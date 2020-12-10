被制裁中国高官在驻华美国商会演讲

（德国之声中文网）在中美关系仍然非常紧张的情况下，中国一名最近被美国制裁的高官于周四（12月10日）在北京的中国美国商会晚宴上发言。路透社记者听了发言的录音。

这名中国高官是全国人大常委会副委员长王晨，因为人大常委会授权香港政府取消了香港立法会四名反对派议员的资格，周一，14名副委员长被美国列入制裁名单。

在周四的晚宴前几个小时，中国宣布对在涉港问题上"表现恶劣、负有主要责任的"美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。同时，中方决定取消美方持外交护照人员临时访问香港、澳门免签待遇。

王晨是习近平领导的中共中央政治局委员25人之一，也是全国人大常委会副委员长。全国人大是中国的橡皮图章议会，其常委会于今年6月通过了香港国安法。

路透社记者周五向代表美国在华主要企业的中国美国商会发出采访请求，没有立即得到回应。中国外交部和美国驻北京大使馆也没有立即回应置评请求。

目前尚不清楚为什么与该商会没有直接工作关系的王晨会被邀请在这次活动中演讲。去年晚宴的中国政府代表是主管商贸的副总理胡春华。

根据路透社记者听到的录音，王晨在晚宴演讲中没有提及美国的制裁和中国的对等制裁。

尽管两国关系被普遍认为处于40年来的最低点，但是王晨在演讲中重申，中国的对美政策仍然是 "一贯的、稳定的"，中美关系的 "基本性质 "仍然是 "互利共赢"。

他表示，希望两国能够恢复对话，"回到正常轨道"，重建信任。

他还敦促中国美国商会为促进两国关系稳定作出贡献。

张平/ 叶宣 （路透社）

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