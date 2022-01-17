被出卖的安妮？争议调查结果出版取消

（德国之声中文网）以FBI前调查员潘科可（Vince Pankoke）为首的由20人组成一个的"悬案组"团队（Cold Case Team）用了5年时间调查得出结果，认为导致安妮·弗兰克一家1944年被盖世太保逮捕的是犹太公证律师范登贝格（Arnold van den Bergh）。调查者相信，这位律师为了保全自己和家人，向德国占领者提供了一份隐藏在阿姆斯特丹的犹太人名单。

女作家罗丝玛丽·沙利文（Rosemary Sullivan）在一本名为《出卖安妮·弗兰克》的书中，总结性地引用了上述结果，将有关论点当作已经得到证实的事实。该书在今年1月出版了英文版和荷兰文版。其实在"悬案组"公布调查结果后，立刻就有历史学家对其表达了怀疑和批评。荷兰出版社Ambo/Anthos已经暂停了该书的重印。

指控"站不住脚"

阿姆斯特丹大学犹太历史教授巴特·沃莱特（Bart Wallet）等6位历史学家本周二（3月22日）推出了一份长度69页的报告，驳斥"悬案组"调查的论述。报告认为，对范登贝格的指控是"站不住脚"的，对此"没有任何可靠的证据"。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 逃离纳粹 1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 姐妹弟兄 这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 藏身之地 安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 日记作伴 安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 死于集中营 1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 安妮之墓 伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 《安妮日记》闻名世界 安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日 作者: Iveta Ondruskova



报告称，"悬案组"团队把推断当作证据，并以此为下一步推断的依据。这使得这本书成了 "一栋摇摇欲坠的纸牌屋，因为只要一步出错，建于其上的所有推论就会顷刻倒塌"。

"悬案组"的组长范特维斯克（Pieter van Twisk）对荷兰广播电台NOS表示，历史学家的论证"十分详尽和经得起推敲"。在今年一月公布调查结果时，"悬案组"成员、前FBI特工潘科可就曾表示，二战结束77年之后，已无法得出确凿无疑的结论。

《出卖安妮·弗兰克》一书的荷兰出版社Ambo/Anthos已要求书店将尚未售出的书寄回出版社。德国出版社则推迟了出版日期，以对德文版进行修正和补充。

证据“过于单薄”

早在"悬案组"的调查结果公布后，历史学家就对其提出了质疑。阿姆斯特丹大学的犹太人历史学家滕卡特（Johannes Houwink ten Cate）对《新鹿特丹商报》（NRC Handelsblad）表示，有关调查结论的证据材料十分单薄。

另一位历史学家沃莱特一月份对德国《明镜》周刊指出，仅仅是在一封匿名信的基础上就对一个人提出指控，认为他出卖了安妮·弗兰克一家，是一种"很成问题"的做法。

弗兰克一家和其他4名犹太人1942年7月到1944年8月躲藏在阿姆斯特丹一座后楼里，仅有一条藏在特制书架后的秘密通道与外界连接。后来盖世太保发现并逮捕了他们。安妮和姐姐后来死于贝尔根贝尔森（Bergen-Belsen）集中营。安妮的父亲奥托幸存了下来，在战争结束后把安妮的日记整理成书出版，成为畅销全球的作品。

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