被剔出“白色清单”日韩贸易摩擦升级

（德国之声中文网）日本和韩国之间的贸易纷争有激化之势。日本政府周五（8月2日）决定，将韩国从贸易"白色清单"中除名。所谓"白色清单"，是日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单，被列入国享受贸易优惠待遇，并允许进口可用于军事用途的产品。

日本经济产业大臣世耕弘成宣布，相关措施将于8月28日开始生效。由此，日韩间有关日本进行出口检查的争议加剧。专家担心，这一摩擦会对全球供货链产生难以预料的影响。

韩国对日本的决定立即做出严厉批评。韩国总统府发言人高旼廷（Ko Min-jung）表示，韩国政府将对日本的不公平措施作出坚决回应。韩国总统文在寅当天召集内阁紧急会议磋商对策。

根据日本政府做出的决定，东京将对所有对韩高科技产品出口实施个案审查。日本企业出口某些特定材料，须每次单独申请出口许可证。涉及产品包括用于芯片生产的涂料。受到影响的韩国企业主要有生产芯片的三星、SK Hynix以及液晶屏幕生产商LG。

韩国指出，日本这样做是出于政治动机。其背景是有关日本殖民时期（1910-1945年）朝鲜强制劳工赔偿的争议。韩国最高法院去年分别对三菱重工和新日本制铁公司（Nippon Steel）做出裁决， 责令其向强迫劳工受害者支付赔偿金。

日本方面则表示，做出最新决定的原因是相互间的信任被破坏。本周四，日韩外长曾举行会谈，但双方立场未能取得接近。日本经济产业省大臣世耕弘成周五表示，相信新的举措既不会对日韩贸易和双边关系，也不会对日本企业造成负面影响。日本政府一位发言人还表示，并不认为有关措施会影响到全球供货链的运作。

叶宣/凝炼（德新社）