴隨而來的染疫浪潮也令不少人擔憂，中國是否一下子步子邁開太大？

Passengers wearing face masks wait to board a train at a railway station in Shanghai on Dec. 12, 2022, as China faces new challenges after relaxing its zero-COVID policy. (Kyodo)

摩洛哥禁中国旅客入境 四川新增一名新冠死亡病例 01.01.2023

继美、日等多国宣布对来自中国的旅客进行入境管控后，澳大利亚和加拿大也宣布跟进。摩洛哥则在周六发布声明禁止所有来自中国的旅客进入摩洛哥，无论其国籍为何。另外，中国今天公布的疫情数据中新增了一例来自四川的死亡病例。