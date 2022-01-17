被出卖的安妮？争议调查结果出版取消

《安妮日记》的作者犹太女孩安妮·弗兰克是被人出卖而遭纳粹逮捕的吗？不久前一个研究团队发布了调查结果，但在遭到多方质疑后，相关书籍出版计划被取消。
（德国之声中文网）以FBI前调查员潘科可（Vince Pankoke）为首的由20人组成一个的"悬案组"团队（Cold Case Team）用了5年时间调查得出结果，认为导致安妮·弗兰克一家1944年被盖世太保逮捕的是犹太公证律师范登贝格（Arnold van den Bergh）。调查者相信，这位律师为了保全自己和家人，向德国占领者提供了一份隐藏在阿姆斯特丹的犹太人名单。
女作家罗丝玛丽·沙利文（Rosemary Sullivan）在一本名为《出卖安妮·弗兰克》的书中，总结性地引用了上述结果，将有关论点当作已经得到证实的事实。该书在今年1月出版了英文版和荷兰文版。其实在"悬案组"公布调查结果后，立刻就有历史学家对其表达了怀疑和批评。荷兰出版社Ambo/Anthos已经暂停了该书的重印。
阿姆斯特丹大学犹太历史教授巴特·沃莱特（Bart Wallet）等6位历史学家本周二（3月22日）推出了一份长度69页的报告，驳斥"悬案组"调查的论述。报告认为，对范登贝格的指控是"站不住脚"的，对此"没有任何可靠的证据"。
报告称，"悬案组"团队把推断当作证据，并以此为下一步推断的依据。这使得这本书成了 "一栋摇摇欲坠的纸牌屋，因为只要一步出错，建于其上的所有推论就会顷刻倒塌"。
"悬案组"的组长范特维斯克（Pieter van Twisk）对荷兰广播电台NOS表示，历史学家的论证"十分详尽和经得起推敲"。在今年一月公布调查结果时，"悬案组"成员、前FBI特工潘科可就曾表示，二战结束77年之后，已无法得出确凿无疑的结论。
《出卖安妮·弗兰克》一书的荷兰出版社Ambo/Anthos已要求书店将尚未售出的书寄回出版社。德国出版社则推迟了出版日期，以对德文版进行修正和补充。
早在"悬案组"的调查结果公布后，历史学家就对其提出了质疑。阿姆斯特丹大学的犹太人历史学家滕卡特（Johannes Houwink ten Cate）对《新鹿特丹商报》（NRC Handelsblad）表示，有关调查结论的证据材料十分单薄。
另一位历史学家沃莱特一月份对德国《明镜》周刊指出，仅仅是在一封匿名信的基础上就对一个人提出指控，认为他出卖了安妮·弗兰克一家，是一种"很成问题"的做法。
弗兰克一家和其他4名犹太人1942年7月到1944年8月躲藏在阿姆斯特丹一座后楼里，仅有一条藏在特制书架后的秘密通道与外界连接。后来盖世太保发现并逮捕了他们。安妮和姐姐后来死于贝尔根贝尔森（Bergen-Belsen）集中营。安妮的父亲奥托幸存了下来，在战争结束后把安妮的日记整理成书出版，成为畅销全球的作品。
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